《他们先杀了我父亲》：“小粉红”的崛起，孩子们的啜泣

假如网上那些年少轻狂的“小粉红”们有一天真的成功推翻了原有的体制，建立了排外的政权，大概会是什么样的光景？上世纪七十年代柬埔寨的“红色高棉”政变为作为后人的我们展现了可能的结果。

而假如它真的实现了，那么平民们会有什么样的境遇？改编自同名回忆录的《他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录》（下文简称《他们先杀了我父亲》）这部电影就以一个孩子的视角，侧面展现了这种动乱对人民的影响。

安吉丽娜·朱莉作为导演创作的电影中，我就看过这部。之前她拍的《血与蜜之地》《坚不可摧》等影片我只是耳闻，还没怎么看。但哪怕我不知道这是朱莉执导的电影，这部《他们先杀了我父亲》在我看来，无论从内容上还是形式上看，成色都不错。或许朱莉作为导演，真的有点上道了。

影片的时代背景是柬埔寨“红色高棉”政变，却只是克制地展现了一个本来生活无忧无虑的柬埔寨小女孩一家人在政变时的遭遇。这样的安排不仅基于原著的阐述视角，也基于朱莉对个人编导能力的自知之明。朱莉作为非科班出身的转型导演，讲不好多视角、大格局的故事并不奇怪。选择一个对主创自己以及观众更有代入感的视角作为题材的切入点，对她来说是明智的选择。当然，这种“以小见大”的视角切入如果拿捏不好，成片容易变得主观、偏激且有误导倾向。朱莉之前的电影作品是否有过这种原则性错误我不得而知，但庆幸的是，这回的《他们先杀了我父亲》没有什么刻意的政治立场，战争、政变的敌我双方都为小女孩一家带来了身心上的磨难。

同样值得一提的还有影片的摄影，说不上绝对娴熟高超，但至少也相得益彰地服务于影片的主题表达。全片大部分镜头语言无论景别如何，都保持着和作为主角的小女孩近乎等高的角度，相当于展现小女孩眼中所看、心里所想的事物，母题很凸显；同样地，为了契合小女孩的视角，影片的画面基本上没什么特意显得灰暗、冰冷的色调，因为小女孩并不知道这是一场注定让他们家破人亡的动乱，也不知道他们下一步是走向幸福还是走向苦难，既然一切都是未知，索性影调也不需要什么明确的定性。只有偶尔出现了几个鸟瞰航拍镜头，观众才更完整、更清楚地明白小女孩所处的环境和情形是怎样的。









我知道有人说，这片子不足以体现“红色高棉”政权哪怕万分之一的残暴、邪恶。我当然明白，毕竟有了《残缺影像》《别以为我忘了：柬埔寨失去的摇滚乐》等阐述了这段历史的相关纪录片，《他们先杀了我父亲》对历史的展现就显得微不足道。但大家要知道，《残缺影像》的导演潘礼德也是本片的监制，那些道理难道他不懂吗？但作为主流类型的电影，最好不过是让大家感同身受，观众只有产生共鸣了，才有可能进一步了解、认识这段历史。选择选择小孩子的视角正是出于这样的考虑。

为什么要以小孩子的视角管中窥豹般的描述这段历史？因为政变的不可知性在孩子的印象中尤为明显。小孩子除非受到强制性的思想教育，否则他们不会懂什么主义、信仰和立场，他们只想着和爸爸妈妈、哥哥姐姐以及小朋友们一起玩，当然还有吃好睡好。战争一爆发、动乱一发生，孩子们只知道再也不能像以前一样吃好吃的、玩好玩的，更不知道接下来什么时候能回家、接下来家人还能不能在一起。无家可归的小孩儿甚至只要有人能给他们一个家，基本上干什么都心甘情愿。而说到战争，最后小女孩和其他流民躲避战火时险入雷区那场戏，真的形象地体现了战争“自食其果”的可怕：流民中除了小女孩自己，谁也不知道树林里哪块地埋了地雷，因为那都是小女孩被拉到童子军以后，和其他“小壮丁”一起埋的，而她的兄弟姐妹已经进入了雷区，生死未卜，这对她而言简直是内心上的煎熬。然而，如果之前小女孩和她的兄弟姐妹不按照母亲的嘱咐，隐姓埋名逃出不管人死活的“劳改区”，最后被童子军收留，那么她又能否活到这一刻？战争和政变中，平民“身不由己”的苦衷对手无缚鸡之力的孩子们而言，更为刻骨铭心。

直到现在，社交网络上还有“小粉红”还在以引战、排外为乐，可他们不知道，真正的战争不是玩“绝地求生”。一旦战争真的爆发，你不一定能吃到鸡，但你很有可能宕机。2017年即将结束，暂时想不到什么心愿，希望新的一年里，世界少一些战争和动乱吧，毕竟在人祸面前，谁也不能幸免。

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