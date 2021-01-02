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你好2021 新年第一天 看全国各地崭新气象→

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2021-1-2 9:41:22

　　辞旧迎新，欢度元旦。今天(1月1日)，在全国各个城市，人们一早就忙碌起来，以崭新的面貌喜迎新年。

　　上海：向光而行 迎接未来

　　朝阳从琼楼玉宇中探出头来，整座城市雄伟壮丽，让看到它的人们都充满自豪之情。

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　　海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和，上海用它独有的气质，吸引着世界各地富有创造力和活力的人们来到这里，为实现自己的理想，奋斗创新。

　　2020年，上海迎来了浦东开发开放三十周年，昔日荒凉的浦东，如今已成为高楼林立、科创金融引领世界的排头兵。

　　展望新年，“十四五”规划建设伊始，这里的人们抖擞精神，向着光的方向，迎接未来。

　　宁波舟山港：百舸争渡吞吐万千物资 乘风破浪逆势翻红

　　在全球第一大港宁波舟山港的穿山港区，这里平均每天都会停靠来自世界各地的10余艘10万吨级以上的货轮。

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　　2020年以来，宁波舟山港扎实推进疫情防控和复工复产，在6月份就实现集装箱运输生产的同比正增长。成为稳定我国外贸产业链、供应链畅通运转的重要保障。

　　到2020年底，宁波舟山港全年集装箱吞吐量首次突破2800万标准箱，超过2019年，再创新高，实现了逆势增长。

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　　“十四五”期间，宁波舟山港将对标世界一流港口的先进指标，力争到2025年，基本建成世界一流强港。

　　天津：百川汇海迎晨光 澎湃奋进正当时

　　位于天津滨海新区的天津港集装箱码头，这里同全球200多个国家和地区的800多个港口保持航运贸易往来，货物吞吐量的60%以上就来自“一带一路”沿线的国家和地区。

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　　沐浴着晨光，天津港码头的工人们早已忙碌起来，一艘艘集装箱货轮正在停靠，进行着装卸作业。堆场里自动化的轨道桥正在吊装集装箱，而另一边智能驾驶的卡车也正穿梭往返于码头上。而这背后的调度、操作都在一公里以外的中控室进行。2020年10月，这个传统人工码头，首次实现了智能化改造后的全流程无人整船作业，作业效率一下子提升了14%。

　　作为京津冀的海上门户，天津港作业效率的提高，也让三地共同受益，而随着天津港与河北港口合作的不断深化、共享的航线越来越多，两地共建的世界级港口群，也正在形成。

　　云南昆明：亚洲花都“金斗南”人潮如织好彩头

　　在日均交易数百万枝鲜切花的亚洲最大鲜切花交易市场——云南昆明的斗南国际花卉交易中心。新年伊始，清晨的斗南花市人潮如织，辛勤的花农们像蜜蜂般在花丛中穿梭。

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　　这里每天上市的鲜花有100个大类、1600多个品种，出口50多个国家和地区，享有“金斗南”之称。不少市民也一大早就来到这里，挑选自己心仪的花儿，为新的一年博得一个好彩头。

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　　受新冠肺炎疫情影响，去年2至3月，这里的鲜花交易陷入短暂停摆期。疫情得到控制后，斗南花市迅速恢复，交易量和交易均价都超过2019年。现在，斗南花卉产业综合配套服务区已开工建设，斗南花卉小镇将继续以花卉交易为核心，朝着世界花卉市场定价和交易中心稳步迈进。

　　湖北武汉：烟火江城 风味人间

　　清晨，一轮红日在东湖畔缓缓升起，阳光透过薄雾，为湖水和树木镀上了淡淡的金色。湖心亭、绿道中，早起的市民正在活动筋骨。

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　　在城市的另一边，过早的人们排起了长队。武汉人把吃早饭叫做“过早”，不管早晨再赶再忙，也要抽时间过个早，一天才算是正式开始。在花色繁多的早餐品种中，一碗热气腾腾、香味扑鼻的热干面，是当仁不让的“过早C位”。

　　新年伊始，江城繁华依旧，市井生活如昨，武汉，这座英雄城市的“烟火气”回来了！

　　贵州安龙：晨光吹醒林下菌 搬迁群众采摘忙

　　不管是繁忙都市，还是沃野乡村，到处都是生机勃勃。在贵州省安龙县的林下食用菌种植核心区域，这一大片林下黑木耳都是今年5月才开始种植的，如今长势不错，正在陆续采收。

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　　来这里务工的都是附近村民，易地扶贫搬迁户们可以根据家里的劳动力情况，到合作社认领木耳棒自己种上几亩，企业负责技术，还有保底回收。

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　　2020年，全国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽，而两年前就已经脱贫的安龙县，正阔步走在乡村振兴的道路上。这里的林下黑木耳种植面积超过4300亩，帮助17000多人次实现就近就地就业，小小的黑木耳成了当地巩固脱贫成果、促进群众增收的法宝。

　　(编辑 胡月)

【编辑:李玉素】


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