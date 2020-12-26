网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>朝阳网警>>云南新增2例境外输入确诊病例

云南新增2例境外输入确诊病例

加入收藏

2020-12-26 11:43:55

　　中新网昆明12月26日电 云南省卫生健康委员会26日通报称，12月25日0时至24时，该省无新增本土确诊病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例，均为中国籍，1例自菲律宾输入、1例自缅甸输入；境外输入无症状感染者解除医学隔离观察1例。

　　截至12月25日24时，云南省现有境外输入确诊病例14例、无症状感染者4例，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

　　新增确诊病例信息为：确诊病例1：女，49岁，中国籍，近期居住于缅甸。12月23日自仰光乘机从昆明机场入境。入境时体温正常，海关采样后按闭环管理要求专车转运至指定隔离点隔离观察。24日，核酸检测结果阳性，即用负压救护车闭环转运至定点医疗机构隔离诊治。25日采样复查，结果核酸阳性，综合流行病学史、临床表现和实验室检测结果诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型、缅甸输入)。同机其他人员继续按要求集中隔离医学观察。

　　确诊病例2：男，27岁，中国籍。9月29日由菲律宾乘机入境成都，10月1日诊断为无症状感染者，隔离治疗56天、4次核酸检测阴性后转至留观酒店隔离16天。12月10日解除隔离，11日乘机返回昆明后居家隔离，25日核酸检测结果阳性，即用负压救护车闭环转运至定点医疗机构隔离诊治，综合流行病学史、临床表现和实验室检测结果诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型、菲律宾输入)。密切接触者均已按要求进行集中隔离医学观察并采样检测。(完)

【编辑:李雨昕】

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
朝阳网警 20739

RSS订阅

朝阳网警

2名成员4315个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 