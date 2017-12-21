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《不成问题的问题》: 中年去油腻的范伟演技爆发拿下影帝

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2017-12-21 22:52:20

“脑袋大脖子粗，不是大款就是伙夫。”

2001年春晚，赵本山在《卖拐》的这一句话，正是形容范伟的外表。恰恰是这样的外表，长久以来大家对于范伟的印象都是停留在“憨厚”上。

如今十多年过去了，范伟还是一如既往的憨厚吗？

自从范厨师离开小品界、投身电影圈后，似乎也没离开过喜剧圈。

从《道士下山》、《父子雄兵》，再到《绝世高手》、《缝纫机乐队》，范伟少了几个有意思的小品，多了几部口碑一般的电影。

难道范厨师就真的跳不出来了吗？

在前不久上映的《不成问题的问题》中，范伟因出演了“丁务源”一角而提名金马奖最佳男主角，并以此获奖。

对于许多人来说，一时间都还有点接受不过来，不少媒体甚至用“爆冷”来表示惊讶。

那么，范伟又是如何达到自己的演技巅峰呢？

在电影里，身为主任的丁务源已经接手经营农场，虽然没有能使农场盈利，但是打点事务的能力颇为出色。无论是老爷太太们交代的差事，还是手下人求他帮买的东西，他都能将每一件事办好。

在大多数人看来，丁务源就是个人畜无害的老好人。但有些时候，甚至有些懦弱。

面对不交房租、赖着不走的秦妙斋，始终狠不下心赶他走。面对前来“抢饭碗”的新任农场主任尤大兴，不但不敢明着对抗，反而自己先跑出去几天。

但到了后面，你才会发现这个人物的不简单。

他利用秦妙斋爱耍鬼点子的性子，煽动农场工人排挤尤大兴。在尤大兴被排挤走后，他又在酒后套秦妙斋的话，后者很快就被宪兵给抓走。

在这个过程中，丁务源既没有自己主动出面煽动工人，也没有直接与两个人较量，甚至还给上头的老板留下一个无法选择的选择，这样“一石三鸟”的计谋实在令人惊叹。

对于“丁务源”这个角色来说，他是一个内心非常有心机、表面永远是一副让人提不起防备的样子。

这样一个角色，对于演员来说是一个不小的挑战。

而范伟做到了。

比如，洗脚时，手指的小动作，透露出“丁务源”内心的波澜。

宴会期间，他躲在墙角抽烟，暗示着“丁务源”心中正开始盘算着什么。

在出门前，他对着镜子里的自己练习时也会抱着拳，表现出这个人物善于伪装自己。

这些看似很细微的动作，却往往体现了一个演员是否懂得运用肢体去展示人物的另一面。

显然，对于多年从事相声和小品表演的范伟来说，已经对这种把控了然于心。

虽然范伟将“丁务源”这个角色演得入木三分，但单靠一个人物还不足以撑起整个故事，更无法展现老舍原著中那个令人深思的人间寓言。

因此，除了“丁务源”外，还有“秦妙斋”和“尤大兴”两个角色。

自诩艺术家、富家子弟的秦妙斋，虽然会吟几句诗、秀几句外语，但本质上是彻头彻尾的骗子。他拖欠农场房租、在好友遇难时也不顾、想着办法赶走对自己不利的尤大兴。在他的身上，是一个极为市侩和庸俗的市井无赖模样。

留洋博士尤大兴，虽然做事能力很强，却是个不懂变通的直肠子。因此，不仅一来就将自己推向了所有人的对立面，更将自己推入了无法挽回的尴尬境地。

虽然故事讲述的是1940年代重庆一个远离战火的农场，但恰恰是通过这样近乎“世外桃源”的地方，去浓缩整个社会的影子。

通过“丁务源”和“尤大兴”两种不同的为人处世方式告诉人们，在中国的人情社会里，光有强大的出事能力是不能走得长远的。想要在社会上寻求一席之地，要学会圆滑处事、并寻求和依靠人际背景关系。

这么多年以来，范伟虽然在大部分作品之中都充当着配角，但十几年的积累让他在《不成问题的问题》的演技厚积薄发、水到渠成，塑造了一个八面玲珑的“丁务源”。

范师傅拿下金马影帝，不成问题。

8.1 

不成问题的问题 (2016)

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