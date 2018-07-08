《我不是药神》——生的希望，沉重现实下的悲悯

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由文牧野导演，徐峥主演（宁浩监制）的电影《我不是药神》上映，豆瓣评分9.0高分的国产电影，成为这两天现象级的话题电影。

看完电影第一反应是《辛德勒的名单》，虽然网络上都是在说联想到《达拉斯买家俱乐部》。个人印象里，药神有点相似辛德勒的人设，开始都是唯利是图的商人，经过一系列生生死死的事件之后，意识到人的生命和生存希望的可贵，人物实现蜕变成长，从而挖掘出人性中悲悯、慈悲的光辉一面。

先安利下影片中使用的印度歌曲《Aankhein Khuli》，很多年前火过的印度歌曲，中文名是《燃烧的爱火》。那一句歌词：“Aankhein khuli ho ya ho band”（啊K库里，吼呀吼奔），魔性洗脑，无限循环。

Aankhein KhuliLata Mangeshkar - Mohabbatein (Original Motion Picture Soundtrack)

看海报和预告片的风格，以为是一部单纯搞笑的“印度囧”喜剧电影。只是真低估了这部电影，上半部分还是欢乐的喜剧气氛，下半部分开始影片就在不知不觉间无缝切换到沉重的现实主义基调。在口碑炸裂后，抱着极高的期待进入影院，没有失望，或许期待过高，也没有所谓“国产片里程碑”的感受。

本片给看最大的惊喜在于，演员表演以及导演的导演功力。

表演上，演员们呈现出的表演质感，是近年来国产电影中少有的。无论从演员本身的演技，或是演员的化妆扮相，都塑造的真实可信。

比如徐峥，满脸胡渣、邋里邋遢的中年危机男形象。

又比如，《爱情公寓》走出来的王传君，以三个时刻不离身的口罩为表演支点，塑造出一个胆小惜命的病人形象，在自带喜感的同时，也让人无比同情角色。（作为对比，看《爱情公寓》走出来的其他演员，这些年都在原地踏步，有的沉迷综艺节目，有的想突破的也没有更好的角色出现。）

作为自带喜感的演员，徐峥和王传君在《我不是药神》呈现出了和以往的自己完全不同的气质。这些都是演员自身通过长久以来的表演积累，把人物的各种细微的差异表达得非常充分，表演建立在生活基础之上，他们完全是“体验派”演员。





药神之歌宁浩 - 药神之歌

导演方面，从电影呈现的电影感来看，娴熟镜头语言、流畅的剪辑，丝毫看不出是首次执导长片作品的导演（文牧野）。仅看一遍的印象里，拍摄时主要有手持和长焦，手持的轻微晃动带来更真实的代入感，让观众感受到真实事件改编的现实基调。长焦镜头拍摄下，中近景镜头为主，拍出了“局限、限制”感，每个人人物都被局限各自的镜头里，象征着每个人都被窘困在各自的生活里。

而随着剧情的推进，影片后半部分的镜头语言则较为平稳，手持晃动减少，这时的电影核心是，以平稳的镜头语言让观众进入角色的内心。

本片的剧情切入点是“法律与人情”的探讨，在合情但不合法的戏剧冲突中，角色塑造与剧情推动并行，让电影的可看性与思想性同在。虽然在同期国产片中是佼佼者，但个人认为并谈不上“十年最佳”或者“国产里程碑”这样划时代意义的电影，比如前些年陈可辛的《亲爱的》，个人觉得也不输本片的出色。

一来国产佳片少，二来创作用心，也占了一点点题材优势，成就了本片。个人认为，配角塑造上成功完成了配角的功能作用（辅助主题表达、衬托主角性格），出彩但还不够出色。人物群像塑造上，也是这样的遗憾，出彩不出色。

以上的遗憾，未免要求过于苛刻，用心的国产电影本就很少，这一部电影配得上所有的赞美。