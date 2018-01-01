2017院线十佳进口片

《至暗时刻》：导演乔·赖特将这场政治角力与抉择拍得引人入胜，富有节奏感。加里·奥德曼更是奉献出今年最令人拍案叫绝的表演，我们也许不会看到比这更好的丘吉尔，如此精准复杂的性格展现以及恰到好处的爆发力。地铁里到群众中去的桥段也许不再新鲜，但依旧令人感动。开场在咄咄逼人的配乐中他独自走进至暗时刻，结尾在同样的音乐里他从至暗时刻带出了整个英国。



《寻梦环游记》：如此看来明年奥斯卡最佳动画长片已经毫无悬念了。在最后猛烈的组合拳式煽情下旁边的小盆友伤心地大哭起来。原来死亡不是终点，遗忘才是。传统家庭观仍然是皮克斯动画最为重要的创作基础和灵感来源，而到现在似乎还没有让观众失望。

《银翼杀手2049》：1982年，《银翼杀手》上映，票房口碑都不佳，如今却被奉为和《2001太空漫游》齐名的经典。即使如此，也有人看不下去。但每个人都该有那么几部看不下去的经典，《银翼杀手》和《2049》都是。也许下一个35年，有人会骄傲地对子女说：我当年可是在电影院看过的《银翼杀手2049》的。



《异形：契约》：生化人大卫伴随着瓦格纳的《众神踏入英灵殿》走进了数千人类殖民者沉睡的舱室。。。。这一幕不禁让人想起库布里克那部著名的《2001太空漫游》。雷德利·斯科特此时已经完全投入到自己宏大宇宙观的构建中，悬疑惊悚反而成了全片的陪衬。冷郁的画面和美术风格完美契合影片内核，营造了很强的神秘感，场景构建也仪式感十足，每一首音乐、每一句诗都意味深长。瓦格纳的一曲《众神踏入英灵殿》成为全片的题旨：众神之末日，烈火焚烧英灵殿，火焰将使指环洁净，重回莱茵少女的手中。工程师、人类、生化人和异形相互不断争斗妄图成神，但都将在盲目的自信和欲望中跌入深渊，归于虚无。



《敦刻尔克》：这显然是一部反类型、反套路的战争片。完全不同于以往任何一部战争题材的电影。没有个人英雄主义的渲染和火爆激烈的战争场面，期待这些类型元素的观众可能要失望了。非常克制的情绪表达和很少量的台词，阴冷色调的画面和紧迫感十足的配乐，实景拍摄和IMAX摄影使整体的视觉效果大气磅礴，营造出了非常真实的战争体验，导演为此不惜使用真实的飞机和舰船。诺兰确实在寻求电影表达上新的尝试和探索，在他电影的艺术性和商业性之间找寻新的平衡，我想他一定程度上做到了。



《看不见的客人》：既《黑暗面》之后又一部不错的西班牙影片，算是近来看过的悬疑片中不错的一部。影片以一起交通事故的当事人和律师的对话展开，步步为营，抽丝剥茧，没有怕被观众猜出结局而故布疑阵云，几个反转也算可以接受。



《摔跤吧！爸爸》：阿米尔·汗主演的《摔跤吧！爸爸》的爆发应该说出乎很多中国电影观众的预料。之前我们对印度电影的印象还停留在“一言不合”就载歌载舞的阶段。而近10年来，以阿米尔·汗为代表的“宝莱坞”迅速崛起，他们模仿好莱坞的产业模式，创作的电影不但在印度国内屡屡创造票房纪录，更是走出了国门。这真的很值得我们学习。



《金刚狼3：殊死一战》：不可否认，这确实是一部严肃而与众不同的超级英雄电影。与其他此类电影为打而打不同的是，这次是为了不打而打，甚至可以说是反英雄的。每一次暴力元素的爆发都合理而令人满意。全片渗透着一种英雄迟暮的悲凉与惨淡，成功融合了西部片的美学风格和大叔配萝莉的叙事模式，并大胆将悲剧性主题抒发其中，又增添了某些现实主义的光彩。

《恐袭波士顿》：恐袭题材类型片中最富现实感的作品之一，纪实性的全景式展现，力求还原碎片化的真实，爆炸和夜间枪战戏惊心动魄。

《至爱梵高：星空之谜》：可以说是关于梵高的电影中最具特色的一部。影片以手绘的120多幅梵高画作，结合真人表演的绘画处理，以罗生门的手法追寻梵高的自杀之谜。这部作品靠油画的变换和低帧数的运动，为我们创造出了一种前所未有的视觉体验。







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