最新印度鬼片 惊悚悬疑很好看 还批判了中国重男轻女的落后思想





这是一篇剧透文。（放心吧！没有吓人的东西。）





不想被剧透的，请直接拉到文章最后，看我总结的四个重点。

很多人都不知道，印度电影种类非常多元，比如鬼片，他们也是拍的。我不是第一次看印度鬼片了，但《邻家有鬼》是目前为止我看过最棒的，在IMDb上，它的得分也是不错的。





然而，这个印度鬼片一开篇出来的居然是中国人！？

黑白画面、旗袍装束、感人的画质、怪异的配乐、一口老井，还有孕妇和孩子......确实挺像鬼片。待到孕妇一开口说话，我才确定这肯定不是国产片，丫的国语太不标准了。估计印度人为了省钱，又是从他们东北邦（那里的人长的像中国人）找了俩山寨货。





黑白影像描述的是发生在1934年英属印度时期的事情。随后，影片进入了彩色画面，来到了2016年。

两户幸福美满的印度家庭，先后搬进了两所毗邻的住宅，成为了好邻居。住宅所处的位置就是刚才黑白画面里中国人待的地方。（靠近喜马拉雅山，应该是中印边境附近）

但凡看过点鬼片的朋友，都能猜到了，黑白影像里那对母女就是本片里的鬼。中国人在印度人内心的位置，果然是无与伦比，连鬼都不放过......









简单介绍一下两户人家。一户是年轻夫妇克里什和拉克希米，没有孩子，克里什是个年轻有为又英俊潇洒的医生，另一户是中年夫妇带着两个女儿，男主人叫保罗，大女儿已成年，叫珍妮。





克里什

珍妮

一次快乐的邻里家庭聚会中，古怪的事情开始发生了。珍妮突然走到门外，跳入了那口老井，克里什第一时间跳进去救她，救人过程中，看到了鬼，不过他以为是自己的幻觉。









自此，一些离奇又吓人的事情，不断出现在保罗家。莫名发出的声音、半夜自动放歌的手机、家里的小东西总是丢失、壁橱里不知被谁刻了三个中文字：滚出去......以及时不时的鬼影飘飘。印度人看不懂中文字，所以那三个字刻了也是白刻，保罗一家都没引起重视。









直到珍妮变的举止怪异，有一次居然带着妹妹走到了附近的悬崖，致使她妹妹差点坠崖身亡，保罗才觉得事有严重，带珍妮去看了心理医生。面对经验丰富又慈祥的心理医生，珍妮终于说出了心里话：她觉得自己被鬼附身了。









心理医生为珍妮做了一次催眠治疗，结果把附身于珍妮的鬼引了出来，她警告所有人，立即离开这所房子，不然大家都得死，这个女鬼就是那个怀孕的母亲。

女鬼说的是中文，所以催眠时，他们请了个中文翻译，这个翻译还参与了后面的通灵。论学习中文的重要性！不过，鬼说的中文和翻译说的中文，我一句也没听懂......太不走心了！





中间那个就是中文翻译

心理医生找牧师为珍妮做一次驱魔，他并不相信珍妮被鬼附体，只是想通过这个仪式，安抚珍妮罢了。这是一次草率的实用主义行为，于是连虔诚的牧师，也没做足心理准备。

驱魔仪式在一种随意的态度中开始了，厉鬼来的却是气势汹汹，显然驱魔的行为惹怒了它，它展现出惊人的力量，弄的大家人仰马翻，而企图用十字架来镇压它的牧师，更是被狠狠的惩罚了一番，最终不省人事。













于是，通灵者出场了，这位大眼印度哥们，能够一边做沙画一边和鬼交流，这技能也是够炫的！他画出了一对母女，并告诉大家，这两个鬼希望你们离开。













然而，当大家打算离开时，却被另一股强大的力量阻止！通灵师神色凝重的说道，“这里还有一个鬼，他不想让你们离开！”

为了弄清原委，通灵师建议调查保罗家住宅的历史。很快，事情的真相浮出水面，80年前，保罗家的住宅里发生了一件骇人听闻的凶杀案。









户主是一个经营丝绸贸易的中国商人，有严重的重男轻女思想，他急切的想要生个儿子，并相信在日全食当天向神祭献一个童女，就能保证妻子这次一定生下男孩，起初他想杀死邻居家的印度女孩，善良的妻子出手阻止，放走了女孩，没想到这让自己的女儿走上了黄泉路。









日食即将消失，想儿子想红眼的男人，挥刀将自己的亲生女儿割喉。









母亲看着倒在血泊中的女儿，心碎万分，她在绝望和痛苦中杀死了自己和腹中的胎儿，自杀前，她怒喊道：“如果一个男孩，只能通过献祭女孩而诞生，那么这样的孩子是不需要的！”













怨念让这对惨死的母女变成了一对厉鬼，但她们依然很善良，恐吓保罗一家，其实是为了保护他们。因为她们死后，这位商人也在绝望中投井自杀，死前他愤愤的说道：“永远不会结束！”带着执念的他，变成了一个力量更强大的厉鬼，想要加害保罗一家。









得知真相后，所有人都非常震惊。最关键的是，第二天又将迎来日全食，毫无疑问，商人的鬼魂将会大显威力，到时一定会有人遭到不测，于是，一场大逃亡开始了......

这部鬼片最令人震撼的，莫过于这件陈年惨案了，重男轻女的思想竟然可以让人丧心病狂到如此境地！影片的最后，字幕里再次展示了孕妇自杀前的遗言，以一种悲痛而严厉的态度，批判了重男轻女的落后思想。









这是一个鬼片，但又不仅仅是一个鬼片，有着深刻的社会意义和现实意义，当中国人大声疾呼着，男女比例失衡当下，3000万光棍的婚恋问题如何解决时，是否想过，3000万光棍背后，有多少中国女孩的冤魂在哭泣？！

四个重点：

1，有歌舞吗？

没有舞蹈，开头有一段歌曲，这也是全片唯一一段歌曲。

2，吓不吓人？

我属于胆子很小的那种人，第一个小时，在非常小心的情况下，被吓到两次，第二个小时，我开启了“怂蛋看鬼片”模式，感觉苗头不对，就闭眼睛，顺利渡过。可是，这几天我晚上开着灯还有点吓的睡不着......

有鬼的图片，我不放了。一来不敢再看了，二来这种图有可能会拖累整个文章被和谐（以前遇到过这种情况）。

3，有精彩反转！

影片从最后大逃亡到结束，有两次非常精彩的反转，出人意料又合情合理，上面的剧透文，没有涉及这两次反转的线索，所以......自己猜了。

如此悬疑又惊悚的印度电影真的不多，影迷们不要错过啊！

4，真实改编

片头一开始，就告诉我们，这是一个真实事件改编的鬼故事。这可能是此片最吓人的地方，鬼肯定是假的，我只能推测那个陈年惨案是真的了，想想都要起鸡皮疙瘩，中国人这次可真是被批判到了。





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