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米兰大学研究：2019年11月意大利已有儿童感染新冠

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2020-12-10 10:46:42

　　中新网12月10日电 据欧联网援引欧联通讯社10日报道，日前，米兰大学研究团队发论文指出，2019年11月，一名患呼吸道、麻疹等疾病的意大利4岁男童的咽拭子样本在新冠病毒检测中呈阳性反应，再一次证实2019年11月意大利已经出现新冠病毒传播。该研究比意大利科多尼奥市(Codogno)医院发现本土确诊病例，至少提前了3个月时间。

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资料图：当地时间11月11日，意大利威尼斯，意大利疗养院设立“拥抱屋”，方便老人在有防疫保护措施的前提下、与亲人见面。

　　据报道，2019年11月30日，居住在米兰市的一名4岁男童因出现呼吸道不适、呕吐等症状，被送往当地一家医院急诊室。次日，该男童身上出现了类似麻疹的斑点。2019年12月5日，医务人员对男童进行了咽拭子麻疹病毒检测，并按规定保留了咽拭子样本。

　　近日，米兰大学研究人员对2019年9月至2020年2月期间，米兰地区出现的39例皮疹病例所保留的咽拭子样本进行了研究分析，其中38份样本对新冠病毒呈阴性，而保留的4岁男童咽拭子样本，则对新冠病毒检测呈阳性反应，并分离出了新冠病毒株。

　　研究报告作者之一西尔维亚•比安奇表示，根据对4岁男童咽拭子样本反推调查，该男童在2019年11月21日出现呼吸道症状以前的4至5天，已经感染新冠。而这名男童及家人并无出国旅游史。

　　比安奇强调，2020年3月以来，用于该项研究的实验室一直处于关闭状态，因此完全可排除样本在实验室内被感染的可能性。根据医学观察，新冠病毒可引起类似川崎病、麻疹等其他病毒的感染症状。由此表明，新冠病毒在意大利暴发前，就已经在北部地区悄无声息地传播开来。

　　研究报告的另外一名作者、米兰大学医学院院长吉安文森佐•祖科蒂表示，该项研究表明，这名患有呼吸道等疾病的4岁男童为本土感染者，至少在2019年11月，新冠病毒就已经开始在意大利北部地区传播。而那时的新冠感染者由于临床表现，往往会被医务人员视为一种流感。

　　据此前报道，2020年6月，意大利国家卫生院在一份声明中表示，研究人员在2019年年底收集的米兰和都灵，以及2020年1月份在中部城市博洛尼亚收集的污水样本中，均发现了新冠病毒基因痕迹。

　　2020年11月中旬，意大利米兰肿瘤研究所与锡耶纳大学联合在《肿瘤学期刊》(Tumori Journal)上发表学术论文指出，新冠病毒最早在2019年9月就已经开始在意大利北部地区传播。该项研究对2019年9月至2020年3月，自愿参加肺癌早期筛查的959名受检者血液样本，分别进行了病毒筛检分析。研究结果显示，被检测血液样本中，11%具有新冠病毒抗体，其中阳性样本包括2019年9月和2020年2月所采集的样本。(博源、黄鑫)

【编辑:孟湘君】

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