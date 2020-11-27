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疫情再起 留守海外的中国留学生如何继续学业和生活？

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2020-11-27 12:40:34

　　中新网北京11月27日电 题：疫情再起 留守海外的中国留学生如何继续学业和生活？

　　中新网记者 吴侃

　　进入冬季以后，全球疫情形势不乐观，那些留守在海外的中国留学生们也面临着前所未有的挑战。蔓延的疫情、关闭的校园、高昂的房租……重重困境之下，他们如何完成学业？近日中新网记者采访了多位不同国家的留学生，听他们讲述疫情下的留学生活。

　　守着校园却只能上网课

　　“花着昂贵的房租和学费，却只能待在出租屋里上网课，我们这些留在海外的留学生们太难了……”谈到疫情下的留学生活，在伦敦艺术大学读大三的叶宇彤很无奈。

　　叶宇彤现在每周上四门网课，课余时间很少出门，虽然租的房子离学校很近，但她已经三个月没去过学校了。“原本按照计划这学期采用线上线下混合教学，但随着疫情变得严重，所有课程都转成了线上，校园也关闭了。”

　　她也纠结过要不要回国，但考虑到自己正值本科学业的最后一年，除了要完成课程，还要准备毕业论文和申请材料，学习压力很大，最终还是决定留在了伦敦。

　　“学校也有努力提高网课的质量，保证我们的学习效果，比如老师会把讲课的音频植入进ppt里，同时提供录好的课程视频，每堂课也都有互动答疑时间。”叶宇彤说。

　　陶逸飞是韩国中央大学首尔校区语言学校的学生，她今年刚刚在国内高中毕业，九月份来到首尔学习韩语，为申请中央大学的本科学位做准备。

　　“我来了之后就一直在上网课，连同班同学的面都没见过，一周共20节课，还要完成繁重的作业。”陶逸飞说，来到首尔这么久，自己还没顾上出去走走看看。“现在只想一鼓作气通过语言考试，顺利申请上喜欢的专业。”

　　一周只去一次超市

　　叶宇彤现在每天起床第一件事就是看新闻，了解英国最新的疫情情况。“看着一天天上涨的数字还是心慌慌的，我只能把出门次数减到最少。”

　　“我固定每周六去一次超市，买够一周的食材和日用品，其他时间都在屋里待着。”叶宇彤说，目前伦敦各个超市的货品供应充足，只是卫生纸和鸡蛋有时会断货。“我也会通过一些app线上订菜，他们可以送货上门。”

　　魏丹丹今年3月份拿到了比利时布鲁塞尔自由大学的PHD offer，受疫情影响直到10月中旬她才终于来到学校报到。

　　“房子是我来之前就租好的，但还是有很多生活物资需要置办。”魏丹丹告诉记者，比利时最近疫情很严重，她去了一次超市把所有东西买齐，后来能不出门就不出门。

　　她说，好在博士生的学习自由度较高，大部分时间是自己做研究。“目前我已经和导师一起制订了研究计划，平常主要是通过网络图书馆找资料、写文章。”

　　“既留之，则帮之”

　　在意大利米兰，每天早上八点半，留学生夏舒雨都会骑着自行车，从住处来到米兰华侨华人工商会的办公室，为意大利华侨华人“网上方舱医院”忙碌。

　　夏舒雨是米兰布雷拉美术学院新媒体专业的研究生，她近期完成了硕士期间所有课程，正在准备毕业的相关事项。听说华人社团的抗疫工作需要人手，她立马报名加入。

　　“网上方舱医院”由当地华人社团于今年3月建立，主要为确诊新冠肺炎的侨胞提供寄送中药、问医咨询等服务，夏舒雨的工作是打包、寄送连花清瘟胶囊等中药。

　　“意大利暴发第二波疫情以来，每天在网上方舱求助的同胞人数暴涨。”夏舒雨说，后台收到求助信息我就立马把药打包好，第一时间寄出去。“最多的时候一天要寄出两百份药，忙得不可开交。”

　　夏舒雨告诉记者，作为一名留学生，她很愿意在学业之余做些力所能及的事情。“既然选择留守在这里，就尽己所能去帮助有需要的同胞。希望疫情快结束，一切都快点好起来！”(完)

【编辑:梁异】


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