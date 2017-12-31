《电影手册》什么鬼？这才是心中的年度十佳！

又到了年底，又到了盘点的时候，每到这时候都特别的纠结，究竟哪一部是今年的最佳？其实没有，但其实也需要对年终有一个交代。《电影手册》今年评出的十佳，我也不是特别能服气。于是就有了十佳的排名。





10、《好时光》 第70届戛纳国际电影节主竞赛单元

癫狂的观感，小人物冰冷的挣扎！

一夜疯狂的经历表现出小人物的挣扎与彷徨。近乎于癫狂的情节走向让这部电影观感肾上腺素飙升，整个画面配色有点赛博朋克风格的画风风格独特。泥潭里的泥鳅，无论如何挣扎也不可能最终得到拯救。罗伯特帕丁森在片中演技令人眼前一亮，他不再是《暮光之城》中的花瓶，他成了一个真正的演员！

9、《至爱梵高》 2017上海国际电影节最佳动画长片奖

这是一部在技术上和艺术上都无与伦比的电影！

光与影的变化在画布上徐徐展开，个性十足，又十分精准！你能感受到这部每秒12帧的作品里，每一帧流露出的精致的诚意。在叙事层面上，通过对于梵高死因的追寻，展现出一代传奇简单天真而又复杂的内心世界。不难理解，并不复杂，主题也不深刻，却令人深深的震撼！

8、《银翼杀手2049》

今年最神科幻片！

接近于完美的科幻电影，无论是构图还是隐喻都是科幻片中无二的佳作。

7、《圣鹿之死》 第70届戛纳国际电影节最佳编剧奖





克制的人性隐喻！

在希腊的语境外难以看懂的电影。科林法莱尔与妮可基德曼饰演的医生夫妇因为自己的失误，酿成苦果，使全家深陷险境。与前作《龙虾》相同，又是一部寓言电影。近乎于强迫症的摄影，冷淡的色彩，以及对于声音的降噪和其他细微的处理都有极其强的导演个人风格，简洁的画风配上宗教的歌声表达了对罪的严肃审判。一个人，到底要对自己的失误付出多少代价，典型的希腊式拷问让这部电影充满了宗教气息。

6、《请以你的名字呼唤我》





锁定今年外语片前十，来年春季奥斯卡有力对手！

旖旎的风光，躁动的夏日，坂本龙一的配乐，两个少年的情感，娓娓道来。细节的表现，平实的镜头语言，将一段情感表现得层次丰富，耐人寻味。

影片选择将故事的发生地安排在意大利，这片历史上以同性性行为为荣，也是同性文化根源的土地，苏格拉底、柏拉图、亚历山大大帝这些同性恋历史人物融入影片，暗喻同性情感的独特性与男性根植在内心深处的同性爱欲，还有人类这个物种情欲对象的随机性以及无论是哪种性取向都必须经历的那段撕心裂肺的成长经历。另外，艾米汉莫即将第二次凭借gay杀入奥斯卡小金人争夺战，期待！

5、《酒会》 第67届柏林国际电影节主竞赛单元





一部以小见大的政治寓言

本片讲述一次酒会上，三个家庭之间谎言破碎的故事，戏剧结构上反转不断，悲剧气氛浓郁但是却高潮迭起。电影最精妙的部分，在于对西方社会政治的隐喻，他通过一次酒会，带出了西方社会混乱不堪的政治语言体系。

每一个人物都有非常明显的派别象征，民主党、悲观主义者、民粹主义、民权主义、金融贵族，一次私人酒会涉及到了各个圈层关注的不同点，最终所有的信仰对撞在一起，引发了电影中整个三个家庭的伦理悲剧，同时也展现了西方社会各种体制所面临的尴尬局面。几位老戏骨的出色表演，让这部电影平添精彩。

4、《魔方》 第70届戛纳国际电影节金棕榈奖





人性伪善的面孔

这是一部充满了北欧风格的喜剧，很少有喜剧作品能获得金棕榈大奖，这部可以说很稀有。他用一种略带调侃的调调，带出了人际关系变得淡漠的现状。特别讽刺的一笔是，当野兽肆无忌惮时，谁也不愿意做第一个保护者。并没有倾向，从难民到贵族，所有阶层的人，都被电影全面的照顾到了，所有的人全部撕开伪善的面具和弱势群体的包装，变得面目狰狞。从这部电影，看到了这个社会的狰狞面孔。





3、《无处为家》 第33届圣丹斯国际电影节评审团大奖剧情片





这部开了挂的片也是牛逼了！

一个家里被盗贼光顾了的特别特别悲观的女主妇和一个爱健身的天主教教徒（你没看错！他就是《指环王》里的佛罗多巴金斯！）希望给这个让人没有归属感的混蛋世界做出一些反抗，本来很正能量的事情，结果接下来发生的情节让人一个接着一个卧槽！！同样没有归属感的小混混，牵挂儿子却不加管教的父亲，眉开眼笑却冷漠如冰的继母，失去家庭的警察一个一个登场，开脑洞的情节与冷幽默却让人体会到归属感对人精神上的重要性，家的意义也显得尤为重要。

2、《无爱可诉》 第70届戛纳国际电影节评审团奖





一个社会的冷漠与无情！

这部电影鲜明的风格化语言讲述了一个十分悲惨的故事，整体色彩偏蓝的处理和极其规整的摄影风格，忧伤沉重的大提琴音符，电影语言的极致风格化运用，使影片始终沉浸在一种悲伤的情绪中。电影以悲伤的情绪带着观众去体会悲剧，剖析悲剧产生的各个层面原因。原生家庭状态、社会环境、成长经历等决定了一个人的性格和为人处世，而这种影响是代代相传的。

电影的对白算得上是精简，充分利用画面来传递信息，特别是拍摄寻人启事的几组镜头，孤零零的寻人启事无人问津，充分反映了俄罗斯社会的冷漠与无情，极富冲击心灵的力量。





1、《肉与灵》 第67届柏林国际电影节金熊奖





今年柏林电影节上的神来之笔！

从第一帧画面就开始欣赏到本片可以说是非常精良的摄影，画面构图可以说是极尽考究之能事，风格简练、色调清冷而不乏生命力，特别是女主在浴缸里那场，鲜红的血液与冷色调形成对比，视觉冲击力极大！两只鹿的梦境与现实的结合，充满了对于两性关系的暗喻，展现出了男女性别差异与对待恋爱和性的极大不同。

男人是探究爱情，而女人是感受爱情，这位女导演的洞察力细致入微，她这次通过影片对两性的爱情观进行了一次深度的全面的解码，无论手法还是主题，在近年的影片中都属于不多见但非常优秀的另类作品。柏林电影节最佳影片金熊奖，实至名归！

其他未入选：

《独自在夜晚的海边》

《鬼魅浮生》

《龙来了》

《沙滩鼠》

《某种女人》

《伯德小姐》

《每分钟120下》

《脸庞！村庄》

《爱乐之城》

你心中的十佳是哪些？可以留言告诉我！