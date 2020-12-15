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广西破获特大组织领导传销案 涉案7亿元

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2020-12-15 9:35:58

广西破获特大组织领导传销案涉案7亿元
    图为查封物品。警方供图

　　中新网贵港12月15日电(方阳)广西贵港市警方近日破获一起特大组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人15名，冻结资金2.74亿元。该传销组织共发展有效会员约29万人，涉及全国31个省(市、区)及港澳地区，涉案金额7亿元。

　　今年8月底，贵港市公安局经济犯罪侦查支队在推进“亮剑2020·严打传销”专项行动中，发现该市覃塘区樟木镇男子翚某能向他人宣传“国潮三维码”平台经营方式，直接或者间接发展会员获利。

图为犯罪嫌疑人。警方供图
图为犯罪嫌疑人。警方供图

　　9月2日，贵港市公安局成立专案组循线追查，基本查明该传销组织的秦某在深圳市成立国潮三维码科技有限公司，指使张某某等人利用他人注册的桂林东晟酒业公司信息为主体搭建“国潮三维码”微信公众号。该平台构建了会员与代理制度的推广模式，以会员可在线上超市购物、推广获利，公司上市后获取虚拟股权分红为诱饵，大肆发展会员，并要求注册用户必须购买三维码产品(智慧名片398元/个、企业智慧系统1280元/个、动态三维码1980元/个)才能成为会员，会员通过直接或者间接发展其他会员升级。公司以三维码产品为噱头，鼓吹“销售提成”“居间收益”“贡献奖”等各种名目的返利，不断地发展下线交纳费用，从中获取巨额收益。

　　10月12日，贵港市公安局出动150多名警力，分赴全国七地开展集中抓捕行动。10月16日，办案民警在深圳、桂林、成都、贵港等地抓获15名犯罪嫌疑人，现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张等财物一批。

　　11月20日，经贵港市人民检察院批准，上述犯罪嫌疑人被贵港市公安局依法逮捕。目前，案件正在侦查中。(完)

【编辑:张燕玲】


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