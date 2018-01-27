《24小时：末路重生》：枪与玫瑰，那根美人刺许晴太动人

枪与玫瑰，战争与爱情，以及那割舍不下的亲情。毋庸置疑，此乃好莱坞犯罪动作片的标配模式，但如何玩转出别样的花式风情，无疑布莱恩·史莫兹带来的《24小时：末路重生》，完美做到惊艳四座。





当硝烟弥漫，一切为之奋斗的希望破碎；当末路来临，一切不断挣扎的绝望袭来。文艺硬汉男神伊桑·霍克塑造的职业杀手特拉维斯令人眼前一亮，他对于如此末路重生分裂双元的角色把握相当之精准，尤其是区别于他过往塑造的无数文艺角色。

不过在一众男人戏扎堆的动作片当中，最惊艳却偏偏是一朵渐自凋残的末日玫瑰，且并非是末日狂花的决绝与恣肆，反而是犹如一根玫瑰枝叶上的美人刺，不期然就扎中所有人内心那份柔软，如此魅力自然得归功于许晴的出色演绎。





作为为数不多能够征战好莱坞的华语女星，区别于杨紫琼、章子怡与李冰冰等刚开始闯荡，均是以“打女”形象示人，许晴温婉大气独具女性魅力的存在，似乎更像是遗世独立的贵妇人，天生就该以文艺形象吃饭。正如许晴在2012年参演好莱坞科幻电影《环形使者》，固然那也是一部动作片，但所有的暴力打斗都是老牌硬汉布鲁斯·威利斯的工作，她只需负责将女性魅力展现淋漓尽致即可。

“花瓶”不知不觉成为坊间冠以许晴的标签之一，如此刻板偏见太不片面而不精准，许晴实则早已塑造过多种多样的别样角色，恰似《建国大业》中的宋庆龄国母风范尽显，而话剧《如梦之梦》更是让许晴升级出更细腻与精准的舞台戏剧把控功力。





不得不感叹，许晴此番在《24小时：末路重生》中的突破性之强，绝对是令人大跌眼镜蔚为天人，毕竟“国际刑警”的如此角色定位，完全就是与许晴八竿子打不着的两个概念。从温婉娴静淑女到动如脱兔打女，许晴交出的答卷堪称完美，片子伊始阶段就是遇袭的恐怖袭击杀人灭口，而火星四溅的火爆枪战与疯狂飙车，俱在许晴一袭利落短发形象的打磨下，早已抹去文艺女神印象，而那冷厉的眼神炸裂大银幕之上，观看之时更是不由为之一惊，太飒了！

一开篇就用干练国际刑警形象抓住眼球，许晴的转型突破自然是一百八十度的自由切换，但如何做到在男人戏为主的犯罪动作片中，成为几乎“双核”驱动的非花瓶女主，自然也考验许晴丰满人物形象的功力。本片独特的24小时复活重生时间限定，无疑将故事紧密限定在狭小时间维度内，而在如此封闭短暂时间内最大程度打造悬念看点，自然是男主特拉维斯的寻求救赎之路占据主导，而许晴塑造的国际刑警琳保护证人取证，自然是屈从于主线的副线存在。





偏偏，本片女主的功能远非花瓶属性，她需肩负起硬碰硬对垒反派组织，层层围追堵截追杀的重任，而能hold住任何困境的应变大局观与决断能力，也是如此女主的必须课。许晴对于如此国际刑警文戏的演绎相当职业化，尤其是保护证人录口供时，于窗口敏锐洞察到狙击手存在时声比行先至的下意识反应，俨然就是国际刑警的职业本能体现。

只是好的女刑警形象还得配上动作戏才能更加饱满形象，而缺乏武打经验最忌讳就是花式动作大开大阖，许晴能够以短打利落模式去完成快狠准射击格斗等动作戏，自然离不开动作指导的精妙设计，但她本人的突破性演绎诠释，同样证明她塑造多元化角色的可能性。





正如琳在24小时的生死时速之内，从被追杀到主动出击，再到兵分两路瓦解反派组织阴谋，她与男主堪称“双雄模式”不分轩轾的给力输出，让影片的燃爆犯罪动作威力爆棚。然而，真正引起共鸣的或许还是许晴寻求的另一重角色属性，即多数时刻被遮掩的母亲形象。作为单亲母亲的琳固然能够以不输男人风采驰骋于硝烟弥漫的战场，但回归母亲角色与儿子的对话，那份母爱的汩汩流淌水到渠成，令人看到她掌控复调角色的功力。

更兼，在营救儿子的火爆混战追逐戏当中，当火箭炮轰射击中汽车翻天的刹那，误以为痛失爱子那一刻的失声却撕心裂肺哀恸，从铁女警到双膝瘫软绝望跪倒的瞬间转化，如此人物呈现的戏剧张力带来的情绪爆发共鸣，无疑就像是一根“美人刺”，一下扎中所有人内心深处那份柔软的泫然欲泣。





短短一个半小时的《24小时：末路重生》呈现，当影片画上句点字幕浮现，依然深深沉浸于那份激荡与怅然。即便是在中外大片环绕夹击缝隙下，本片票房并不太美妙，但许晴在24小时里呈现的那一抹别样风情，却是太炸太燃太飒，而她不断突破自我的可塑性，在每一个战场呈现的千面许晴，无疑花容化作美人刺，别样风情别样飒！





（文/醉卧浮生）



