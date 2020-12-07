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希腊新增新冠病例降至3位数 消费者协会告知民众退票权

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2020-12-7 10:05:06

　　中新网12月7日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间12月6日傍晚，希腊国家公共卫生组织(EODY)宣布，过去24小时，希腊新增904例新冠确诊病例，新增死亡病例101例。这是希腊自10月27日以来日增感染人数首次降至三位数。另一方面，由于新一轮封锁措施影响民众出行，希腊消费者协会日前发公告，向消费者告知了其退票权益。

　　据报道，目前，希腊累计确诊病例达115471例，累计死亡3003例。12月6日是希腊少年格里戈罗普洛斯遇害12周年的纪念日。这起事件当年在希腊曾引发严重骚乱，每年悼念活动来临时，希腊警方都采取增加警力、高度戒备的措施。今年由于疫情，出于公共卫生的考虑，希腊政府出台严厉政策，禁止4人以上的公共聚会，并在12月6日当天关闭24个雅典地铁站。

　　尽管当局严令已出，仍有大约50人于5日在雅典Kolonos区聚集，并与警方发生冲突，造成4名警察受伤。

　　另一方面，希腊第二次全国封锁中旅行禁令的实施，使得许多消费者的旅行计划被迫取消。日前，希腊消费者协会在同有关部门和企业协调后发布了公告，向消费者告知了其退票权益。具体内容涵盖公共汽车、轮渡、火车、飞机等多种交通运输工具。(吴佳丽、徐逸宁)

【编辑:孟湘君】


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