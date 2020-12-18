脱欧贸易谈判形势严峻！虽取得进展 但“绊脚石”仍在

中新网 12月18日电 综合报道，当地时间17日，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)表示，与英国的脱欧贸易谈判正取得进展，但尚未取得任何突破。

据报道，巴尼耶在会晤主要欧洲议会议员后在个人社交媒体上发文指出，(脱欧谈判)取得良好进展，但最后“绊脚石”依然存在。我们只会签定保护欧盟利益及原则的协议。

消息人士透露，巴尼耶向欧洲议会议员表示，18日以前与英国达成脱欧贸易协议将会“很困难，但仍有可能”。

资料图：英国首相约翰逊。

另一方面，当地时间17日，英国首相约翰逊发言人表示，约翰逊强调，谈判目前处于严峻的形势。

该发言人表示，双方谈判代表正致力解决仍然存在的分歧。时间十分紧迫，除非欧盟“大幅”改变立场，否则“很有可能”无法达成协议。

他也指出，如果双方无法达成协议，那么将以“朋友”的身份分开，英国和欧盟将按照澳大利亚的模式和欧盟进行贸易往来。

目前，双方最棘手的问题仍是公平竞争环境和渔业问题等。

欧盟委员会主席冯德莱恩则表示，双方仍需弥合巨大分歧，尤其是在渔业方面，这将非常具有挑战性。

此外，欧洲议会17日还表示，希望欧英双方能在20日前达成协议，否则将没有足够时间在31日前批准。英国政府说，尽管英国议会已开始圣诞假期休会，如果达成协议，议员们将被紧急召回。

英国2020年1月31日正式脱欧，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若双方在过渡期限内仍未达成协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。