(抗击新冠肺炎)天津东疆港区瞰海轩小区调整为低风险地区 泰达医院解封

中新社 天津12月4日电 (记者 张道正)记者3日夜间从天津市疫情防控指挥部获悉，根据天津市当前疫情形势和防控工作需要，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，经市防控指挥部研判，并报市防控领导小组同意，自2020年12月4日2时起，将天津东疆港区瞰海轩小区调整为低风险地区。至此，滨海新区全部为低风险地区。

经天津市卫生健康委组织相关疾控专家、感染性疾病和感控专家研究，滨海新区疫情防控指挥部决定，自2020年12月3日23时起，解除对天津市泰达医院(急诊区域除外)的封控管理。

11月20日，天津东疆港区瞰海轩小区因发现5例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者被调整为高风险地区，对确诊病例杨某就诊的天津市泰达医院内患者实施单间隔离治疗，部分转移至天津海滨人民医院，部分留在天津市泰达医院本院，院内相关人员实施集中隔离医学观察，涉疫场所全面进行消杀封控。

11月21日，天津滨海新区对辖区内的全体居民进行大规模核酸检测筛查，至11月24日10时，“滨城大筛”全员核酸检测所有结果完成，2467411份核酸检测结果全部阴性。11月24日24时起，天津市将滨海新区汉沽街、中心渔港冷链物流区A区和B区调整为低风险地区。(完)