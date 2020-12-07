北京公布小客车调控新政：“每人最多可以保留1个指标”

中新网 北京12月7日电 (记者 杜燕)今天，新修订的《北京市小客车数量调控暂行规定》和《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》并予以公布，将于2021年1月1日起正式实施。新政指出，小客车指标作为有限的社会公共资源，应当“每人最多可以保留1个指标”。

严重“背户”行为纳入黑名单不予办理更新指标

为什么要对申请更新指标的数量做出限制？对此，北京市交通委表示，近年来，对于因历史原因形成的严重“背户”行为，公安部门多次开展专项行动，通过依法撤销车辆登记等措施进行治理。对于利用一人名下多车非法租售指标、通过婚姻登记有偿转移指标的行为，指标调控管理部门会同公安、交管和司法部门加强打击，一经查实将收回指标，已经购置车辆的，将纳入黑名单不予办理更新指标。

北京晚高峰拥堵。 中新网 记者 翟璐 摄

确立“每人最多可以保留1个指标”原则

新政策提出限制名下多车的个人只能申请一个更新指标，主要是为了进一步强社会公共资源分配的公平性。小客车指标作为有限的社会公共资源，应当确立“每人最多可以保留1个指标”的原则。而车辆作为个人财产，车辆所有人可以一直使用到报废，需要更新时可以选择其中一辆申请更新指标。

名下多车可向亲属转移登记

同时，为方便其家庭成员拥车用车，允许名下有多辆车的个人，可以向其符合一定条件的配偶、子女、父母转移登记多余的车辆。

如何办理名下多车向亲属转移登记？北京市交通委表示，个人名下有2辆及以上本市登记的小客车的，明年起可以通过小客车指标调控管理信息系统网站线上提出申请，向符合条件的配偶、子女、父母转移登记车辆。申请时段为每年1月1日至3月8日、8月1日至10月8日。提交申请后，经公安、民政等部门审核通过，即可到公安交管部门办理车辆转移登记。

北京交通。陶淘 摄 图片来源：CFP视觉中国

设置亲属关系存续年限

为维护社会公序良俗，有效打击利用或违反指标管理措施牟取非法利益的行为，提高行为人的违法风险和成本，维护小客车指标调控政策的严肃性，政策规定在办理夫妻间车辆变更登记、离婚析产车辆转移登记时，需满足婚姻存续期满1年的条件；个人名下有2辆及以上本市登记的小客车的，在办理向配偶、子女、父母转移登记车辆时，受让方与车辆登记所有人的亲属关系存续期也需满1年。启动实施后，将借助婚姻、人口信息大数据进行严格审核。