网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>朝阳网警>>北京公布小客车调控新政：“每人最多可以保留1个指标”

北京公布小客车调控新政：“每人最多可以保留1个指标”

加入收藏

2020-12-7 10:26:22

　　中新网北京12月7日电 (记者 杜燕)今天，新修订的《北京市小客车数量调控暂行规定》和《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》并予以公布，将于2021年1月1日起正式实施。新政指出，小客车指标作为有限的社会公共资源，应当“每人最多可以保留1个指标”。

　　严重“背户”行为纳入黑名单不予办理更新指标

　　为什么要对申请更新指标的数量做出限制？对此，北京市交通委表示，近年来，对于因历史原因形成的严重“背户”行为，公安部门多次开展专项行动，通过依法撤销车辆登记等措施进行治理。对于利用一人名下多车非法租售指标、通过婚姻登记有偿转移指标的行为，指标调控管理部门会同公安、交管和司法部门加强打击，一经查实将收回指标，已经购置车辆的，将纳入黑名单不予办理更新指标。

点击进入下一页中新网记者 翟璐 摄" style="vertical-align: middle; max-width: 700px; cursor: pointer;">
北京晚高峰拥堵。中新网记者 翟璐 摄

　　确立“每人最多可以保留1个指标”原则

　　新政策提出限制名下多车的个人只能申请一个更新指标，主要是为了进一步强社会公共资源分配的公平性。小客车指标作为有限的社会公共资源，应当确立“每人最多可以保留1个指标”的原则。而车辆作为个人财产，车辆所有人可以一直使用到报废，需要更新时可以选择其中一辆申请更新指标。

　　名下多车可向亲属转移登记

　　同时，为方便其家庭成员拥车用车，允许名下有多辆车的个人，可以向其符合一定条件的配偶、子女、父母转移登记多余的车辆。

　　如何办理名下多车向亲属转移登记？北京市交通委表示，个人名下有2辆及以上本市登记的小客车的，明年起可以通过小客车指标调控管理信息系统网站线上提出申请，向符合条件的配偶、子女、父母转移登记车辆。申请时段为每年1月1日至3月8日、8月1日至10月8日。提交申请后，经公安、民政等部门审核通过，即可到公安交管部门办理车辆转移登记。

点击进入下一页
北京交通。陶淘 摄 图片来源：CFP视觉中国

　　设置亲属关系存续年限

　　为维护社会公序良俗，有效打击利用或违反指标管理措施牟取非法利益的行为，提高行为人的违法风险和成本，维护小客车指标调控政策的严肃性，政策规定在办理夫妻间车辆变更登记、离婚析产车辆转移登记时，需满足婚姻存续期满1年的条件；个人名下有2辆及以上本市登记的小客车的，在办理向配偶、子女、父母转移登记车辆时，受让方与车辆登记所有人的亲属关系存续期也需满1年。启动实施后，将借助婚姻、人口信息大数据进行严格审核。

【编辑:叶攀】

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
朝阳网警 20739

RSS订阅

朝阳网警

2名成员4053个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 