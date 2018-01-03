《前任3：再见前任》只是我们越走越远，直到消失不见

前任3：再见前任

The Ex-File: The Return of the Exes

(2017)

​ 其实看这部影片完全是为了消遣去的，很久一段时间没有看这样的爱情文艺片，只不过这次去看了之后，却是对我的触动很大，那历历在目的情景仿佛一下纷至沓来，曾经走过的那些光阴，仿佛在这个时间，瞬时凝固了。我不知道是什么给予了这么大的感情碰撞，我想，这应该就是共鸣吧。

孟云因为事业而渐渐远离了自己的女友林佳，如果这中间没有事业呢，倒是应了​余飞说的那句话，男人都是为了事业，而慢慢的离女人越来越远，但是反过来，如果男人不是为了事业，那又拿什么来满足女人的点点滴滴？几句简单的话，却是当今社会最现实的问题，女人一向追求的安全感，是金钱利益还是厮守陪伴，我想这应该是任何人都无法去解答的问题。





而当韩庚饰演的孟云事业如日中天的时候，女友林佳却再也感不到任何的爱。与其说最美好的爱情分为两种：第一种是在上学的时候，纯真而无邪仅有把最好的一份爱留在心里，这也就是有了初恋一说；而第二种爱情指的是在男人创业之前，和女人刚刚来到这个城市之前，又或者说两人同时来到这个城市，在奋斗之前，在没有被利欲熏心之前，在没有被这社会的种种诱惑之前，男人和女人之间的感情也是最纯粹的。

而当方便面，再也没有了鸡蛋汁的味，而当你感冒的时候，再也没有人陪在你身边，给你给你喂药。而当你一个人害怕黑暗而开着灯睡觉的时候，再也没有人打过来一个电话，我们所坚持的这份纯真，或许早已被这社会的磨得体无完肤，分手或许是当今年轻人的家常便饭，但是几年的感情如果就用分手来解决，那么当初何必又要在一起？

因为一点小事而分手，以小闹大，越闹越大，这边也是这个社会中反映的严峻问题，更是现在女孩所津津乐道的一种方式或许在她们看来应该是更刺激吧。在孟云和林佳这对恩爱的恋人看来，留下的往往是最美好的回忆，一声撒娇，一个拥抱，或许也是他们在分手之后去值得留恋的。而作为他们的好闺蜜，好朋友，郑恺饰演的于飞和丁点两个小情侣当中，分分合合是不可避免的，但到最后两个人早已经冰释前嫌而走到了一起。

​ 应该说，分分合合似乎成为了他们挽留爱情的一种方法，或者只有这种方式，才会让彼此之间的爱情更加牢固，而这部电影中令人感到惋惜的是，孟云和林佳的感情，却已经进入了倦怠期，双方都放不下脸面，这也是这个社会中所体现的一些问题，两人分手之后，总觉得自己没有做错，总觉得需要对方来为自己道歉，总觉得对方先要服软，但是也就是总觉得才会让他们两个人越走越远，最终成为了熟悉的陌生人。

分手之后的感情还是存在的，只不过是他们之间的性格，或许不合。那一道道疼痛的伤疤或许在多少年之后都难以愈合，当孟云在楼下大声喊着林佳我爱你的时候，他并不知道林佳为了这件事而疯狂的让自己的身体受到伤害，这也是这部影片的高潮，两个人即将释然的过程中，原本以为，是以大团圆的美好结局，是以相亲相爱的美好结局，但是却让人倍感惋惜的是，两个人终究还是天各一方，早知如此，何必当初，或许爱情就是这样，在慢慢行走的过程中，渐行渐远，消失不见。





这永久的遗憾，却也是挥之不去的记忆，有些人在我们生命中走过，并未停留，有些人在我们生命中停留，而并未走开，前者是过客，后者却是深深的停留在自己内心深处的那份爱情。

爱情中并没有对错，而错的只是我们在年少的时候，太过于轻狂，太过于张扬，太过于把一切细节看的太重，导致最后离开的却是自己心中的伤痛，这并不是说成长的问题，只是这成长的痛苦，总是让人感觉到心痛，总是让人感觉这成长是多么的多么的令人回味无穷。

万千世界中，我不求你能会什么，我不求你会做饭，我不求你会洗衣，我只求的是与你一起珍惜现有的时光，走过我们的点点滴滴，走过今朝未来。只是这影片留给我们的遗憾，走过的却是那些苍白而未能停息的回忆。这或许就是爱情，更或许就是青春，有些人走了，却一直留在你的心中，有些人留在你的心中，他却已经成为了你身体的一部分。

再见，我的前任！

一切，到头来，无非是，

我们越走越远，直到消失不见！

（文：编剧高喜顺）