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《你说的都对》: 打造知识偶像，聚焦生活“热搜”

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2017-12-28 9:19:16

 

 

国内综艺节目多如牛毛，但真正能够让观众看嗨的不多，这里的“嗨”，不是说明星最大牌，也不是话题最密集，当然不是更烧脑，也不是更煽情，而是真正打开眼界，让你既能被娱乐，还能涨知识，蔡康永主持这档网综《你说的都对》绝对是提升观众审美趣味升级换代的最强综艺，目前可能是唯一。 

看过节目，你会情不自禁的爱上它，不是说邀请来MC们有多杰出,而是节目像一本知识丰富的书籍,让你的脑袋转动提速,全方面检阅你的学识,不用去读厚厚的学术论文,你就能够了解最前沿的学术名词含义。非常佩服主持人蔡康永，能够主持这样一档高智商的节目，首先他自己还得知识渊博，否则很难驾驭这样的高度和深度。

节目第一期邀请来的都是各方大神，他们没有城府，有的是敏锐的表现力和应变能力，他们充满青春活力，但更充满挑战和勇气，当然最重要的是他们都是青年先锋，行业的领军人物。

这六位杰出英才，有研究人工智能的“AI小王子” 陈锴杰、人称 “知识航海家”的认知心理学博士华沙、擅长音乐和微表情心理学的“千金神探”黄荻钧、双跨生命科学和金融行业的“略懂先生” 刘也行、嬉笑怒骂皆文章的“金融怪才”杨奇函、问题制造专家&问题解决专家的“二次元写作者”梁边妖等。

 节目第一期讨论的话题是“丑男人赚钱更多”，六位嘉宾分别发表自己对这个问题的见解，获得点赞的将收到筹码，筹码最多的将成为本期知识大神。第一期节目表现最佳的是貌不惊人的杨奇函，他的“丑是负资产”、“越丑的人能力越强”、“要想致富，赶紧找真爱”和“努力是弥补颜值的缺陷”等四种观念的阐述，生动活泼，富有哲思。杨奇函用自己的幽默和渊博的知识给节目带来了极强的可观性，当然他也用自己的实际行动证明“丑男人赚钱更多”这话是正确的，而且充满励志精神。

 “丑男人赚钱更多”如果不是一群学神在讨论，一般人得出的结论应该枯燥乏味，司空见惯，但在这六位大神这里，简直掀起了“花式脑爆”，独特的视觉，各种尖端的观点层出不穷，涉及了社会学、经济学、动物行为学、商业和心理学、人工智能学科等，各种期刊论文和研究成果信手拈来。尽管有很多专业术语，中英文夹杂，但他们能够用通俗的语言表达出来，一般的观众也能够看懂，只是这一期下来，知识密度太强，维度太丰富，角度太刁钻，着急脑袋提速不够快，惊喜交加，佩服得五体投地，这才是知识大神们的花式脑爆打开方式。

当然如果仅仅是看这些知识大神们秀脑袋，你会觉得不是很娱乐，这些节目也考虑到，除了这六位神级青年才俊，还邀请了沈梦辰和熊梓淇小花和小鲜肉参加进来，这期沈梦辰大曝男友杜海涛的上进秘密，因为自己的努力，导致杜海涛也越来越优秀，这就是专门给人工智能包装脑袋20岁的学神陈锴杰的理论“越谈恋爱越赚钱”。

六位学神都纷纷奉献自己强有力的观点，他们的表现很灵动，不缺幽默，自认丑男的杨奇函对高颜值女学神黄荻钧频频放电，言语暗示，但黄美女按兵不动，毫不客气的拒绝，也成为节目很有可观点的花絮。

喜欢文化网综《奇葩说》的观众，一定更爱《你说的都对》，因为后者的话题都是聚焦现实生活中的热搜词汇，给你的不是肤浅见解，而是非常有说服力、感染力和共鸣感的诠释。“娱乐为术，文化为道，用有趣的外壳包裹有趣的灵魂，内外发力，贴近年轻审美。”这应该是对文化网综《你说的都对》一语中的评价。

8.4 

蔡康永

影评(113)

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蔡康永/Kung-Yung Chai
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6497557/blog/8026461/
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楼主

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2017-12-28 11:01:32

支持一下台北老乡!

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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