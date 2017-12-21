网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>最新印度鬼片 惊悚悬疑很好看 还批判了中国重男轻女的落后思想

最新印度鬼片 惊悚悬疑很好看 还批判了中国重男轻女的落后思想

加入收藏

2017-12-21 16:21:09


这是一篇剧透文。（放心吧！没有吓人的东西。）


不想被剧透的，请直接拉到文章最后，看我总结的四个重点。

 

 

很多人都不知道，印度电影种类非常多元，比如鬼片，他们也是拍的。我不是第一次看印度鬼片了，但《邻家有鬼》是目前为止我看过最棒的，在IMDb上，它的得分也是不错的。


 

然而，这个印度鬼片一开篇出来的居然是中国人！？

 

黑白画面、旗袍装束、感人的画质、怪异的配乐、一口老井，还有孕妇和孩子......确实挺像鬼片。待到孕妇一开口说话，我才确定这肯定不是国产片，丫的国语太不标准了。估计印度人为了省钱，又是从他们东北邦（那里的人长的像中国人）找了俩山寨货。


 

 

黑白影像描述的是发生在1934年英属印度时期的事情。随后，影片进入了彩色画面，来到了2016年。

 

两户幸福美满的印度家庭，先后搬进了两所毗邻的住宅，成为了好邻居。住宅所处的位置就是刚才黑白画面里中国人待的地方。（靠近喜马拉雅山，应该是中印边境附近）

 

但凡看过点鬼片的朋友，都能猜到了，黑白影像里那对母女就是本片里的鬼。中国人在印度人内心的位置，果然是无与伦比，连鬼都不放过......



简单介绍一下两户人家。一户是年轻夫妇克里什和拉克希米，没有孩子，克里什是个年轻有为又英俊潇洒的医生，另一户是中年夫妇带着两个女儿，男主人叫保罗，大女儿已成年，叫珍妮。


克里什

珍妮

 

一次快乐的邻里家庭聚会中，古怪的事情开始发生了。珍妮突然走到门外，跳入了那口老井，克里什第一时间跳进去救她，救人过程中，看到了鬼，不过他以为是自己的幻觉。



自此，一些离奇又吓人的事情，不断出现在保罗家。莫名发出的声音、半夜自动放歌的手机、家里的小东西总是丢失、壁橱里不知被谁刻了三个中文字：滚出去......以及时不时的鬼影飘飘。印度人看不懂中文字，所以那三个字刻了也是白刻，保罗一家都没引起重视。



直到珍妮变的举止怪异，有一次居然带着妹妹走到了附近的悬崖，致使她妹妹差点坠崖身亡，保罗才觉得事有严重，带珍妮去看了心理医生。面对经验丰富又慈祥的心理医生，珍妮终于说出了心里话：她觉得自己被鬼附身了。



心理医生为珍妮做了一次催眠治疗，结果把附身于珍妮的鬼引了出来，她警告所有人，立即离开这所房子，不然大家都得死，这个女鬼就是那个怀孕的母亲。

 

女鬼说的是中文，所以催眠时，他们请了个中文翻译，这个翻译还参与了后面的通灵。论学习中文的重要性！不过，鬼说的中文和翻译说的中文，我一句也没听懂......太不走心了！


中间那个就是中文翻译

 

心理医生找牧师为珍妮做一次驱魔，他并不相信珍妮被鬼附体，只是想通过这个仪式，安抚珍妮罢了。这是一次草率的实用主义行为，于是连虔诚的牧师，也没做足心理准备。

 

驱魔仪式在一种随意的态度中开始了，厉鬼来的却是气势汹汹，显然驱魔的行为惹怒了它，它展现出惊人的力量，弄的大家人仰马翻，而企图用十字架来镇压它的牧师，更是被狠狠的惩罚了一番，最终不省人事。




于是，通灵者出场了，这位大眼印度哥们，能够一边做沙画一边和鬼交流，这技能也是够炫的！他画出了一对母女，并告诉大家，这两个鬼希望你们离开。




然而，当大家打算离开时，却被另一股强大的力量阻止！通灵师神色凝重的说道，“这里还有一个鬼，他不想让你们离开！”

 

为了弄清原委，通灵师建议调查保罗家住宅的历史。很快，事情的真相浮出水面，80年前，保罗家的住宅里发生了一件骇人听闻的凶杀案。



户主是一个经营丝绸贸易的中国商人，有严重的重男轻女思想，他急切的想要生个儿子，并相信在日全食当天向神祭献一个童女，就能保证妻子这次一定生下男孩，起初他想杀死邻居家的印度女孩，善良的妻子出手阻止，放走了女孩，没想到这让自己的女儿走上了黄泉路。



日食即将消失，想儿子想红眼的男人，挥刀将自己的亲生女儿割喉。



母亲看着倒在血泊中的女儿，心碎万分，她在绝望和痛苦中杀死了自己和腹中的胎儿，自杀前，她怒喊道：“如果一个男孩，只能通过献祭女孩而诞生，那么这样的孩子是不需要的！




怨念让这对惨死的母女变成了一对厉鬼，但她们依然很善良，恐吓保罗一家，其实是为了保护他们。因为她们死后，这位商人也在绝望中投井自杀，死前他愤愤的说道：“永远不会结束！”带着执念的他，变成了一个力量更强大的厉鬼，想要加害保罗一家。



得知真相后，所有人都非常震惊。最关键的是，第二天又将迎来日全食，毫无疑问，商人的鬼魂将会大显威力，到时一定会有人遭到不测，于是，一场大逃亡开始了......

 

这部鬼片最令人震撼的，莫过于这件陈年惨案了，重男轻女的思想竟然可以让人丧心病狂到如此境地！影片的最后，字幕里再次展示了孕妇自杀前的遗言，以一种悲痛而严厉的态度，批判了重男轻女的落后思想。



这是一个鬼片，但又不仅仅是一个鬼片，有着深刻的社会意义和现实意义，当中国人大声疾呼着，男女比例失衡当下，3000万光棍的婚恋问题如何解决时，是否想过，3000万光棍背后，有多少中国女孩的冤魂在哭泣？！

 

四个重点：

 

1，有歌舞吗？

 

没有舞蹈，开头有一段歌曲，这也是全片唯一一段歌曲。

 

2，吓不吓人？

 

我属于胆子很小的那种人，第一个小时，在非常小心的情况下，被吓到两次，第二个小时，我开启了“怂蛋看鬼片”模式，感觉苗头不对，就闭眼睛，顺利渡过。可是，这几天我晚上开着灯还有点吓的睡不着......

 

 

 

有鬼的图片，我不放了。一来不敢再看了，二来这种图有可能会拖累整个文章被和谐（以前遇到过这种情况）。

 

3，有精彩反转！

 

影片从最后大逃亡到结束，有两次非常精彩的反转，出人意料又合情合理，上面的剧透文，没有涉及这两次反转的线索，所以......自己猜了。

 

如此悬疑又惊悚的印度电影真的不多，影迷们不要错过啊！

 

4，真实改编

 

片头一开始，就告诉我们，这是一个真实事件改编的鬼故事。这可能是此片最吓人的地方，鬼肯定是假的，我只能推测那个陈年惨案是真的了，想想都要起鸡皮疙瘩，中国人这次可真是被批判到了。


——————————————————————————————————————

 


想看更多有关印度电影的评论，欢迎订阅公众平台“Indianmovie”。

 

 

标签： 鬼片(41) 印度电影(450)

邻家有鬼 (2017)

影评(1)

收藏(1)

邻家有鬼/The House Next Door(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1215955/blog/8025759/
--------------------
但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报
2017-12-21 19:20:12

--------------------
The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
回复 举报

1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 
2017-12-21 19:48:01
哈哈哈，被吓到了吗？
--------------------
但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。
回复 举报
绯色_神仙 1215955

绯色_神仙

2017-12-21 21:56:19
想看...==！
--------------------
The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
回复 举报
台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 
2017-12-21 22:47:14

已经下好了

--------------------
The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
回复 举报

2 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5753名成员19146个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:19分

 