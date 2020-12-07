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文山会海减了没，容错机制容多少？暗访基层减负

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2020-12-7 10:30:13

　　文山会海“减”了没，容错机制“容”多少

　　听河南一线干部聊基层减负：初有成效与难点痛点并存

　　近期，记者分两路跟随河南省委督查室暗访基层减负工作，一路上，听基层干部谈实情、吐真言，有肯定、有吐槽、有期盼，记者原汁原味节选代表性言论，聚焦获得感和痛点、难点、堵点，辅以对上级机关、督查干部等的采访，点面结合，上下印证，力争呈现当前基层减负工作真实面貌。

　　开会少了，干工作时间多了；检查督导少了，并且不是光问责，也能帮基层解决一些问题了。这是基层干部谈得最多、感受较为明显的减负成效，听听他们怎么说？

　　“我当科级干部七八年了，这两年感觉会议确实比以前减少了，原来一天上午下午都是在开会，不是区里，就是市里，从去年开始，明显会议大量减少。会议减少了，可以腾出时间到基层，我管着征地拆迁，去年建一个小学，搞征地拆迁，60个小厂房，挨家挨户走访，半个月时间就拆完了，现在学校已经建起来了。如果是以前，天天开会，哪有时间到现场做这个工作。”

　　“过去，不管是干部也好，群众也好，存在误区，认为你不开个会，这事就不重视，可以先放一放。现在干部们都知道，包括村支书也知道，事的重要性不是以会议文件多少来定的。基层减负，不叫你开会，你还得把事干好、干成功，让老百姓满意，你要把心思放到干工作上，不是放在开会发文上。”

　　“现在通知乡镇、街道领导开会，必须得区委书记、区长同意。假如说组织部长开会，说党建，想让乡镇、街道办书记参加，得给书记说，书记同意了，才能通知，叫镇长、街道办主任参加会，必须得区长同意才行。开常委会，让他们列席，也得先让书记看一下，需要换成副职的，就换成副职。”

　　“以前组织会开完，开统战会，统战会开完，开宣传会，现在一个会就都解决了，组织、宣传、统战带党委办，都放到一个会上安排部署。”

　　“上面的各种督导检查确实少了，定期和定向的检查还是有的，比如前段时间疫情防控检查，是必要的。检查当中，评比排名的活动少了，大部分检查能够替基层发现问题、解决问题。不像以前，下来检查就是几个单位评比排名。”

　　“过去组织部考核、纪委考核，经济指标也考核，确实让基层应接不暇。现在把十几个多头考核变成一个考核，半天时间，全部考核完。过去是口头反馈，现在是书面反馈，反馈完之后，有个回头看，半年时间，给基层整改时间，存在的问题，指出来一目了然。”

　　“原来在办事处，市领导来督查拆迁。他问，市里定的5月30日，你为啥没拆出来？我说，区里给我定的是6月30号，那你说我听区政府的，还是市政府的？他说你不用给我解释，按你区里说的6月30号拆完，拆不完我追你责！我说，我给你解释解释，为啥没拆完。人家不听解释，录着像，直接就走了。咦！气得我没法了！现在转变过来了，会问你到底啥原因，是工作不主动不作为，还是有其他特殊因素？是你自己的原因，还是部门联动配合上的原因？他给你找原因，帮你解决问题。”

　　“督查也是个协调机构，好多东西，坐到一块摊开，大家按照各自分工干去就行，不扯皮。过去见面，都是揣着明白装糊涂，你也不开腔，我也不开腔，这事就拖在那。现在督查局一喊，心平气和说事，哪是堵点？哪是痛点？这件事咋办？责任一分工明确，干活就行了。”

　　“过去乡镇局委不愿意和督查部门打交道，觉得本来没啥事，跟督查部门一打交道，这事就成了事了。现在他有啥问题，主动找督查部门去，一汇报协调沟通，这事就不成事了。”

　　从只挑毛病、发号施令向既发现问题又帮助解决问题转变

　　督查干部说：

　　在数量上做减法，确实立竿见影。2019年，河南省级发文、开会数量和督查检查考核事项分别比2018年减少32.4%、35.6%、84.4%，省辖市发文、开会数量和督查检查考核事项分别比2018年减少42.9%、40.1%和85.6%，实现了文件、会议压减30%，督查检查考核事项压减50%以上的预定目标。今年前三季度，省级发文、开会、督查考核事项分别控制在年度计划的65.5%、57.6%和50%，可以实现比2019年只减不增的目标。

　　但一方面，治标还要治本。河南省委立足解决思想根源问题，大力倡导“五比五不比”工作导向，比谁对中央精神和上级部署吃得更透、把得更准，不比谁会开得最快、材料报得最早；比谁的实际增长点多，不比谁的表面“亮点”多；比谁的工作载体实、方法新，不比谁的口号响、调门高；比领导班子的整体合力，不只比领导干部的个人能力；比攻坚克难的战斗力、解决矛盾的执行力，不比轰轰烈烈的大场面，引导各级党员干部牢固树立干实事的正确政绩观，以领导方式、思维方式、工作方式的转变推动中央精神的落实。

　　另一方面，既重减数量又重提质量。一些地方文件、会议和督查检查考核的数量减少了，基层干部的获得感却还不够强，就是因为文件、会议、督查考核质量不高，接下来，还需要进一步明确精文减会的标准和尺度，严防文山会海“回潮”，改进督查检查考核方式方法，着力从重过程向重结果转变，从以明查为主向明查暗访相结合转变，从只挑毛病、发号施令向既发现问题又帮助解决问题转变。

　　属地管理责大权小，问责追责不问原因，年轻人才引进难、留下难，过度留痕、多头要材料尚未杜绝，一些地方虽然基层一把手参会有所减少，但其他工作人员被动陪会现象依然存在等，是基层干部反映较多的减负难点、痛点，听听他们怎么说？

　　“上级职能部门责任下放多，权力卡得死，涉及自身利益的事不愿放权。比如办事处的行政执法队现在就是空壳部队，在市场监管、环境保护等领域不具有执法权限，现在队里只有3个人，市里也没有下派专业人员。没有具体人员，经费也不到位，责任放下来我们接不住。”

　　“如果没有诫勉约谈，就不叫乡镇。此前环境污染整治标准突然提高，但是没有给乡镇适应的时间，过去乡镇积累的问题很多，必然导致一部分乡镇干部被问责。乡镇干部不担当，还能让谁担当？责任到我们这就没法往下推了。”

　　“我们镇上有县里的产业集聚区，原本产业集聚区是一个内循环，各项事务不归乡镇管理。现在机构改革后，把最棘手的信访和安全生产责任划到了乡镇。之前我们和产业集聚区从没有接触过，导致现在连一些企业的大门都进不去。基层干部权力无限小，责任无限大，现在县里很多职能部门权力还没下放。”

　　“现在任何事情都要求属地管理，对基层压力太大。基层没有执法权，更多是服务职能，但是现在出问题首先追究乡镇。不能只强调属地管理，忽略了分级负责。乡镇的综合执法中队现在刚成立两个月，和乡镇各方面的工作还在磨合。综合执法队工作归乡镇管理，人员归城管局管理，执法中队只是下沉到了乡镇，我们发现问题还是报告给执法中队，放权赋能不彻底。但目前发现问题的响应机制比原来快很多，原来一天才能到场的事现在半小时队员就能到位。”

　　“创建文明城市，整治三无小区，有项目需要投入30万，但必须3天时间干完，哪有时间去招标，时间紧，手续不完善，也不可能完善。过了两年，巡察组来了，啪！交给纪委了，说为啥你没有招标？实际上都是为了干工作，但是免责机制，哪里用过呢？当然，现在往好的方向发展，鼓励基层敢担当敢作为，上级也要敢担当敢作为。”

　　“乡镇还面临一个问题，年轻人才的流失。这几年，在公务员招录中，上级部门倾斜乡镇，目的很明确，让刚刚加入队伍的年轻人在乡镇历练，但有的到乡镇后，不适应基层工作，吃不了苦，待遇与期望差距大，直接辞职不干了；有的服务期满就参加各种选调、遴选走人了。平心而论，他们一旦被上级机关遴选、选调，作为乡长我们只能放人，不能耽误年轻人的前途；还有服务期内被上级部门长期借调的。”

　　“最缺年轻高素质人才的还是乡镇。我们这里35岁以下的不到三分之一，30岁以下的更少，大部分都在40岁以上。就这我们还算是好的，其他乡镇，基本都是45岁以上的。”

　　“从乡镇人员结构看，事业编制人数占比70%以上，但是事业编待遇较低。由于受各地经济条件限制，乡镇事业编补贴没有统一标准。”

　　“基层干部待遇还是有点低，现在我一周四天下乡巡山巡河，一个月4900多元的工资中油费至少支出1000元，车补650元还不够，而且现在乡镇没有周六周日，加班也没有加班费。”

　　“现在工作中还存在过度留痕，原因在于没有留痕考核就没有依据。比如脱贫攻坚需要入户宣讲帮扶，不留痕就证明不了你去了贫困户家里，留痕有些人就会指责我们是作秀，说我们来就是为了拍照片的。”

　　“县乡层面材料不共享，导致基层需要耗费大量精力上报材料。比如说脱贫攻坚领域，我们已经给扶贫办报过了一个汇总的材料，各部门还要再找我们分头要。”

　　“一些县市陪会现象依然存在，会议精细化程度不够。比如秸秆焚烧问题，领导为了提高大家认识，还要求一些辖区内没有庄稼地的街道办事处人员也参加，非得把没问题的也拨拉拨拉。”

　　督查干部说：

　　我们调研发现，当前基层权责不清、责重权小的问题还比较突出，这是基层减负增能的深层次问题，也是导致年轻人不愿意去基层，基层留不住年轻人的关键原因之一。对此，河南省制定赋权清单，将160项省辖市级经济社会管理权限首批下放到9个示范县(市)进行复制推广。各县(市、区)向乡镇(街道)下沉编制3万余名，探索推进向条件成熟的乡镇街道下放更多经济社会管理权限；建立乡镇政府权责清单，持续完善政府工作部门权责清单，建立职责准入制度，防止违反程序、超越权限行使权力或层层转嫁责任；继续整合基层审批服务执法力量，推进执法服务职能和力量下沉。

　　我们暗访督查也发现，一些地方的探索已经小有成效。例如，平顶山新华区焦店镇2019年7月机构改革后，将原有28个站所整合为10个部门，执法、食药监、司法、国土、工商等部门在该镇站所的力量逐步壮大，这些站所的人员管理实行双重领导，焦店镇对站所的人事、任用、评比拥有了话语权，这就从以前的部门考核乡镇变成了乡镇考核部门，形成了镇街道与职能单位捆绑在一起干活的良好氛围。

　　要避免基层干部做事越多，问责越多，要在容错激励机制上进一步改革

　　盼文件会议继续精简，盼放权赋能大力推进，盼容错机制落实到位，盼带薪休假领导带头……听听基层干部都有哪些期盼？

　　“基层虽然一直在减负，但是会议可以进一步精简，现在检查还是看会议记录，好像没开会就是没干活一样。”

　　“放权赋能要落实到位。现在强调属地责任管理，但乡镇街道没有执法权，诸如河道治理、拆除违建等事项没办法名正言顺去处理。乡镇街道现在还是‘小马拉大车’，权责不相对称。”

　　“基层干部在处理基层问题时主要靠感情，不能完全按照法律条条框框来，现在虽然督查检查不多了，但是巡察、审计压力很大。有些问题还是要区分开来，真正落实容错纠错机制。”

　　“‘勤快媳妇摔碗多’，要避免基层干部做事越多，问责越多，要在容错激励机制上进一步改革，比如在考核排名中按某一项指标的上升或下降比例来排名，而不按绝对值来排名，激发基层干部干事创业的活力。”

　　“年休假制度基层落实不到位，领导不休下面的人也不敢休假，希望在顶层设计上完善带薪休假制度。”

　　“建议对某些容易造成硬性摊派的事项取消排名，否则容易导致一些基层干部因担心排名落后被问责而弄虚作假。比如ETC安装也排名，有些人不上高速也必须安装，甚至报废车辆都安装了ETC，本来这些事是给群众做好事，结果却变成了形式主义走了样。”

　　“领导下基层调研要解决实际问题，不带人财物，就不要下基层。有时候调研一圈开了几个小时的会，落实的事情还是需要我们来。工作日失去的时间只能靠周末加班来弥补，无形中增加了我们的负担。”

　　“重要会议以视频形式从上至下一开到底，一次性开完。增强开会的针对性、精准性，涉及谁谁去开会，杜绝陪会现象。”

　　“加强对基层干部的培训。基层干部受条件制约，想问题、看事情总是欠点火候，少点深度，缺点力度，处理新问题仍然沿用以前的老套路、老方法。期望多给基层干部提供学习锻炼的机会，给基层干部输血，输新知识、输新技能，提升分析问题、处理问题、解决问题的能力。”

　　最怕干多错多、动辄问责，希望能多为实干者撑腰、为担当者担当

　　督查干部说：

　　基层干部普遍反映，要求严一点、任务重一点都不怕，最怕干多错多、动辄问责，希望能多为实干者撑腰、为担当者担当。河南省出台了《关于为基层减负增能的九条措施》，着力打通激励干部担当作为有关政策落实的“最后一公里”，研究制定进一步加强全省纪检监察机关监督工作的举措，精准审慎实施谈话函询和问责；研究制定受处分处理人员回访教育工作具体办法，及时纠正滥用问责、不当问责和以问责代替整改等问题，严肃查处诬告陷害行为，积极稳妥使用影响期满、表现突出的干部。完善落实有为有位、能上能下的用人机制，把愿作为、能作为、善作为的干部选拔出来。研究加强对基层一线和困难地区干部关心关爱的具体举措，确保带薪休假、津贴补贴、职务职级等待遇保障制度落到实处。

　　基层减负是一项长期工作，很多问题具有长期性、顽固性、反复性，不是短期内就可以彻底解决的，河南正在探索实行一系列制度机制和工作规范，像抓八项规定一样，以钉钉子精神把为基层减负增能工作一抓到底。例如，实施终端监测机制，在全省县、乡、村和厂矿、企业、学校、医院、科研单位选取统计样本点和观测点；借助“互联网+”督查平台，创建微信小程序，开通“基层干部谈减负”通道，面向全省基层干部征集问题线索、经验做法和意见建议；完善批评约谈机制，对抓基层减负工作不力的，加大约谈、提醒、函询、通报、查处力度，把这项工作抓紧抓牢、抓出成效。(记者李亚楠、翟濯)

【编辑:陈海峰】

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