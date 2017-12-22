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《志明与春娇》：爱就爱了，我们又不赶时间

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2017-12-22 17:05:00

和《盲井》一样，《志明与春娇》也是一部放在硬盘里许久，一直想看却来不及看的电影。

 

然而多少令人尴尬的是，当前阵子终于将电影完整的看完后，我才发现女主角名叫“春娇”不是“春桥”，枉我“志明与春桥”叫了这么多年……

 

 

说到这部电影的故事背景，自然离不了2007年香港实施室内全面禁烟。

 

由于违规吸烟最高重罚5000港元，这也使得后街小巷成为香港烟民的聚集区。

 

一个个“故事”或“事故”也就此从这里展开。

 

我本人并不吸烟，对“饭后一支烟，赛过活神仙”的说法没有切身感受。

 

不过可以想象当时在后巷抽烟的景象，应该就和如今风靡的《王者荣耀》差不多，除了有打游戏的快感，更兼具了社交功能。

 

你在这里除了吸烟，还可以结交朋友、探讨八卦、甚至产生一段感情。

 

相识两天互换电话号码，第七天确认恋爱关系。

 

两位主人公——余春娇与张志明，就在这样的后巷中擦出了爱情火花。

 

 

导演彭浩翔对都市男女的感情显然很有一番独到的见解。

 

【这是一个看脸的时代】先是借用余春娇的女同事约见高富帅男网友，匆匆见了一面后随即被放了鸽子，告诉我们，网恋不全是不靠谱，但这个世界归根结底还是一个看“脸”的时代。

 

哦对了，还有就是“美颜”功能只能骗得了一时，骗不了一世。

 


【“三不男人”惹人爱】如果说余春娇与前男友家豪是“相恋达五年，分手一分钟”的话，那么张志明则是典型的不主动、不拒绝、不负责的“三不男人”。

 

有时候你就得承认，“三不男人”的身上往往有着迷人的魅力。所以当两人双双恢复单身后，余春娇以省话费为由，打算将电话转网至张志明并合约绑定18个月。面对这种直接的“长期套牢合同”，张志明第一时间的反应是沉默以及拖字诀。但这丝毫改不了余春娇的内心。

 

 

【喜欢一个人就这么无可救药】看其他影迷朋友发布评论说，余春娇就是一个典型的港女，有坚强也有柔弱的一面，挣得也许不多，但性格独立，不物质且坚持AA制。对于爱情不委曲求全，拿得起放得下，果敢去爱或放弃。

 

面对忽冷忽热的张志明，一句“你陪我一起去啊”，一条倒着写的“I Miss You”短信，立马就能转嗔为喜。此时在余春娇的眼里，张志明对她只有三个选择：你喜欢我，你喜欢我，你就是喜欢我。

 

 

那么问题来了：谁又能保证，5年后的张志明不会是另一个家豪？

 

 

差点忘了，这部电影最后还告诉我们，当成年男女在同一张床上共处一晚却什么事情都没发生时，

 

不要轻易被“有些事不用一个晚上都做完的，我们又不赶时间”所感动，

 

没有别的原因，

 

他只是“不举”。

8.0 

志明与春娇 (2010)

影评(2652)

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志明与春娇/Love in a puff(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2275194/blog/8025891/
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