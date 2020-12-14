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上海新增境外输入确诊病例7例 治愈出院4例

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2020-12-14 9:26:52

　　中新网12月14日电 据上海卫健委官方微信消息，12月13日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告7例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院4例，其中来自西班牙2例，来自瑞士1例，来自法国1例。

　　病例1为中国籍，在德国生活，12月5日自德国出发，12月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例2为中国籍，在西班牙生活，12月8日自西班牙出发，当日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例3、病例4为中国籍，在俄罗斯工作，病例5、病例6为俄罗斯籍，在俄罗斯生活，乘坐同一航班，12月10日自俄罗斯出发，12月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例7为中国籍，在英国留学，12月11日自英国出发，12月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　7例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者105人，均已落实集中隔离观察。

　　12月13日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

　　截至12月13日24时，累计报告境外输入性确诊病例1063例，出院975例，在院治疗88例(其中1例危重症，1例重症)。现有待排查的疑似病例2例。

　　截至12月13日24时，累计报告本地确诊病例349例，治愈出院338例，在院治疗4例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至12月13日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

【编辑:孙静波】

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