创新团队建设日益完善 农业科技“最强大脑”效用显现

创新团队建设日益完善，为乡村振兴提供人才支撑——

农业科技“最强大脑”效用显现

本报记者 乔金亮

“经过多年研究，我们目前形成了一套棉花轻简化栽培技术体系，解决了棉花产业领域一部分‘卡脖子’问题。”山东棉花研究中心主任董合忠说，棉花种植用工多是行业长期以来的痛点，由于农艺和农机不配套，机械化程度非常低，影响农民种植积极性。而轻简化栽培技术实现了棉花“种、管、收”全程轻便简捷，植棉用工减少了四分之三，省工省时、节本增效。

董合忠是全国农业科研杰出人才，轻简化栽培技术正是农业科研杰出人才培养计划的成果之一。2010年6月份，中共中央、国务院印发《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》，决定实施现代农业人才支撑计划。农业科研杰出人才培养计划作为子计划，由原农业部组织实施，于2011年、2012年、2015年评选产生了300名农业科研杰出人才及300个创新团队。

农业农村部科技教育司二级巡视员张文介绍，从2011年项目设立初始，中央财政连续5年每年给予每位农业科研杰出人才及其创新团队20万元经费支持，项目经费使用实行“包干制”，不规定具体使用明细与比例限制，主要用于开展自主选题、学术交流、学习培训等支出，不作为科研经费，充分激发科研人员创新创造活力。

多年来，培养计划在完成国家重大科研项目中发挥重要支撑作用，大幅提升农业科研原始创新能力，有效解决产业发展技术难题：中国农业大学教授杨宁带领动物遗传育种创新团队，创新蛋鸡育种技术，育成3个蛋鸡新品种，使我国摆脱依赖国外品种的局面；华中农业大学教授廖庆喜带领油菜机械化生产关键技术与装备创新团队，研制了油菜联合直播装备，在19个省区市推广应用；中国农业科学院农业信息研究所所长周清波带领农业遥感创新团队，建立了农作物信息天地网一体化获取技术体系，突破了旱涝灾害信息快速获取等三大技术瓶颈。

值得注意的是，培养计划虽然资金量不大，但发挥的“四两拨千斤”效果明显，充分发挥了人才“孵化器”功能。例如，中国农业科学院将入选的农业科研杰出人才直接选为科技创新工程项目主持，每年给予20万元绩效奖励。

特种油料作物品质改良创新团队带头人、河南省农业科学院芝麻研究中心研究员梁慧珍表示，项目经费稳定支持、灵活使用，极大地释放了科研生产力，营造了健康有序的科研氛围。

张文说，培养计划通过创新培养机制，提供资金支持，加大政策扶持，突出服务产业的核心使命，建立了一支6000多人的农业科研人才队伍。培养计划还扭转了“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价导向。

记者了解到，在培养计划的经费支持下，团队成员可以自主选题做一些相关研究，有利于年轻科研人才的锻炼和培养。在第一批农业科研杰出人才的带动下，又一批青年人才成长为第二批农业科研杰出人才，很多青年人才成为农业科研顶尖人才的后备力量。其中，果蔬加工创新团队的徐玉娟研究员(1974年出生)，成长为广东省农科院蚕业与农产品加工研究所所长，获科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”称号，团队中的余元善研究员(1983年出生)获原农业部“杰出青年农业科学家”称号。

培育农业科研领域“最强大脑”的效果正在显现。据统计，300名农业科研杰出人才主持国家级重点项目500多项，作为第一完成人获得国家科技奖励100多项，13名农业科研杰出人才当选两院院士。张文说，创新团队建设日益完善，为全面推进乡村振兴和农业农村现代化提供了有力的人才支撑。