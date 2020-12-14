31省份新增确诊病例16例 其中本土病例2例均在黑龙江

中新网 12月14日电 据国家卫健委网站消息，12月13日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例14例(上海7例，四川3例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例，广东1例)，本土病例2例(均在黑龙江)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者346人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例264例(其中重症病例5例)，现有疑似病例2例。累计确诊病例4035例，累计治愈出院病例3771例，无死亡病例。

截至12月13日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例313例(其中重症病例7例)，累计治愈出院病例81794例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86741例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者887650人，尚在医学观察的密切接触者7277人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例(均为境外输入)；当日转为确诊病例1例(为境外输入)；当日解除医学观察6例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者197例(境外输入183例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8323例。其中，香港特别行政区7541例(出院6202例，死亡117例)，澳门特别行政区46例(出院46例)，台湾地区736例(出院606例，死亡7例)。