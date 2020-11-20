从160斤瘦到60斤 女子因不孕遭夫家虐待致死案调查

山东德州女子遭夫家虐待致死案调查

被害人营养不良并全身大面积软组织挫伤死亡；一审丈夫、公婆获二到三年有期徒刑；德州中院发回重审

饿肚子、被木棍抽打身体、冬天在屋外罚站、不能接触亲人……婚后短短两年多时间，山东德州女子方洋洋从出嫁时的160斤，瘦到营养不良，身体大面积受伤。经法院查明，她的丈夫、公婆多次对她进行殴打虐待。2019年1月31日，方洋洋在又一次被殴打、挨饿之后，离开了人世，年仅22岁。

与同龄人相比，方洋洋智力发育迟缓，且婚后一直未能生育。婆婆刘兰英称，为了娶方洋洋，家中耗尽家产，“不能怀孕这个事让全家都很气愤”。

今年1月22日，山东禹城市人民法院对此案作出一审判决。方洋洋的丈夫、公婆被以虐待罪分别判处二到三年有期徒刑，其中丈夫张丙适用缓刑。

11月17日，方洋洋的夫家大门紧闭。

这一判决引发“过轻”争议，2月19日，德州市中级人民法院撤销原判决，将该案发回重审。此案将于11月27日重新开庭。

方洋洋的一位亲属向新京报记者表示，一条鲜活的生命被虐待致死，“应该让她的公婆、丈夫受到应有的惩罚，给受害者一个公道。”

胆子小、有点“笨”的新娘

从德州东站出发，驱车近60公里，经过正在维修的高速路和多条不知名的乡间小路，方庄村映入眼帘。村里普遍是平房，路两边堆着玉米。方洋洋的娘家就在路旁，红色的大门旁围了一圈低矮的红砖围墙。

家里除了卧室的空调和外厅的风扇以外，没有其他电器，一进门的房间内堆着几十麻袋小麦。方洋洋的母亲杨兰呆呆地坐在凳子上。她的生活不能自理，需要附近的亲戚每天来给送饭。“知道她孩子死的时候，一滴眼泪也没掉。”方洋洋的表哥谢树雷说。

新京报记者获取的一份民事裁定书显示，杨兰患有轻度精神发育迟滞，为限制民事行为能力人。多年前，她被方庄村村民从火车站领回来，“神志不清，反应呆滞，不能正确理解和表达意志，导致原籍已无法确认。”后来和方洋洋的父亲结婚。

谢树雷说，方洋洋父亲45岁才娶媳妇，结婚不到两年，1997年1月12日，方洋洋出生。直到2018年方父因病去世，家里没有再生其他孩子。

方洋洋婚前在村里的朋友陈洁(化名)说，方很漂亮，皮肤白白的，眼睛大大的，双眼皮，手又长又细。方父老来得女，所以很疼方洋洋，“从吃上没亏待过孩子。她爸会经常去村里小卖部买零食，苹果、橘子、瓜子不断。”

然而，或许是遗传了母亲，和同龄人相比，方洋洋的智力发育显得比较迟缓。谢树雷称，方洋洋的反应不那么灵活，头脑比较笨，“但是她道理是能听懂的。”一位邻居也说，方洋洋不太聪明，有时候眼睛会发直，反应有些迟钝。

方洋洋小学二年级就辍学了。陈洁说，方洋洋的智力和精力跟不上，上课走神，有很多小动作。上述邻居也说，她听说方洋洋成绩是班上倒数第一名。

辍学后，方洋洋在家帮着父母干农活，夏天还会跟着村子的女人一起跳广场舞。“孩子挺老实挺活泼，人缘可好了，脾气好不会骂人，见了人都知道该叫什么，不会叫错辈分。”陈洁说。

在村里人的印象中，方洋洋是个胆小的姑娘。叔叔方忠(化名)回忆，方洋洋“看别人用弹弓打死一只麻雀都会哭。”陈洁也说，平时方洋洋只会在村子里的小路上走走，因为胆小连村子都不敢出。

很快，方洋洋到了谈婚论嫁的年纪。陈洁听说，此前有人来提过亲，但方父想找个女婿入赘，男方不愿意，双方就没见面。到了2016年，方洋洋19岁了，这年夏天，经常来方庄村收粮食的人，给方洋洋做了媒。男方是距离方庄村西边约10公里的张庄村的张丙，比方洋洋大6岁。

一位张家的邻居说，张家比较穷，张丙只有初中毕业，讨媳妇困难。方洋洋的另一位表哥谢树清(化名)记得，张丙身高1米72左右，皮肤很黑，“长得挺丑”。

这本不是一个令人满意的结婚对象。但谢树雷说，方家的经济条件也很差，方父年纪大，身体不好，地也种得不行；家里只有二亩多的地，一年到头积蓄只有4000块钱左右，“在村子里是比较贫困的那一种”。方父连手机也不舍得买，“节俭得接近有点吝啬了。”而且，像方洋洋这种父母有精神不正常的家庭，在农村很难找到婆家。也是出于这点考虑，方家选择了张丙做女婿。“如果不是这种情况，我想肯定是不会找他的。”

半年后，2016年农历十一月十八，即将20岁的方洋洋结婚了。

方洋洋的亲戚和陈洁回忆，方洋洋出嫁时穿着白色婚纱，化了妆，“都挺开心的”。方洋洋身高1米76，体重160斤，“张丙因为瘦，背方洋洋都背不动。”

并不幸福的婚后生活

婚后，方洋洋离开了生活了近20年的老家，来到了张丙家所在的张庄镇张庄村。这里的经济状况比方庄村好，主干道开阔，路旁有不少超市、供销社、批发部等。村里不少人都盖起了二层小楼。

但张家只有一层平房，共三间，其中一间屋子用来经营童装店。房屋外墙红漆脱落，露出斑驳的白色瓷砖。

新京报记者看到，目前店门已经上了锁，锁上落了一层厚厚的灰。用手电筒照进去，能看见右边有四个并列的玻璃矮货架，有些白色电动车和粉色儿童木马等玩具，都很陈旧。店铺外残留着白色破旧的贴纸招牌，可以模糊辨认出“童装”二字。

附近一家杂货店主梁军(化名)表示，童装店生意不好，方洋洋嫁过来时，店里就主要是清库存了，收入靠张丙和父亲张吉林在外打工，他听说张丙还做装修的活儿。

为了给张丙娶媳妇，张家花光了全部积蓄。据一审判决书，张丙的父亲张吉林供述，娶方洋洋前后一共花了13万元左右，其中约10万元是借的。

11月18日，张丙家所在张庄村街道。

张家的一位亲属也向新京报记者表示，张丙家里穷，在跟方洋洋结婚前，媒人曾经来说过好几个女孩儿，但一提彩礼都黄了。女方提的条件很高，起码要在禹城、济南买楼房、买车，所以张丙一直拖到26岁还没结婚。而方洋洋家没提买房买车，就是彩礼要得多了些，所以张吉林借钱给了彩礼。

在村子里，张家人口碑不佳。梁军说，张家人情往来很少，尤其是张吉林，是个脾气很暴躁的人，爱喝酒，“跟他一说话就能听出来脾气很暴”。梁军听说，张吉林对他自己的老人也不好。

张丙之前常来梁军的店里买东西，“这人也不内向也不外向，性格还可以。在出事之前，没听说过他打媳妇。”

方洋洋和张丙婚后生活并不幸福。张家发现了方洋洋的智力问题。据一审判决书，婆婆刘兰英供述，起初家人并不知道方洋洋精神状态不好，“后来发现她行为异常，才了解她有精神方面的疾病。”她表示，方洋洋犯病时，“也不打骂人，也不摔砸东西，就是经常自言自语，唠唠叨叨的。”

婚后不久，张家就对这桩婚姻产生了悔意。一审判决书显示，谢树雷称，2017年腊月二十六，方洋洋和张丙回娘家探亲，“听说张丙因为方洋洋的智力问题，想离婚要回彩礼”，被方父拒绝，张丙喝醉后和方父“吵吵来”。

方洋洋的叔叔方忠听邻居说，邻居看到，这次探亲，张丙在方家门口动手打了方洋洋，理由是“方洋洋没穿新衣服”，但等到方忠听到消息赶来方家时，张丙已经走了。

虽然两家距离很近，但梁军很少见到方洋洋出门，他只看到过方洋洋两次，“能看出来精神有问题，有点呆。”

梁军猜测，因为方洋洋的智力问题，张家可能会有思想压力，“总觉得街坊邻居会议论，感到丢脸，后来就关着方洋洋，不让她出来了。”

张家的一位亲属也表示，家里穷，又娶了个智力有问题的媳妇，张丙一家人“比较自卑，很少跟亲戚、街坊往来”。

婆婆刘兰英也不喜欢方洋洋。陈洁说，婚后方洋洋告诉过她，婆婆刘兰英说，以后有了孩子也不会让方洋洋带，也不让方洋洋给喂奶，因为怕她脑子有问题，把小孩脑子喂坏。

在张家人的描述中，方洋洋不是一个勤快的妻子和儿媳。据一审判决书，张丙供述，自己2018年上半年基本在外打工，听母亲说嫌弃方洋洋懒，不会干活。回家后也看到方洋洋不干活，还支使不动。刘兰英也多次提到方洋洋不干活儿、“坐着不动”的情节。

对此，谢树雷说，在娘家的时候，家里就舍不得让方洋洋干活，“媳妇嫁过去，是为了疼的，不是为了让干活的。”他认为，张家说方洋洋懒惰，“是在为自己的罪行找借口”。

方洋洋小时候。受访者供图

与日俱增的家庭暴力

婚后，方洋洋一直没有怀孕。据公公张吉林供述，虽然婚后发现方洋洋不太正常，但“为了让她生个孩子”，家人对她还不错。然而，婚后一年内，方洋洋未能怀孕，张家人带着去医院检查，和方庄村的人打听，听说“她之前和方庄村的男人乱搞，流过产”。

刘兰英也称，为了娶方洋洋，家中耗尽家产，结婚后全家都很渴望一个孩子，“流产不能怀孕这个事让全家都很气愤”。

为此，2017年底，张家人曾到方家理论，“方家不承认，张丙还被方家人揍了一顿。”张吉林供述。

对于流过产的指控，方庄村村支部书记方喜军对新京报记者表示，从没听说方洋洋在婚前有过男朋友。陈洁也说，“我们一个村的，我们最了解了，这孩子很老实。”

“我们家虽然穷，但是好人家。他说这话有证据吗？张家杀了人，为了给自己开脱会想一万种理由。”谢树雷说。

从2018年起，暴力越来越多地降临到方洋洋身上。据刘兰英供述，方洋洋犯病不听话的时候，她会“用手打她的脸，甚至用棍子打她的头、肩膀和腿部，有时候还会掐她的脸和腮帮”。

刘兰英还提到，自2018年秋天开始，张吉林在家里打方洋洋的次数最多，“他喜欢喝酒，喝完酒后就经常打方洋洋，每次都下手不轻。”

丈夫张丙也加入其中。张丙供述，自己“看方洋洋不顺眼”，“有时一星期打她一次，有时打两次”。方式有时是“拿棍子抽她”，有时是“把她推出去罚站、冻她”。有一次他用瓷杯的把儿打方洋洋，把她的耳朵都打出血了。

11月17日，方洋洋的母亲杨兰坐在卧室里。

最初挨打时，方洋洋还会反抗，后来打骂越来越勤，“她也害怕我们了，就不再反抗了，只是说‘别打我了，我听话了’”。

除了打骂，方洋洋的饮食也受到了限制。张丙供述，因为方洋洋“不会做饭，还不少吃”，他们会因此骂她，方洋洋不敢和他们一起吃饭，“之后饭点就不叫方洋洋了。她一天只吃一顿或两顿”。刘兰英也承认，他们让方洋洋“在家里少吃饭，多数时候一天就吃两顿饭”。

在暴力和饥饿的笼罩下，结婚时160斤重的方洋洋迅速瘦了下来。事发后，一位亲属在殡仪馆见到过方洋洋的尸体，“人看着体重不过五六十斤，皮包骨头，瘦得没有人样了。”

一位邻居也表示，她最后一次见到方洋洋是2018年八九月份，她记得，方洋洋当时看上去挺瘦的，但没注意脸上是否有伤痕。

禹城市公安局物证鉴定研究中心法医学尸检鉴定书显示，方洋洋营养差、消瘦、肌肉萎缩、毛发干枯，符合营养不良的表现。

并非没有征兆的死亡

2018年阴历七月二十六，病了几个月后，方洋洋的父亲去世了。方家人想叫方洋洋回家尽孝发丧，但张家不放人。谢树雷说，方父从住院到离世有大概两三个月时间，一直希望能见女儿一面。亲戚们多次去张家要人，甚至惊动了张庄村派出所，张家却一直称张丙和方洋洋外出打工，没让父女相见。

他回忆，派出所当时给的理由是，因为二人是合法夫妻，只能协调，无权强硬执行方家的诉求。

事实上，在方父去世之前，方洋洋就很少能回娘家了。陈洁记得，她只在方洋洋结婚第一年内在村子里见过她。

方忠告诉新京报记者，方父跟他说过，张丙曾声称，送5万块钱来才能见到方洋洋，方父给他把钱送过去，但还是没能见到人。一审判决书中也显示，刘兰英和张丙发微信，提到要跟方洋洋家要钱，“不给钱就以方洋洋在外面打工为由不叫见面。”方父去世后，刘兰英在给张丙的微信中说，“给对方说洋洋不在家”。

因为一直见不到人，方家亲属表示，他们在事发前并不知道方洋洋被虐待的情况。

2019年1月中旬，方洋洋偷用张丙的手机给方庄村一个送煤气的乡亲打电话，说自己的手机被婆家没收了，让乡亲告诉方忠，想让方忠给她买个新手机。

方忠是村里的五保户，经济条件也很差，他没有能力给方洋洋买手机。十几天后，没能等到新手机的方洋洋，等来了死亡。

综合张吉林夫妇的供述，2019年1月31日，张吉林又喝了酒。那天早晨，张吉林让方洋洋去刷锅，她顶了嘴，刘兰英拿一根50厘米长、3厘米左右宽的木棍抽了方洋洋。上午10点，刘兰英让方洋洋去洗衣服，她不愿意去，又挨了刘兰英几棍子。

中午吃饭时，没人叫方洋洋，只给她送过去了两个馒头，但不知道她吃没吃。到了下午3点半左右，张吉林让方洋洋帮忙拿东西，方洋洋不拿，他一气之下用剪刀把方洋洋头发剪了。

当天，两人多次用木棍殴打方洋洋，张丙白天并不在家，没有参与，但他晚上回家后也没有关心过，“回家吃了点饭就回到自己屋里”。直到晚上6时许，刘兰英进到他的房间后才发现，方洋洋有些不对劲，“鼻子不透气，呼吸声音异常”。

张丙拨打了120，但救护车赶到时，方洋洋已经没了呼吸。

谢树清告诉新京报记者，事发当天，张庄村有人跑来方庄村说方洋洋死了，是病死的。方家人赶过去后，张家人不让他们看尸体。而且张庄村的村支书给他们透露过，张家事发后想把方洋洋尸体偷埋了，被村支书挡住了。

新京报记者未能从其他渠道印证该信息。

11月17日，张丙家童装店内景象。

尸检鉴定书显示，方洋洋全身泛布大面积挫伤，挫伤面积达体表总面积的43%以上；挫伤以头面部、背臀部、四肢部为重。经鉴定，被害人符合在营养不良基础上受到多次钝性外力作用，导致全身大面积软组织挫伤死亡。

受到争议的一审判决

今年1月22日，山东禹城市人民法院对此案作出一审判决。

法院认为，方洋洋的公婆、丈夫经常对方洋洋以打、冻、饿、禁闭等手段予以肉体上和精神上的摧残……情节恶劣。鉴于各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，构成坦白，且具有悔罪表现，决定从轻处罚；各被告人亲属自愿预交赔偿金人民币5万元，决定从轻处罚。方洋洋的丈夫张丙犯罪情节较轻，具有悔罪表现，决定适用缓刑。

一审判决，被告人张吉林犯虐待罪，判处有期徒刑三年；被告人刘兰英犯虐待罪，判处有期徒刑二年二个月；被告人张丙犯虐待罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人均赔偿附带民事诉讼原告人丧葬费37562元、误工费3000元、交通费2000元，合计42562元。

方家代理律师、山东忆兴律师事务所张金武向新京报记者表示，一审判决存在很大问题，其一，没有公开审理；其二，此案应当同时构成故意伤害罪(致死)与虐待罪；其三，原审认定的虐待致人死亡的量刑畸轻。

他认为，虐待罪有警示教育意义，不会涉及个人隐私，而且方洋洋的家属也要求公开信息，参加庭审，但法院未允许。

张金武表示，此案应当同时构成故意伤害罪(致死)与虐待罪。仅虐待罪一罪，三原审被告人就应当处六年以上七年以下有期徒刑的刑罚；仅故意伤害致死被害人方洋洋这一行为，依法就应当处十五年以上徒刑。

2月19日，德州市中级人民法院裁定，撤销原判决，将该案发回重审。裁定书显示，本案未涉及国家秘密或个人隐私，三原审被告人均系成年人，依法应当公开开庭审理，原审法院不公开开庭审理，且未依法保障上诉人杨兰的法定诉讼权利，违反法律规定的诉讼程序。

11月27日，该案将在禹城市人民法院重审。

禹城市人民法院政治处一名工作人员近日在接受媒体采访时表示，案子正在审理过程中，还没有做最终判决，“要相信法院和法官会有一个公正的判决”。

采访中，方洋洋的表哥谢树雷对新京报记者表示，一条鲜活的生命，被虐待致死，“应该让她的公婆、丈夫受到应有的惩罚，给受害者一个公道。”

新京报记者 乔迟 实习生 林文琪

图片(除署名外)/新京报记者 乔迟 摄