看“星战”大师精神一脉传承

万众期待的《星球大战8：最后的绝地武士》已于本月15日在美国上映，虽然映前口碑不如前部，但一经上映仍然轻松拿下开画票房纪录，目前全球累计票房已经达到7.45亿美元。这注定是我们内地2018年开年无可争议的第一大片，电影将在明年1月5日上映。电影的一大看点是，新晋女主角蕾伊将会遇到我们熟悉的卢克天行者，从而学到正宗的绝地武功，而“最后的绝地武士”是指谁至今仍然是个未解之迷。韩·索罗和莱娅公主之子凯洛·伦在上一集黑化之后，脸上多了一道伤疤，他将会何去何从，也是影迷非常关心的事。

贯穿整个《星球大战》系列，绝地武士这个神秘团体的发展和其中重要成员的恩怨情仇一直是最核心的故事。绝地是电影中一个崇高的团体，是由信仰和尊崇原力的保护者组成，它的诞生可以追溯到银河系历史上一个文明和古典的时代。绝地武士团已延续了超过一千代人，在银河共和国繁荣发展的数个世纪里，绝地武士一直担任和平与正义的卫士，为共和国服务。绝地武士学习、研究和利用一种称为原力的力量，它是存在于星战银河中的基本力，原力通常指的是原力的光明面，与之相对应自然就有黑暗面，绝地武士都有可以坠入原力的黑暗面。绝地武士使用的主要武器被称为光剑，是一种以等离子体为剑刃的武器，一把光剑在一位功夫娴熟的大师手中是集优雅与致命性于一体的。绝地武士通常身着简朴的长袍，身上一般携有为执行任务所准备的特殊野外用具。在至今上映的8部《星球大战》电影中，除了卢克天行者、蕾伊之外，还有很多对故事发展起到重要推动作用的绝地武士，下面作个盘点。

恩卡塔·德尔·高莫

恩卡塔·德尔·高莫是电影中未现身的人物，电影中未出现，但他是尤达大师的师父。高莫是希萨尔里亚人，他生活在一颗不知名的沼泽星球上。在一次星球战争中，尤达的飞船被击落到了高莫所在的那颗星球并遇到了高莫。当高莫得知尤达的抱负和对和平的渴望之后，便将自己的剑法传给了尤达，把他训练成了绝地。高莫离开之前给尤达留下了一支光剑和光剑的制造图，没过多久，共和国的飞船根据求救信号来到坠机点接走了尤达和他的朋友。尤达来到科洛桑，并成为正式的绝地。