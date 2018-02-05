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《西游记女儿国》：这一世佳人绝代，那一诺生死别离

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2018-2-5 23:42:03

 

这一世，叹佳人绝代，白头未老；那一诺，唯百年难舍，不负如来。怎奈何，西行之路，长歌当哭，岁岁年年总思卿。莫如是，内心处，黯然魂断，生死别离。

 

又一年新春到，又一年《西游记》。从《大闹天宫》到《三打白骨精》，再到如今《女儿国》来袭。两年一部苦等盼，渐入佳境西游情。西游记大IP依然是取之不尽的艺术创作宝库，而保留古典名著的“稳而健”，更提炼西游精神的“精而准”，无疑郑保瑞版《女儿国》值得点赞。

对于唐僧师徒西天取经故事的耳熟能详，13亿华夏儿女每个人心中都有一部西游记，也都有一段女儿情，“说什么王权富贵，怕什么戒律清规。只愿天长地久，与我意中人儿紧相随……”，最是缠绵悱恻难舍难分，以及愁肠百结黯然神伤。

 

恍然明了，从86版经典西游启蒙到如今，二十余年光阴无知孩童少不更事，到告别青葱遇见爱情步入婚姻，方始明白年少幼稚不喜女儿国谈情说爱，少一份降妖捉怪神魔斗法刺激，以为是最容易过关的一劫。再回首，原来情之一劫千难万阻，九九八十一难最艰难莫如斯，稍有不慎西游之行付之一炬，而冯绍峰与赵丽颖演绎唐僧与女王之情之爱，至情至性又别是一番风韵。

 

从前两部的神话史诗到《女儿国》的魔幻爱情，愈加欢快逗比的喜剧气质在一点点滋生，笑声不断欢乐加倍活脱脱就是为春节档量身定做。不得不感叹，伴随西游系列拍到第三部，投入的增加让国产魔幻史诗巨制已然有东方版“指环王”即视感，更加目眩神迷的特效与实景拍摄的真实相辅相成，打造出国产顶级视听盛宴，尤其是对于忘川水域特效最高难度环节的完美呈现，国产史诗大片要的就是这个范儿。

 

只是任何的技术手段终归是点缀陪衬，真正打动人心的那一份柔软，还是那剪不断理还乱的“女儿情”。在极具梦幻气质的如梦如幻西梁女国，当被诅咒的女儿国神秘面纱一点点揭开，最初始却是一份清新之气扑面而来，概因赵丽颖版女儿国国王太出人意料。由于固有记忆羁绊，从未曾想过女王会是如斯少女，青涩懵懂一如曾经的你我，在她身上无疑看到属于青春的最美好年华，而邂逅禁欲佛系男冯绍峰版唐玄奘，不再是一声“御弟哥哥”娇媚动人，却是更清丽脱俗的蠢蠢萌动少女。

 

赵丽颖的少女感赋予女王全新的魅力属性，而当她踏上王座那一刹那的君临天下气质，又令人看到属于她另一面的成熟蜕变霸气担当。当从未曾接触见过男性的女王，她生命中不再只是清一色的同性臣民，而是有一位能够走进她内心深处的男子，那一份内心的小躁动与小期盼，在悄然之中就已经生根发芽。

 

“我想你了，但他们说这是病，得治。”

 

“那您吃药了吗？”

 

“这是情爱之毒，无药可解！”

 

那一软语的娇羞，那一低头的温柔，没有任何杂质，很干净很纯粹，既是爱情的悄然滋长，更是一种心的触动，或许是莫名其妙的未知吸引，却点燃两颗“寂寞”的心。女王无忧无虑娇俏可人，但她毕竟是一国之君，她渴望有人正面对着她诉说，本能的少女心通过她的眉梢眼角无遮无拦呈现，她才明白靠近男人之后浑身发抖，那就是中了情爱之毒的诅咒。

 

女王主动求爱，圣僧一再退让，女追男隔层纱，奈何有时一纱之隔恰是一山之距。玄奘固然高僧，却亦是凡夫俗子，九世金蝉子转世的唐玄奘这一世只是凡人，他也有被压抑的荷尔蒙，他也有不为人知的暗流涌动，他也有禁欲系背后的取舍与痛苦。

 

“小僧不近女色。”

 

“我也不近女色啊！”

 

不决绝，不果断，不知情为何物是真，但永不知何为情却是假。懵懂少女情窦初开，大唐高僧五内踟蹰，同骑驯鹿共话人生小儿女状。最纯粹最美好的初恋，一经触发就再也拦不住，原是那般美好无牵无挂，却终究回归现实的两难抉择。

 

一国存亡，天下众生，千钧重担永远都属于天选之子，而大唐玄奘就是冥冥中的天选者，尤其观世音菩萨的敲打言犹在耳，“你是选择爱一个人，还是爱众生呢？”这一世，女王选择为爱而生，但这一世，唐僧却必须选择为天下而生。

 

我舍王权富贵，你却守戒律清规，情为何物？情是此生来到人世间的意义，女王的诉求就这么简单。

 

“我跟你一起走。”

 

“那女儿国呢？”

 

这一世，唐僧终归无法带女王去看一看，唯有一诺，“若有来生……”。话断意未断，“定不负相知意”未出口，唯有等待来生。高僧有情，人性如斯才更至情至性，唯不可得，方显大爱无疆流传千古嗟叹。

 

这是属于西游师徒的劫难，更是一个女人的史诗，一个高僧的渡劫，一个国家的主宰，以及一个天下的担当。女王选择成全唐僧师徒，她的勇气与抉择，巾帼不让须眉更令人动容，而那句不舍——

 

“我做了一个梦，你蓄起了长发，我们一起慢慢变老，你还会记得我吗？”

 

终归只换来“若有来生……”青丝等不及白发，人生若只如初见。如果有那么一个人等在那里，切记，莫负初衷。


（文/醉卧浮生）

西游记女儿国 (2018)

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西游记女儿国/The Monkey King 3(2018)
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