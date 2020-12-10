接种辉瑞新冠疫苗后，英国两名医护现不良反应

中新网 12月10日电 综合报道，据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间12月10日7时28分，全球累计确诊新冠病例超6879万例，累计死亡病例近157万例。为遏制疫情，多国加速推进新冠疫苗接种计划。另一方面，两名英国医护在接种辉瑞公司新冠疫苗后出现不良反应。

当地时间12月7日，纽约曼哈顿一家大型医院，医务人员转运病患。 中新社 记者 廖攀 摄

美或通过辉瑞疫苗紧急使用授权

纽约17万剂这样分配

目前，美国仍是全球新冠疫情最严重的国家，累计确诊病例超1535万例，累计死亡人数超28.8万人，遏制疫情蔓延迫在眉睫。

当地时间9日，美国纽约州长科莫表示，该州最早将于本周末接收第一批新冠疫苗，将首先提供给高风险医疗工作者、养老院居民及其工作人员。

科莫称，首批运抵的17万剂辉瑞疫苗将根据每个地区养老院居民和卫生健保工作者的数量进行分配。其中，该州疫情最严重的纽约市将获得约7.2万剂疫苗。

科莫还表示，参考联邦指导方针，一旦第一批疫苗接种完成，纽约州接下来的目标是为教师、警察等一线工作人员以及有疾病史的人接种疫苗。他说，普通民众最早可能要到明年“2月初”才有机会接种。

另一方面，美国食品药物管理局(FDA)8日公布的文件显示，美国没有对辉瑞的新冠疫苗的安全性和有效性提出新的问题，为这款新冠肺炎疫苗获得紧急使用授权扫清了障碍。预计FDA顾问委员会将于当地时间10日召开会议，确认是否通过对辉瑞疫苗的紧急使用授权。

当地时间12月8日，英国开始接种新冠疫苗。

加拿大审批通过首款新冠疫苗

英国两医护出现过敏症状

当地时间8日，英国正式启动辉瑞新冠疫苗接种工作。据英媒报道，有两名英国卫生工作者在接种后出现了过敏症状。鉴于此，英国药品监管机构建议，有严重过敏史的人不要接种辉瑞/BioNTech的新冠疫苗。

英国药品监管机构表示，将寻求进一步信息，并将优先调查此事，辉瑞和BioNTech表示，他们正给调查提供支持。辉瑞公司此前曾表示，没有对疫苗或疫苗成分有严重不良过敏反应史的人参与后期试验。

布里斯托尔大学儿科医学教授Adam Finn表示：“对疫苗出现严重过敏反应并不常见，但负责疫苗接种的工作人员都经过了培训且有相应的工具，来应对这种情况。”

除英国外，加拿大卫生部门也于9日批准使用该款新冠疫苗。美联社报道，加拿大政府已购买2000万剂辉瑞疫苗，且可以选择再添购5600万剂。预计12月，加拿大将取得多达24.9万剂疫苗，2021年3月前将取得400万剂。

与此同时，加拿大卫生部门还在审核另外3支候选疫苗，包括美国莫德纳公司(Moderna)研发的疫苗。

当地时间12月9日，为防止新冠肺炎疫情的进一步传播，日本东京一所图书馆用紫外线给借出以及归还的图书做消毒处理。

日韩拟从国外引进新冠疫苗

大规模接种时间仍未确定

韩国政府日前表示，将确保阿斯利康、杨森、莫德纳、辉瑞等四家制药公司的约3400万剂新冠疫苗。据预测，疫苗将从2021年2—3月分阶段进入韩国，但是优先进口何种产品、何时开始接种尚未确定。

辉瑞制药公司与日本政府就2021年上半年供应1.2亿剂疫苗达成了基本协议，但需要经过日本国内临床试验和审查手续，预计接种最快在2021年3月前后开始。

另外，英国制药公司阿斯利康也与日本就提供1.2亿剂疫苗达成协议，正在实施临床试验。据报道，美国生物科技企业莫德纳也就提供5000万剂疫苗与日本政府签约，但临床试验尚在准备阶段。在日本国内厂商中，制药创新企业“AnGes”也开启了临床试验，盐野义制药等其他企业也计划近期启动试验。