四川12月10日新增本地确诊病例4例、无症状感染者1例

中新网 12月11日电 据四川省卫健委网站消息，12月10日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例4例(均为本地病例)，新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

新增确诊病例情况：

病例1：男，72岁，居住于郫都区郫筒街道太平村11组，于12月8日实施隔离观察。

病例2：男，50岁，居住于郫都区郫筒街道中铁奥维尔二期，于12月8日实施隔离观察。

病例3: 女，54岁，居住于郫都区郫筒街道太平村3组，于12月7日实施隔离观察。

病例4: 女，57岁，居住于郫都区犀浦镇犀池五街。

以上病例均于12月10日确诊。

截至12月11日0时，四川省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例826例(其中境外输入275例)，累计治愈出院787例，死亡3例，目前在院隔离治疗36例(重症1例)，847人尚在接受医学观察。

12月10日0-24时，四川省新增无症状感染者1例(男，78岁，居住于郫都区郫筒街道太平村11组，于12月8日实施隔离观察，12月10日核酸检测阳性)，当日转为确诊病例0例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察31例(境外输入29例，本地2例)，比前一日增加1例。

(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)

成都市郫都区郫筒街道太平村、成都市成华区跳蹬河街道跳蹬河社区华都云景台小区(包括底层商铺)、成都市郫都区唐昌镇永安村8组、成都市郫都区郫筒街道波罗社区中铁奥维尔二期、三期为中风险区。

四川省其余地区全部为低风险区。