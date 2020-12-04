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探访“中国长寿之乡”福建柘荣的“长寿密码”

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2020-12-4 9:51:04

探访“中国长寿之乡”福建柘荣的“长寿密码”
    资料图：山清水秀的柘荣县东源乡绸岭村。　柘荣县东源乡 供图

　　中新网宁德12月4日电 (记者 叶茂)当中新网记者在一片山头见到90岁的吴奶波，他正在自家2亩多的田地从事太子参种植，翻地、除草、栽培，一系列动作颇为娴熟。

　　“靠着种植太子参，一年收入有1万多元(人民币，下同)。”吴奶波笑着称，坚持农事劳作和走路锻炼，是自己的长寿“秘诀”。

资料图：绸岭村的苍翠竹园。　柘荣县东源乡 供图 摄
资料图：绸岭村的苍翠竹园。　柘荣县东源乡 供图

　　“中国长寿之乡”——福建宁德市柘荣县的东源乡绸岭村，海拔700多米，地处富硒土壤带。全村共162户455人，80岁以上老人45人，90岁以上老人17人，分别占总人口的9.9%、3.7%，是名副其实的长寿村。

　　在绸岭村村民委员会主任吴观铃看来，长寿村有“长寿三宝”：良好的生态环境、养生“长寿锅”“柘荣青茶”。

　　步入青山环抱的绸岭村，整片苍翠竹园映入眼帘，竹园中散布着竹木小亭、小凳子，竹林底是盆栽黄精、三叶青、覆盆子等林下中药材。

资料图：山清水秀的绸岭村。　柘荣县东源乡 供图 摄
资料图：山清水秀的绸岭村。　柘荣县东源乡 供图

　　干净整洁的村道两旁，房前屋后都是老人种植的蔬菜。98岁的雷阿信，屋前的小庭院就种有一片蔬菜园，皆是自己劳作耕种。

　　“闲时，就和村里老人唠唠家常。”在村民的翻译下，雷阿信老人笑呵呵地说，每周孩子都会回村两次看望她，精神和心情都很好。

　　绸岭村森林覆盖率达78%，植被苍翠茂盛，绿树成荫，成为天然氧吧。静立林中，深吸一口，神清气爽。

资料图：绸岭村的特色产品。　柘荣县东源乡 供图 摄
资料图：绸岭村的特色产品。　柘荣县东源乡 供图

　　吴观铃称，纯天然无工业污染的生态环境，为村民的长寿创造了坚实的基础；子女孝顺、家庭和睦，也是绸岭村老人长寿重要因素之一。

　　在绸岭村，养生文化底蕴深厚，药膳养生历史悠久，尤以“长寿锅”最为人熟知。

　　点一炉柴火灶，搁上一口大铁锅，倒入秘制高汤，再加上一小袋装有太子参、三叶青、黄精等药材的药包，小火慢炖。汤烧开后，根据季节的不同，或放入羊肉，或鱼、或鸡、或鸭，配以自家种植的蔬菜。

　　“每家每户都会制作‘长寿锅’，食材有机生态，铁锅还含有微量元素，柴火更能烧出原生态的香味。”村民郑济华表示。

　　茶，亦是绸岭人生活中不可或缺的一部分，村里家家户户都会制“土茶”，老人通常也是手不离茶。

　　在翠竹园里，坐落着一家安记茶厂，2010年返乡创业的大学生吴春祥，正是这家茶厂的主人，一年产值达1200万元。

　　吴春祥是土生土长的绸岭村人，从小的耳濡目染，让他对制茶产生了浓厚的兴趣。吴春祥告诉记者，“柘荣青茶”以金观音为原料，经过3年研发而成，参照了冻顶乌龙制作工艺，并融合了部分红茶、绿茶和白茶工艺。

　　吴春祥称，绸岭村地处富硒土壤带，种植的茶叶富含硒元素。用作原料的老茶树，也富含氨基酸、茶多酚、单宁等多种人体有益营养成分，使“柘荣青茶”的味道更加纯正、醇和。

　　当前，吴春祥正计划扩大企业规模，发展集民宿、茶叶制作体验等于一体的茶文化休闲旅游，吸引城市上班族到村落休闲养生。

　　山清水秀、青茶飘香，令绸岭村安静且祥和。吴观铃表示，村落将以康养旅游为主题、以生态为基础，打造集中药材种植、茶叶种植、旅游观光于一体的康养特色村，实现乡村振兴。(完)

【编辑:苑菁菁】


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