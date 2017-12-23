分析影评| 《妖猫传》视效为王，脑洞惊天！

​​陈凯歌2017年的贺岁新片《妖猫传》从各方面看，都是一部“年度”级别的华语大片，是年末一部无法令人忽视的重头之作。陈凯歌能否在魔幻大片领域一雪《无极》和《道士下山》的前耻，就看《妖猫传》的表现了！而毒舌君看过影片之后，感觉《妖猫传》确实有不少优点值得说道说道！



剧情：关于杨贵妃之死的惊天脑洞

《妖猫传》改编自日本著名奇幻文学作家梦枕貘的四卷本作品《沙门空海之大唐鬼宴》。说起梦枕貘这个名字恐怕大家会感觉比较陌生，但说起他的代表作《阴阳师》系列，恐怕许多人对由此改编的各种影视剧作品已经很熟悉了。而在这部《沙门空海之大唐鬼宴》中，梦枕貘以“日本留学僧”空海为线索人物，围绕“杨贵妃之死”营造出一幅奇诡华丽的历史画卷，所开脑洞之大堪称惊天，真相一层接一层的悬念设计绝对超乎你的想象。





而《妖猫传》限于电影的时长篇幅，虽然对原著进行了一定程度的精简，但也尽可能地保留了原著的奇诡剧情和重重悬念。长安城妖猫作祟，大唐皇室危在旦夕，金吾卫总管刘云樵和妻子春琴亦被妖猫附身，天子起居郎白乐天（白居易）和倭国法师空海联手共破奇案，发现所有线索均指向前朝，那个唐明皇、杨贵妃、李白所处的大唐盛世，以及安史之乱中杨贵妃的命运悲剧。

杨贵妃无论在中国还是日本，都是知名的历史人物。日本还流传着“杨贵妃东渡日本”的民间故事，此前也有过以此传说创作的影视作品，但《妖猫传》自然不会如此俗套，而是对“杨贵妃之死”进行了大胆想象和全新演绎，并且用“秘术”等魔幻元素进行了浓墨重彩的渲染。剧情悬念可谓疑云重重、环环相扣、层层推进，直抵真相的最高潮。而且，《妖猫传》还能在原著之外，加入对于“杨贵妃之死”真相的全新解读，而这种解读显然带有陈凯歌这种第五代导演对于权力与爱情的冷峻而残酷的历史反思。

场景：大唐盛世实景呈现，极乐之筵视效为王

要说陈凯歌也算是华语电影圈的“造城第一人”了，拍《荆轲刺秦王》，在横店建了个秦王宫；后来的《英雄》等无数秦汉背景影视剧都在此取景。拍《风月》，在上海建了个车墩影视基地，这也成为此后各种影视剧中民国老上海的主要外景地。拍《赵氏孤儿》，又在浙江象山建了“春秋战国城”。这回拍摄《妖猫传》，又建了襄阳唐城。这些都折射出陈凯歌对于艺术精益求精、至真至美的极高要求。而襄阳唐城的实景拍摄再加上棚内搭景的视效呈现，则将一个恢宏大气、美轮美奂的大唐盛世展现在观众面前，在视觉效果上呈现出“年度华语大片”级别的气韵。





在影片中，黄轩和染谷将太扮演的白乐天和空海这两位主要角色，不断出现在唐城的各种景观中，将唐城景观的丰富与细腻尽可能地展现在观众面前。时而是人流熙攘的大街，时而是灯红酒绿的妓院，时而是巍峨高耸的城垣，时而是庄严肃穆的宫殿，时而是佛像林立的庙宇，还有各种极具古典美感的庭院和房屋，这些在其他影视剧里从未出现的大唐景观，无疑很容易将观众带入剧情，新鲜感倍增，也是陈凯歌给观众营造“大唐盛世”真实感视觉体验的不可或缺的要素。

不过，要说起影片中将“大唐盛世”极尽奢华、美轮美奂的视觉体验营造到极致的场景，当属片中着力打造的“极乐之宴”。这场给杨贵妃庆生的奢华宴会殿堂，宾客如云、华服倩影，以一汪池水为中心，四周辅以祥云、佛塔、洞窟、烛火的装饰布置，营造出宛如仙境的五彩斑斓的效果，再加上“秘术”呈现出千变万化的奇幻景观、繁花似锦和珍禽异兽，就更显得如梦似幻、不似凡间。而大唐第一美人杨贵妃在此时华丽登场，更有如一盏明灯吸引了所有人的暮光，李白即兴赋诗，唐玄宗打鼓，安禄山起舞，喧嚣奢华之感简直无以复加，整个场景所呈现的浓墨重彩、舞台感强烈、视效突出的特点一定会给观众留下深刻印象。

动作：秘术大斗法，妖猫很传神

《妖猫传》虽然偏重于剧情和悬念，但视觉效果也是吸引观众眼球的重要一环，主要体现在片中各种“秘术奇观”和“秘术斗法”的动作戏。而“秘术”这个新鲜词汇，跟港片中常见的“法术”有些不同，在《妖猫传》中主要是指控制人心的幻术和残害人体的蛊术。刚才提到的“极乐之宴”就是片中“秘术奇观”的鲜明体现，而“秘术斗法”则主要体现在妖猫和空海的较量上。





《妖猫传》将原著的妖猫法术进行了强化渲染，增添了极强的恐怖凌厉的杀气。妖猫的“秘术”可以让大唐皇帝凌空翻滚瞬间暴毙，可以用迅雷不及掩耳之势把众多金吾卫侍卫打翻在地，可以让许多人狂性大发不受控制，更有整个池塘泛起无数眼珠被吃掉的死鱼，以及两只眼珠被吃掉的金吾卫出现在观众眼前这样的恐怖场景。而空海作为倭国法师，不会被妖猫这些幻术所骗，更能通过“点醒”的方式，帮助其他人解除妖猫的“秘术”。即便进入妖猫幻术生成的场景、见到妖猫幻术控制的人，空海也能从容不迫地应对，让妖猫秘术瞬间消散，场景和人都恢复正常。影片“秘术斗法”的场景除了营造视效奇观之外，对于影片的氛围营造也有重要作用，每当影片中出现“秘术斗法”，氛围就会立刻变得惊悚诡异、神秘莫测，对观众的吸引力瞬间增强。

而影片中出现的那只黑色妖猫，视效不俗，妖气十足，每次出场均带来强烈的惊悚恐怖气息，而影片结尾这只妖猫又会妖气尽收、人性毕现，让人觉得它背后的身世亦十分孤苦可怜，成为影片结尾的一个煽情点，这样的电脑视效水准也称得上传神了吧！（文/列文）​​​​