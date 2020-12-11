网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>朝阳网警>>四川12月10日新增本地确诊病例4例、无症状感染者1例

四川12月10日新增本地确诊病例4例、无症状感染者1例

加入收藏

2020-12-11 9:21:15

　　中新网12月11日电 据四川省卫健委网站消息，12月10日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例4例(均为本地病例)，新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

　　新增确诊病例情况：

　　病例1：男，72岁，居住于郫都区郫筒街道太平村11组，于12月8日实施隔离观察。

　　病例2：男，50岁，居住于郫都区郫筒街道中铁奥维尔二期，于12月8日实施隔离观察。

　　病例3: 女，54岁，居住于郫都区郫筒街道太平村3组，于12月7日实施隔离观察。

　　病例4: 女，57岁，居住于郫都区犀浦镇犀池五街。

　　以上病例均于12月10日确诊。

　　截至12月11日0时，四川省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例826例(其中境外输入275例)，累计治愈出院787例，死亡3例，目前在院隔离治疗36例(重症1例)，847人尚在接受医学观察。

　　12月10日0-24时，四川省新增无症状感染者1例(男，78岁，居住于郫都区郫筒街道太平村11组，于12月8日实施隔离观察，12月10日核酸检测阳性)，当日转为确诊病例0例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察31例(境外输入29例，本地2例)，比前一日增加1例。

　　(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)

　　成都市郫都区郫筒街道太平村、成都市成华区跳蹬河街道跳蹬河社区华都云景台小区(包括底层商铺)、成都市郫都区唐昌镇永安村8组、成都市郫都区郫筒街道波罗社区中铁奥维尔二期、三期为中风险区。

　　四川省其余地区全部为低风险区。

【编辑:黄钰涵】

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
朝阳网警 20739

RSS订阅

朝阳网警

2名成员4084个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 