爱鬼片的电影人终于被大陆逼疯了，别《妖铃铃》了，打110吧！

我也挺苦恼的，每次扎堆上映几部国产新片，我总是能抽中最差劲的哪一部作为首选，但这次的四部电影强行让我变成了“矬子里拔矬子”，也算是多了一分安慰。

《妖铃铃》的卖相是典型的北方劣质贺岁喜剧片（注意我没开地图炮，是“劣质”），说直白点儿就是演员走马灯、元素大杂烩、看完之后深感莫名其妙但又不好意思说些什么破坏新年气氛的那种“贺岁片”。

硬要说亮点的话，《妖铃铃》好歹也算是尝试了一把恐怖喜剧的风格。

作为熬死了青春片的内地制霸类型电影，轻工业小作坊式喜剧在开心麻花等后起之秀的助力下仍旧保持着极高的产量和市场需求，《羞羞的铁拳》能卖超过十个亿就足以说明这点。

可以说就国内（呸！是大陆）电影市场而言，喜剧电影这一类型的下属分支是被挖掘的最透彻的了。然而由于你我都懂的一些混账原因，恐怖元素和喜剧的融合几乎就是一片处女地，吴君如的首部作品将目光投向这里也是明智的选择。

影片一开始就大玩儿恐怖元素，红衣女鬼的戏份在没有泄气之前还是蛮认真的，甚至在创意上致敬了一下《关灯后》，港式的天师驱魔和西式丧尸围城都轮番上阵，各种恐怖元素不管怎么用吧反正先堆上再说。

如果你将在丧尸大逃亡的那段中演员身上不断涌出的尴尬气息理解为对于恐怖片套路的嘲讽，那还算是有一点儿意思，但从全片来看，这种设想完全不成立，如此不明就里的大杂烩即便是把段落拍的再好，放入全片也是危害十足。

原本这种模式不必停留在“人玩儿人”的无限循环上，这可以作为全片的一个引子，带出更有层次感的“鬼玩儿人”或是“人玩儿鬼”，进而在情感上不落俗套，或者说是落入一个更有水准的俗套中，给人物情感的挖掘留下更多空间。

但“鬼”啊，可能是魔幻大陆上的“人形鬼”太多，导致屏幕上根本不让出现，所以只能让一个套路来回自我重复，把电影降格为了小品，这当然不能为《妖铃铃》现在的样子背黑锅，只是在“可能性”上，它比同行们有着更多的天然残疾。

面对这场闹剧，观众露出的笑容，是苦笑，原来在“促进社会主义文化强国建设”与“文化自信建设”的口号下，鬼除了幻觉，就只能以这种形式出现在大银幕上了，一批电影人被憋坏了，另一群电影人被憋疯了，《妖铃铃》明显属于后者。

照今年这么看，喜剧片创作者们最该感谢的就是“强制拆*迁和钉*子户”了，从年初的《大闹天竺》，到《战狼2》再到《缝纫机乐队》和《绝世高手》，各个都是这样。

我之前吐槽总是说XXX就是XXX的低配版，比如说《缝纫机乐队》是《欢乐好声音》的低配版，但至少目标如果足够优秀，或是说在类型片里足够标准，学习或致敬都是可以的，谁让“模仿”是由本能安全感驱动的自保行为呢？

但《妖铃铃》就很可怕了，全片看下来就是《缝纫机乐队》的低配版，低配的低配已经是自我堕落的陷阱了，如果《妖铃铃》卖得不好，那谢天谢地，若是卖得好，今后再出现《妖铃铃》的低配版也不足为奇。

《缝纫机乐队》的矛盾点在于“大吉他”的去留，《妖铃铃》的矛盾点在于萌贵坊。大吉他虽说在最后的价值观问题上值得商榷，但观众至少能明白也多少能借着“摇滚情怀”去理解它的重要性，建立这个“象征物”与角色之间的有效联系才能让这个“象征物”的去留牵动观众的心。

哪怕是“傻燃”，在关键的反转段落和情感爆发点也能做的像模像样，但《妖铃铃》？不存在的，讲真这破小区的去留我真的不在乎，甚至希望开发商早点儿成功。

影片的阵容看起来很豪华，从南到北，从传统到网红，一应俱全，但演员多元化的大忌就是演员自身标签的堆砌，角色本身才是关键，这一点在吴镇宇和方中信身上极为扎眼，悲凉的是当年盛极一时的古惑仔如今剩下了《乱世巨星》这一首配乐了。

用的如此生硬，真的没有比《煎饼侠》结尾的古惑仔闪现好到哪里去呀！

吴君如在《妖铃铃》中埋下了各种令人感到似曾相识的港片元素，不难看出《七十二家房客》、《功夫》、《猛鬼学堂》等一众港片的影子，但在无厘头的搞笑之后，还是丢了“小人物”的精髓。

原本张译饰演的王保健有可能会是个比较出彩的角色，出于对亡妻的思念让他不愿意离开这栋房子，其与孩子之间的关系也大有可为，但到了该煽情的地方却寥寥草草一带而过，大部分都充当了笑料。就是到了彩蛋里都狠狠地恶搞了一把。

吴君如的角色在干什么？铃姐的几大段表演之间完全割裂，互不相干，作为主要人物居然连如何认识到自己的错误到重拾信念的过程都没有，倒是有时间在一个垃圾桶上耽误好久。

就比如外卖小哥，一开始是完全不知道有人扮鬼吓人这件事，到后来突然就叛变了，全城尸变，电视上的新闻难道是地产商做的假节目输入的假信号？

每个单独的段落都如同孤岛一般，那从整体望去，就如同一片群岛，其代表性甚至可以领衔“群岛电影”这一烂片类型。

周星驰的经典人物模板都是在浮夸之下保留了悲剧的本质，《妖铃铃》里却处理的简单粗暴，一大段闹剧过后，该到了煽情的时候，突然发现完全忘了“卑微”这回事，于是快速进入了坦白时间，几个人物一人几句话带过了最重要的环节。

即便你不想通过一些人物动机和细节来“表演”出来，那就是“旁白”也应该走点儿心吧？

诸位钉子户之间到了第三幕居然没有互动，我之前看有人说吴君如为了配角们牺牲了自己的戏份，那我就问问这些配角到了最后起到任何作用了吗？第三幕还是铃姐一个人解决的啊，不要说是团队情感了，就是基本的协作都没有。

被压缩到八十多分钟的片长剥夺了人物应有的情感，几位性格各异的人物从聚到散，再从散到聚，给我的触动居然还不如筷子兄弟一支《老男孩》的MV？？？煽情大戏完全垮掉。

吴君如将自己的创作思维完全的停留在了上世纪八九十年代（除了尬到爆炸的网络段子，不知道为什么每次都那么尴尬却每次都要出现，您不知道一部电影的制作周期吗？等您拍完了，这段子基本也就从凉到臭了），尤其是恐怖戏份。

恐怖元素的运用，“认真”和“聪明”完全是两回事，我可以说《妖铃铃》中的僵尸段落以及港式闹鬼算是比较认真得了，但沿着老路一条路走到黑也是“认真”，正是这种“认真”害了她，但凡看过一些恐怖片的观众对于惊吓段落的出现节奏肯定了如指掌，吴君如没有一丝想要反套路的欲望。

说到底还是港片的那一套，无论是在地理位置上，还是时间定位上，都已经严重水土不服了，一味地挽留只能一次次的为曾经的辉煌送上几笔忧伤，除此之外再无其他。

唯独一点就是沈腾在结尾识破骗局的段落还算有点儿意思。

巧了，最近这些个尴尬喜剧也就沈腾和岳云鹏能充当“创可贴”了，而且屡试不爽，岳云鹏是副业也就算了，沈腾先生请问您真的不打算好好地规划一下自己的影视喜剧之路吗？

友情提示，如果您对于《缝纫机乐队》结尾展现出的赤裸裸的妥协感到不适，那《妖铃铃》的结尾估计能把你气得半死，尤其是在今年某“强制驱赶**人口”事件之后。

信念没守护住不说，得到的补偿居然就是在新建的高档酒店之中干杂活，网络主播居然还在暗示卖肉？也就是说这群当年的**人口连卖肉的都不如。

也真是苦了陈可辛了，估计连他都想为《妖铃铃》打110了。

最后也感谢《妖铃铃》以身作则，再次告诉我们，现在做导演，有钱就够了，门槛什么的？早没了！

彩蛋：

1.坐在我旁边的路人小哥，突然问我这是什么电影，不是喜剧片吗？是不是走错场了...（小哥你忽略你左边儿的女朋友直接问我就很强了）

2.坐我后面的两位妹子，有说有笑，看完之后一边笑着一边冒出一句“这拍的什么破玩意儿...”（我也想知道啊！）

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