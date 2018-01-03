比同性更为重要的是那刻骨铭心的人生

文/梦里诗书

意大利里维埃拉如画般的风景，渲染出了《请以你的名字呼唤我》清新唯美的基色，电影由此之中所酝酿的 爱情，更是如此的细腻动人，作为一部同性的电影作品，导演卢卡·瓜达尼诺并没有去营造何般关于同性偏见的戏剧张力，而就是用一种至纯至美的爱意，令人更深层次的触及以了人生的本质。

根据同名小说的改编，个人虽然并没有看过这本小说，却在看过这部电影后，尤想能拜读于原著，电影的故事其实非常简单，就是一位17岁的法国少年艾利欧与一位24岁的美国大学生奥利弗间，相遇相知相爱后分别的故事，它没有《月光男孩》里那种身世的凄凉，也没有《断背山》中那种复杂的情感，卢卡·瓜达尼诺在风景如画的意大利，为一段纯爱故事，营造了一个没有歧视没有偏见的乌托邦。

在1983年，现实社会其实仍旧很多人对同性有着不容，而在电影所营造的这个乌托邦里，这种对同性带有歧视偏见的眼光却是消失了的，有的只有关乎两个相差七岁的男生间爱的酝酿，而不得不说这位导演非常善于营造和捕捉细腻的感情，在电影中例如那两人骑车郊游的美好，没有裸露却给人以遐想的床戏，以及那令人倍感诧异的桃戏，这些极为出色的构思，契合于完美的摄影与配乐，使电影对爱与性的艺术表达，充满了美感却又并非流于情色。

正是得益于电影剧情的纯粹和导演极为出色的掌控，使《请以你的名字呼唤我》作为一部同性电影所展现的纯爱，是如此的自然，青春与爱情的糅合，并不夸张的说比之任何一部爱情佳作，都毫不逊色，那股不夹杂任何功利色彩，源于青春的质朴，源于生命本源对爱的向往，都足以在诱发着我的共鸣，最为淳朴本真的爱欲，成为了电影能打动人心的所在。

电影最后虽然同很多同性电影一样，以分离画上了句话，但那艾利欧父亲和孩子的对话“为了快速愈合，我们从自己身上剥夺了太多东西，以致在三十岁时，自己的感情就已破产。每开始一段新的感情，我们能给予的便更少，但是为了让自己不要有感觉而不去感觉，多么浪费，如何过你的一生是你自己的事情，你只要记住，上天赐予我们心灵和身体只有一次，现在，你充满悲伤痛苦，别让这些痛苦消失，也别丧失你感受到的快乐。”其所带给人的是在爱过之后更为深层次的灵魂洗礼，每一个人的人生都与众不同，每一段爱情都值得珍视，只要生命不息，就要笑对生活。

《请以你的名字呼唤我》是一部展现同性之爱，却无关同性藩篱的作品，它的美好纯真，以及无奈分离，都旨在用刻骨铭心的爱唤醒着人们对人生的热忱。

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