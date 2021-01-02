第六届中国（深圳）国际时装节开幕 深圳跻身全球时尚之都

图为与会嘉宾出席开幕式。主办方供图

中新网 深圳1月2日电 (记者 陈文)1月1日，第六届中国(深圳)国际时装节开幕式在深圳市罗湖区水贝壹号开幕。清华大学深圳国际研究生院陈燕琳教授带来了第四届全球时尚城市指数发布。

全球时尚城市指数研究按照产业素质指数、国际引领指数、时尚环境指数、公共服务指数和创新活力指数等指标综合而成。

中国纺织服装教育学会常务副会长倪阳生揭晓了全球时尚城市指数排名结果：巴黎、纽约、伦敦、深圳、米兰、上海、东京、北京、新加坡、香港、洛杉矶、悉尼、柏林、首尔、莫斯科、多伦多、巴塞罗那、罗马、哥本哈根、里约热内卢共20个城市荣膺全球时尚城市榜单，深圳跻身全球六大时尚之都。

开幕式上，深圳市时装设计师协会会长周世康表示，主题为“深立潮头，圳领全球”的深圳国际时装节，承载链接时尚资源、深圳落地生根的重大使命；希望深圳市时装设计师协会和中国纺织服装教育学会强强联手，继续实现全球视野、创新办节的理念，继续组织好创新作品大赛、模特大赛等人才选拔活动，以及产学研论坛、设计创新发布等前沿交流活动，全面展示深圳作为全球时尚主场的自信与实力。

图为清华大学深圳国际研究生院陈燕琳教授解读全球时尚城市指数。主办方供图

中国纺织工业联合会原副会长杨纪朝表示，不平凡的2020年刚刚过去，面临前所未有的压力与挑战，纺织服装行业在复工复产中求变创新。目前，消费需求的结构变化正在引发市场和行业的重大变革，数字化、智能化等科技手段正在引导我们进入新业态乃至新经济时代。希望第六届中国(深圳)国际时装节成为促进深圳时尚产业迈向全球产业链、价值链更高端的时代引擎，成为“双区驱动”的时尚引领平台、全球新兴时尚主场的战略支撑。

作为时装节首场大秀的中国时装名师名牌联合发布正式开始。中国一流时装设计师刘洋、赵卉洲、李小燕、刘薇、邓兆萍、邓皓、林进亮、金憓与著名时装品牌影儿轮番亮相，美轮美奂的时尚盛宴徐徐拉开帷幕。(完)