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一个不安、脆弱甚至不知所措的英雄

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2017-12-26 22:36:03

《至暗时刻》截取了纳粹德国横扫欧洲，英国岌岌可危，丘吉尔临危受命，到下议院发表力挽狂澜的演讲，再到敦刻尔克大撤退时倾听民众的声音得以坚定必胜信念，发表必胜演说这段不到20天的历史掠影。

时任英国首相张伯伦因对德绥靖政策被迫辞职，丘吉尔的当选，“只是”因为工党接受他，是国家危难之时不得不的选择，他从一开始就与众不同，是保守党中的异类，有捉摸不定的脾气秉性，比如“从早上开始就喝威士忌”，英国国王乔治六世一边委任他为首相，一边又嫌弃他，丘吉尔亲吻完国王的右手后，国王甚至把手放在背后擦了擦。

丘吉尔深陷内外困局，国外是纳粹的野蛮、美国作壁上观的中立，国内是乔治六世的不信任、政敌的压制，英国面临着要么向德国投降求和，要么孤军作战的绝望境地。当时内阁大臣们认为法国已经沦陷，英国已无兵可用，再不议和，英国会死得很惨，他们希望和希特勒谈判，用低下求和的姿态，来换取纳粹的仁慈。

而坚决反对议和的丘吉尔对着同僚大骂：我们的头已经在人家的嘴巴里了，这不是议和的时候，我们要抗争！但是骂完之后，回到家中，斗士一般的他也一筹莫展、整夜不眠。此时英国最重要的兵力30万士兵被困在法国敦刻尔克海滩，无路可退、无人支援，如果真的顽强抵抗，死伤将以百万计，而且无胜算可言。

大英帝国的完整、自由与独立不堪一击，绝望之际，丘吉尔坐在昏暗的办公室，垂下头，无奈又无助地告诉咄咄逼人、坚持议和的同僚：或许你可以和墨索里尼谈谈，让他去问问希特勒会提出什么条件。

那真是人类历史上最黑暗的时刻。

如今回头看这段历史，我们理所当然地视丘吉尔是无畏无惧的一个伟人，那些反对他的政客是胆小的懦夫。然而事实上，在那黑暗又困难的千钧一发之际，丘吉尔内心也极度焦虑、自我怀疑。这个走路有点驼背，喜欢用手撑着腰，走久了会气喘，有时用拐杖先向前踢一下，抽雪茄时要夹在食指和中指之间，戴眼镜看人时，会微微低下头，几分狡黠几分呆萌的中年胖叔，能铿锵有力地讲出我们要在海滩上战斗，在陆地上战斗，在战场上、在大街上战斗，在山坡上战斗，我们决不会屈服的丘吉尔，实际上有严重的抑郁症，心中的抑郁就像只黑狗，一有机会就咬住我不放。心病缠身终生都在生死边缘。

据说这是他能扛下那么至暗时刻的原因，有时候，重大疾病患者在真正的生死存亡面前，反倒比平常人镇定，这或许是非常之人成就非常之事的非典型原因。

这位带领英国乃至欧洲走过最黑暗时刻的前英国首相，唯一获得过诺贝尔文学奖的英国首相，“精通历史和传记的艺术以及他那捍卫崇高的人类价值的光辉演说”，他暴躁又幽默的性格，成为史上最让人津津乐道的政治人物之一，此前有许多荧幕形象，奥斯卡无冕之王加里·奥德曼的丘吉尔，将一个真实脆弱的孤胆英雄表现得丝丝入扣，还带有一点可爱萌的感觉，一个顽皮可爱的老顽童，喜欢穿着睡袍躺在家里的床上，甚至会光着身子走来走去，有时幽默，有时对秘书大发雷霆，有时和妻子打情骂俏。

丘吉尔跟乔治六世存有芥蒂，他当初支持娶辛普森夫人的爱德华八世不退位，等于反对乔治六世。爱德华八世被迫退位后，为每月的津贴一万英镑去求丘吉尔，丘吉尔当即拍胸脯说我来搞定！因此乔治六世对丘吉尔任命得很勉强。

当丘吉尔腹背受敌失去上议院支持，不得不同意让希特勒的马屁精墨索里尼从中斡旋求和时，整个人绝望到萎靡，乔治六世的深夜登门，这意外来的支持，让他信心大振。他又坐地铁深入民间了解民情，用小玩笑拉近和平民的距离，真情流露时轻松自嘲：我经常流泪，问一个妈妈怀抱中的小婴儿多大，妈妈说，5个月，长得像你，他的回答很萌，说所有的婴儿都长得像我。

这应该是他作为历史上最伟大的英国政治家能在战争期间，成为人心所向的核心魅力，他能煽动赤子之心，对穷追猛打的政敌，能无理强悍我打断你讲话时，你能不要插嘴吗？面对绝境永不言败，我没有别的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水献给大家。面对他生命中另一个重要女人优雅从容的妻子时，又温柔可爱。

加里奥德曼的丘吉尔，有平常人所具有的烟火气，有挣扎，有粗暴，还面有喜色，能在黑暗中给人希望和信心，充满喜感。当他走投无路、低三下四，在厕所中打电话找美国总统罗斯福求助：总统啊，能不能借我50艘战舰，不行就40艘，实在不行把那艘我们买的战斗机用船运送来，用民用船运也行啊。罗斯福说，我没这个权限，法律条款规定不能用民用运输运武器，真没辙啊，要不你用马把飞机拖过加拿大边境，飞机不是有轮子吗。把丘吉尔给气的，什么？马？那是我们跟你们买的武器啊，凭什么不给送货，虽然是用你们借我们的钱买的。

无助的英雄，他的内心仿佛充满了勇气，他说：Nevernevernevernever give up ！他发明的剪刀手的手势，让自己也笑个不停，他誓言哪怕英伦本土沦陷，也要转战海外殖民地反击，凭借帝国海军搏取一线生机。

就是这个带领英国人民走向胜利的丘吉尔，战后却被抛弃了，大选失败，他引用古希腊作家普鲁塔克的话说：对他们的伟大人物忘恩负义，是伟大民族的标志。

前苏联领导人斯大林嘲笑他说：你立了战功，英国议会却罢免了你首相的职务，而你看我，在我们苏联，谁敢罢免我。面对嘲笑，丘吉尔平静的回答：我出生入死打战，就是为了保护人民有罢免权。

这是一个有过人战略眼光、高贵勇气和伟大胸襟的英雄形象，他的身上也有平凡人一样所有的尘烟，丰富而敏感的心灵。


8.6 

至暗时刻 (2017)

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至暗时刻/Darkest Hour(2017)
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