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甘肃省气象局原党组书记、局长张书余被开除党籍

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2020-12-18 13:28:11

　　中新网12月18日电 据中央纪委国家监委驻农业农村部纪检监察组消息：日前，中央纪委国家监委驻农业农村部纪检监察组、兰州市监委对甘肃省气象局原党组书记、局长张书余涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

　　经查，张书余违反政治纪律，提供虚假情况，对抗组织审查，管党治党不严，对甘肃省气象局发生多人严重违纪违法犯罪问题负主要领导责任；违反中央八项规定精神和廉洁纪律、工作纪律，公款吃喝，对待下属态度恶劣，官僚主义作风严重；违反组织纪律，违反民主集中制，个人决定重大事项，私自扣押信访举报件，利用职务便利为他人谋取利益；违反廉洁纪律，违规收受下属礼金、购物卡，使用“小金库”款项吃喝、送礼；违反群众纪律，对甘肃省气象局提供虚假情况占用某专项资金负主要领导责任；违反工作纪律，违规干预和插手政府采购项目，授意特定公司中标，通过编造虚假合同套现；违反生活纪律；涉嫌受贿犯罪、滥用职权犯罪。

　　张书余身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，目无党纪国法，全面从严治党责任缺失，其行为严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予以严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中国气象局党组研究，决定给予张书余开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻农业农村部纪检监察组研究，决定按规定取消张书余相关退休待遇；收缴其违纪、违法所得。其涉嫌犯罪问题，移送司法机关依法办理。

　　张书余简历

　　张书余，男，汉族，1958年1月出生，河北安平人， 1977年3月参加工作，1994年6月加入中国共产党，在职研究生，理学硕士。

　　1982.02-1985.09 中央气象台预报员

　　1985.09-1991.11 河北省气象台预报员(其间：1988.09-1991.06 南京气象学院气象系天气动力学专业硕士研究生)

　　1991.11-1993.03 河北省气象台短期预报科副科长

　　1993.03-1994.02 河北省气象台台长助理兼短期预报科科长

　　1994.02-1995.08 河北省气象台副台长

　　1995.08-1996.05 河北省气象局服务经营管理处副处长

　　1996.05-2001.04 河北省气象科技产业开发中心主任

　　2001.04-2003.06 河北省气象科学研究所(农业气象中心)所长(主任)

　　2003.06-2006.06 贵州省气象局党组成员、副局长

　　2006.06-2013.12 甘肃省气象局党组书记、局长(其间：2008.05-2008.07 参加中央党校地厅级干部进修班学习)

　　2013.12-2014.02 河北省气象局总工程师(正厅局级)

　　2014.02-2018.02 河北省气象局总工程师(正厅局级)兼中国气象局气象干部培训学院河北分院院长

　　2018年2月退休

【编辑:陈海峰】

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