为什么《妖铃铃》烂到让人无法忍受？

为什么《妖铃铃》会烂到让人无法忍受？

我认为根本原因是电影创作者和观众的喜剧认同感产生了极大的隔阂。《妖铃铃》的电影创作者认为观众是弱智，或者《妖铃铃》的创作者自己是弱智，才有勇气拿出这么粗制滥造的作品给观众交差还满心欢喜地认为观众会满意。

瞧不起大陆的观众吗?还是你们真的能力有限？

《妖铃铃》的真正故事创作者我认为是吴君如和一票喜剧明星演员。没有任何理由把责任推卸给周运海、查慕春、王贻兴这三个新人编剧的头上。任何人都可以看出《妖铃铃》这部电影被所有参演喜剧演员的各式各样表演风格分裂了：岳云鹏居然在电影里使用他相声舞台上的老梗企图逗笑观众（这招他自以为是的师父郭德纲也用过）；papi酱再次证明了她对于喜剧段子创作的无力（参考她在吐槽大会的尬聊段子）；潘斌龙努力回忆喜剧小品的表演经验去诠释电影角色；沈腾把最好笑的段子都留给自己去讲，并以此衬托这部电影里其他喜剧演员是如此无能；而作为导演兼主演的吴君如大姐，则企图把失败的港陆喜剧风格强行推销给大陆观众。

结果是大陆观众被这盆廉价的、呕人的大杂烩恶心个底掉。

太恶心人了你们。

《妖铃铃》失败的原因只有一个：不好笑。作为一部企图让人发笑的、不好笑的喜剧电影，这就是它最大的罪过。喜剧创作要比悲剧创作难得多。人来到这个世界，发出的第一声就是哭声，所以人可以没有理由的哭。一部无聊的悲剧作品，就像沙子掉进眼里的倒霉日子一样，还是会骗取观众几滴本能的眼泪。而让人发笑，则必须让人发自内心地欢乐。靠骗，是绝无可能的。

不要以低廉的努力试图骗取观众快乐的希望，最终得到的只是观众对你们的绝望。

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最后，我有几句话要对这些不负责任的喜剧创作者、参与者们说。

1岳云鹏，请你深刻认识相声和喜剧电影是两种完全不同的艺术，电影中的笑料必须要有电影感。（《祖宗十九代》将会以票房、口碑双重扑街的结果来印证我的这句话。）

2papi酱姜逸磊，你擅长的领域是表演精神分裂病人和讽刺吐槽，你从出生到现在从未擅长写喜剧段子，请正视你的能力范畴，如本人有意向进步请自我深造。

3潘斌龙，平庸的表演终将让你消失在银幕上，观众不会骂一个无关紧要角色，但也不会记住一个无关紧要的角色。

4沈腾，开心麻花也是《妖铃铃》的出资方。电影不是明哲保身的官场，如果你真的没有能力让电影的段子变得更好笑，我不会骂你。

5吴君如，君如姐，你真的不应该在创作之前就去揣摩大陆观众的喜剧口味。迎合大陆观众的初衷反而成了恶心大陆观众的预谋。纯港式的喜剧未必不能在大陆站稳脚跟，电影感太差是你的指导软肋。

6张译，请继续赚你的黑心钱，只划水，不出力，圈钱效果显著。