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陕西榆林2.6级地震系煤矿采空区正常垮落 暂无人员伤亡

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2020-12-25 14:36:25

　　陕西榆林发生2.6级地震，系煤矿采空区正常垮落暂无人员伤亡

　　新京报讯(记者 刘瑞明)12月15日7时55分，陕西榆林市榆阳区(北纬38.50度，东经109.78度)发生2.6级地震。新京报记者从当地镇政府获悉，发生地震的位置是金鸡滩煤矿，系煤矿采空区的正常垮落，暂无人员伤亡和房屋垮塌的情况。

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发生地震的地点。

　　据中国地震台网正式测定，12月15日7时55分，在陕西榆林市榆阳区(塌陷)(北纬38.50度，东经109.78度)发生2.6级地震。

　　12月15日11时许，金鸡滩镇政府的工作人员告诉新京报记者，此次地震系金鸡滩煤矿的采空区正常垮落。事发时，金鸡滩煤矿是在正常生产中。暂未发现人员伤亡和房屋垮塌的情况。

　　金鸡滩镇政府的工作人员表示，事发后，他们第一时间赶往现场。“事发地附近的路面有裂缝，但不影响正常使用。“

　　榆阳区应急管理局的一名工作人员告诉新京报记者，工作人员已赶往现场，“事发煤矿上暂无人员伤亡，正在向周边村落，扩大范围核查是否有人员伤亡和财产损失的情况。”

　　公开资料显示，金鸡滩煤矿地处陕西省榆林市榆阳区，隶属陕西未来能源化工有限公司，是100万吨/年煤间接液化综合利用项目的配套矿井。矿井煤层埋深在230-430米之间，地质资源储量18.26亿吨，设计可采储量8.98亿吨。金鸡滩煤矿项目概算总投资46.34亿元，于2012年2月正式开工建设，2014年6月底建成试生产。

【编辑:于晓】

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