《影》：非一般的谋女郎孙俪，走进水墨乱世成就点睛一环

久不见大银幕“娘娘”，今得窥《影》之小艾，孙俪之演绎甚妙且准更直抓人心，宛如一尾“鲶鱼”游入黑白水墨间，激起涟漪无数回响声声。不得不惊叹，张艺谋一反常规选择“谋女郎”的精准眼光，更叹服于孙俪打破一切过往既定标签，呈现有别于小荧幕的非一般孙俪。毋庸置疑，《影》热辣上映的第一标签会是“张艺谋电影”，第二标签则会是一人分饰两角的炸裂精分的邓超，但真正决定影片的高度与上限，无疑还是孙俪完美呈现的女主小艾。

在架空历史的乱世纷繁芜杂之下，醉心于权谋的阴鸷子虞，活在阴影中的影子境州，疯癫藏心机的主公沛良，傲气自负的敌国战神杨苍，留白甚多的大将田战……男人决定着乱世的格局，居庙堂之高，忧其民，更忧自己，处江湖之远，忧其君，更忧命运。

谁会在乎女性的命运？金枝玉叶贵如长公主青萍尚且难自保，又何谈只是男人附属品的都督夫人小艾。在封建礼教之下的乱世，小到夫妻人家，大到家国天下，无序的历史，莫测的人物，扑朔的轨迹，非常的人性。乱世的悲歌之下，别样的情怀之上，女性的命运从来都如草芥一般，等待被他人所左右。小艾是都督夫人不假，却又如何？她实则只是一颗棋子，宏观上根本无力左右自己的人生轨迹。

诚然，邓超一人诠释形如枯槁的真身子虞，以及精壮傀儡的影子境州，极为鲜明的人物反差对比，兼具大开大阖与内敛肃杀演绎极具难度。只是小艾之于孙俪同样是一道“难题”，毕竟区别于张艺谋过往电影中，女性角色惯有的性格刚烈棱角分明，《影》中的小艾恰似水墨画中的一个点睛墨点，看似不显眼实则很重要，甚至很大程度微观影响着所有人的命运走向，如何拿捏如何诠释如何传神太考验功力。

小艾是一个充满神秘色彩的角色，她不仅是单纯的都督夫人那么简单，更拥有着诸多容易被常人忽略的隐藏技能。游走于政治权谋之间，生活于危机四伏之中，她成为权力博弈的一颗重要棋子，隐忍、克制、应变、沉着……太多的情绪与太多的表达，需要在毫厘之间声色细微之处诠释。张艺谋过去新人式谋女郎注定难以承受如此角色，唯有成熟如孙俪的经验精准把握角色分寸，才真正将小艾一角给驾驭得当，尤其与邓超饰演的子虞和境州均有剪不断理还乱关系，因而孙俪演绎如此角色拥有绝对得天独厚的优势。

回归到真正深入小艾一角的一点一滴诠释，实则孙俪演绎的同样不只是一个“一元”角色，更是一个“多元”复杂与随时需要变化角色。孙俪的声台行表无疑极为契合人物角色，更端的令人有她给予角色更多内涵的体会。在张艺谋极具阴阳虚实的黑白水墨影像中，拥有舞蹈功底的孙俪那袭弱柳迎风般的体态极具飘逸感，而舞动沛伞一出戏无疑成为静态当中最具动感的一幕，自然也是孙俪作为演员提供的演技输出之一。

至于孙俪深入诠释小艾的特殊角色，开篇不久小艾作为“占卜师”，用卦象推演预算战事时机，此乃其现身于庙堂为“夫君”影子圆谎的绝佳辅助存在，也是辅佐子虞密谋大事的第一助手。更兼，小艾一角是唯一全盘了解事情脉络，且作为执行者之一贯穿始终一人，她既有温柔似水的古典美人一面，却也有腹黑犀利出谋划策一面，尤其是以女性阴柔入沛伞招式化解杨苍杀招，她能占卜擅抚琴会武功等隐藏属性无疑更添神秘色彩。

只是小艾终归也是一位有血有肉的女人，当她在子虞和境州之间游离，她的情感不自觉让她偏离既定轨道，尤其是之于影子境州的情愫不断浓烈，之于夫君子阴狠毒辣的不自觉悖逆，孙俪将其中的纠结、不忍、悲怆、怀疑……无处释放，无法逃离，给演绎的极富层次感。

小艾被迫成为窥视一切的“人肉记录仪”，并通过“偷窥”作为最直观的微观缩影，将所有政治博弈下的丑陋、肮脏、血腥与残酷纷纷收入眼底。最高潮莫过于结尾处，计中计策中策的不断反转，夫君子虞与主公沛良相继殒命，境州从影子到真身的过渡彻底“黑化”，已经借由交出荷包给出暗示。更在孙俪最后那一眼窥视后，恐惧、惊怖、绝望俱皆彻底释放，让人领会到她将如此角色的复杂多元与矛盾纠结，均已经诠释得入木三分。

张艺谋借助《影》一片，站在历史的高度，拆解政治的经度，难奈命运的纬度，审视人性的维度，踏踏实实呈现一部极具内蕴的好电影。孙俪之于小艾自然是最不可或缺的关键润色点睛一环，而孙俪的自我突破令人看到她的更多可塑性，以及作为演员步履不停的坚守，也令人期待她未来在大银幕会有更多精彩角色扑面而来。