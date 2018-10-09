网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影阵线>>《影》：非一般的谋女郎孙俪，走进水墨乱世成就点睛一环

《影》：非一般的谋女郎孙俪，走进水墨乱世成就点睛一环

加入收藏

2018-10-9 13:14:53

久不见大银幕“娘娘”，今得窥《影》之小艾，孙俪之演绎甚妙且准更直抓人心，宛如一尾“鲶鱼”游入黑白水墨间，激起涟漪无数回响声声。不得不惊叹，张艺谋一反常规选择“谋女郎”的精准眼光，更叹服于孙俪打破一切过往既定标签，呈现有别于小荧幕的非一般孙俪。毋庸置疑，《影》热辣上映的第一标签会是“张艺谋电影”，第二标签则会是一人分饰两角的炸裂精分的邓超，但真正决定影片的高度与上限，无疑还是孙俪完美呈现的女主小艾。

在架空历史的乱世纷繁芜杂之下，醉心于权谋的阴鸷子虞，活在阴影中的影子境州，疯癫藏心机的主公沛良，傲气自负的敌国战神杨苍，留白甚多的大将田战……男人决定着乱世的格局，居庙堂之高，忧其民，更忧自己，处江湖之远，忧其君，更忧命运。

谁会在乎女性的命运？金枝玉叶贵如长公主青萍尚且难自保，又何谈只是男人附属品的都督夫人小艾。在封建礼教之下的乱世，小到夫妻人家，大到家国天下，无序的历史，莫测的人物，扑朔的轨迹，非常的人性。乱世的悲歌之下，别样的情怀之上，女性的命运从来都如草芥一般，等待被他人所左右。小艾是都督夫人不假，却又如何？她实则只是一颗棋子，宏观上根本无力左右自己的人生轨迹。

诚然，邓超一人诠释形如枯槁的真身子虞，以及精壮傀儡的影子境州，极为鲜明的人物反差对比，兼具大开大阖与内敛肃杀演绎极具难度。只是小艾之于孙俪同样是一道“难题”，毕竟区别于张艺谋过往电影中，女性角色惯有的性格刚烈棱角分明，《影》中的小艾恰似水墨画中的一个点睛墨点，看似不显眼实则很重要，甚至很大程度微观影响着所有人的命运走向，如何拿捏如何诠释如何传神太考验功力。

小艾是一个充满神秘色彩的角色，她不仅是单纯的都督夫人那么简单，更拥有着诸多容易被常人忽略的隐藏技能。游走于政治权谋之间，生活于危机四伏之中，她成为权力博弈的一颗重要棋子，隐忍、克制、应变、沉着……太多的情绪与太多的表达，需要在毫厘之间声色细微之处诠释。张艺谋过去新人式谋女郎注定难以承受如此角色，唯有成熟如孙俪的经验精准把握角色分寸，才真正将小艾一角给驾驭得当，尤其与邓超饰演的子虞和境州均有剪不断理还乱关系，因而孙俪演绎如此角色拥有绝对得天独厚的优势。

回归到真正深入小艾一角的一点一滴诠释，实则孙俪演绎的同样不只是一个“一元”角色，更是一个“多元”复杂与随时需要变化角色。孙俪的声台行表无疑极为契合人物角色，更端的令人有她给予角色更多内涵的体会。在张艺谋极具阴阳虚实的黑白水墨影像中，拥有舞蹈功底的孙俪那袭弱柳迎风般的体态极具飘逸感，而舞动沛伞一出戏无疑成为静态当中最具动感的一幕，自然也是孙俪作为演员提供的演技输出之一。

至于孙俪深入诠释小艾的特殊角色，开篇不久小艾作为“占卜师”，用卦象推演预算战事时机，此乃其现身于庙堂为“夫君”影子圆谎的绝佳辅助存在，也是辅佐子虞密谋大事的第一助手。更兼，小艾一角是唯一全盘了解事情脉络，且作为执行者之一贯穿始终一人，她既有温柔似水的古典美人一面，却也有腹黑犀利出谋划策一面，尤其是以女性阴柔入沛伞招式化解杨苍杀招，她能占卜擅抚琴会武功等隐藏属性无疑更添神秘色彩。

只是小艾终归也是一位有血有肉的女人，当她在子虞和境州之间游离，她的情感不自觉让她偏离既定轨道，尤其是之于影子境州的情愫不断浓烈，之于夫君子阴狠毒辣的不自觉悖逆，孙俪将其中的纠结、不忍、悲怆、怀疑……无处释放，无法逃离，给演绎的极富层次感。

小艾被迫成为窥视一切的“人肉记录仪”，并通过“偷窥”作为最直观的微观缩影，将所有政治博弈下的丑陋、肮脏、血腥与残酷纷纷收入眼底。最高潮莫过于结尾处，计中计策中策的不断反转，夫君子虞与主公沛良相继殒命，境州从影子到真身的过渡彻底“黑化”，已经借由交出荷包给出暗示。更在孙俪最后那一眼窥视后，恐惧、惊怖、绝望俱皆彻底释放，让人领会到她将如此角色的复杂多元与矛盾纠结，均已经诠释得入木三分。

张艺谋借助《影》一片，站在历史的高度，拆解政治的经度，难奈命运的纬度，审视人性的维度，踏踏实实呈现一部极具内蕴的好电影。孙俪之于小艾自然是最不可或缺的关键润色点睛一环，而孙俪的自我突破令人看到她的更多可塑性，以及作为演员步履不停的坚守，也令人期待她未来在大银幕会有更多精彩角色扑面而来。

（文/醉卧浮生）​​​​

7.7 

(2018)

影评(176)

收藏(603)

影/Shadow(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1531804/blog/8061826/
--------------------
我大懒虫。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影阵线 20813

RSS订阅

电影阵线

370名成员1395个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:10分

 