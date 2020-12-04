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31省份新增新冠肺炎确诊病例17例 其中本土病例2例

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2020-12-4 10:13:01

　　中新网12月4日电 据国家卫健委网站消息，12月3日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例15例(上海9例，福建2例，河南2例，山东1例，广东1例)，本土病例2例(均在内蒙古)；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例(在上海)。

　　当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者429人，重症病例较前一日减少1例。

　　境外输入现有确诊病例238例(其中重症病例3例)，现有疑似病例6例。累计确诊病例3904例，累计治愈出院病例3666例，无死亡病例。

　　截至12月3日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例271例(其中重症病例5例)，累计治愈出院病例81679例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86584例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者882239人，尚在医学观察的密切接触者7077人。

　　31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例(均为境外输入)；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者249例(境外输入243例)。

　　累计收到港澳台地区通报确诊病例7321例。其中，香港特别行政区6589例(出院5423例，死亡111例)，澳门特别行政区46例(出院46例)，台湾地区686例(出院572例，死亡7例)。

【编辑:刘湃】

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