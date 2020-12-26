云南新增2例境外输入确诊病例

中新网 昆明12月26日电 云南省卫生健康委员会26日通报称，12月25日0时至24时，该省无新增本土确诊病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例，均为中国籍，1例自菲律宾输入、1例自缅甸输入；境外输入无症状感染者解除医学隔离观察1例。

截至12月25日24时，云南省现有境外输入确诊病例14例、无症状感染者4例，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增确诊病例信息为：确诊病例1：女，49岁，中国籍，近期居住于缅甸。12月23日自仰光乘机从昆明机场入境。入境时体温正常，海关采样后按闭环管理要求专车转运至指定隔离点隔离观察。24日，核酸检测结果阳性，即用负压救护车闭环转运至定点医疗机构隔离诊治。25日采样复查，结果核酸阳性，综合流行病学史、临床表现和实验室检测结果诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型、缅甸输入)。同机其他人员继续按要求集中隔离医学观察。

确诊病例2：男，27岁，中国籍。9月29日由菲律宾乘机入境成都，10月1日诊断为无症状感染者，隔离治疗56天、4次核酸检测阴性后转至留观酒店隔离16天。12月10日解除隔离，11日乘机返回昆明后居家隔离，25日核酸检测结果阳性，即用负压救护车闭环转运至定点医疗机构隔离诊治，综合流行病学史、临床表现和实验室检测结果诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型、菲律宾输入)。密切接触者均已按要求进行集中隔离医学观察并采样检测。(完)