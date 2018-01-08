印度版《看不见的客人》悬疑烧脑 令人惊艳

将这部最新的犯罪悬疑片《天作凶杀案》，称作是印度版《看不见的客人》，其实是不公平的，因为这部电影是一部翻拍作品，它的原版1969年就拍出来了，比《看不见的客人》早了整整47年，但是名气却远远不及后者，即便是印度影迷也未必看过。





原版《天作凶杀案》，由印度非常著名也颇具争议的导演雅什·乔普拉执导，是一部公认的经典影片，雅什凭借此片获得了当年印度Flimfare 奖的最佳导演奖。





雅什·乔普拉

有趣的是此次2017年的最新翻拍作，导演也姓乔普拉。（我查了一下，没查出两人有亲缘关系。）

影片讲述的是一桩谋杀案。案发现场有两个重要嫌疑人，原本看似简单的案情，在两个嫌疑人大相径庭的口供之下，变得扑朔迷离，到底谁是真凶？





两个嫌疑犯

没有爱情、没有歌舞、没有开挂，这部影片和大部分观众认知中的印度电影风格很不同。

作为一部犯罪悬疑片，它和《看不见的客人》一样，并没有特别离奇亦或是不可思议的案情，而是因为嫌疑犯的口供一次次被不断推翻，导致案情也相应的一次次不断反转，随之才变得让人感觉错综复杂。这也是让人容易将这两部片子作联想的缘故。

不同的是，在《看不见的客人》中，主角是在律师的有意诱导下，不断变换着口供以图打赢官司，故事着力于刻画的是人性的阴暗面，而在《天作凶杀案》中，则是两个嫌疑犯在互相指正，互相拆穿中，交替更改着口供，以求洗脱嫌疑，故事更看重的是逻辑与推理。





影片在细节方面做的非常巧妙。

两个嫌疑犯每一轮口供，都是对同一段时间内发生的事，进行详细复述，两人的口供在大框架和主线是完全一致的，只是一些小细节的轻微变化，就导致他们的身份在受害人和凶手之间立即产生互换，让人看来非常过瘾，与此同时，两人的口供缜密而无破绽，又让人觉得非常烧脑很带劲。

两个嫌疑犯由英俊的施坦·马洛萨和美女索娜什·辛哈分别饰演，尽管他们颜值都很高，但这一次，他们并没有靠刷脸过关，而是展现出了过硬的演技实力，因为口供都是通过画面演出来的，所以他们需要在两套不同的口供中扮演两套性格迥异的人物，由于两人的口供都被推翻了数次，因此两套人物也得轮番交替上场，形成鲜明的对比，看来煞是精彩。





索娜什·辛哈刻画了两个完全不同的人物

片中侦查案件的负责人，可能是我看过最倒霉的警察，他一脸精明，却被两个嫌疑犯搞的晕头转向。每一次他得到其中一人的口供，觉得自己已然知道真相，去另一个人那里逼问，结果又得到另一套天衣无缝的口供，亦或是查到一些小线索，认定谁是凶手后，前去拷问，得到的却是指向另一个人的口供......他在片中最经典的镜头，就是一轮口供问下来，最后一脸懵逼的独坐发呆，当然这也是观众（比如我）对案件的观感。





最后，他决定不再受困于变来变去的口供，直接从证据入手来查案，却发生了误判，导致真凶逍遥法外，不但如此，这位恪尽职守的警察还被真凶狠狠戏谑了一番，真是郁闷死了！





个人认为，这个不符合主流价值观的结局，是本片最大的亮点，它增加了故事的观赏性，把反转进行到了最后，也让影片变成了一个纯粹呈现高智商犯罪的故事，看起来更刺激。不像国产犯罪片《心迷宫》那样，折腾半天，凶手都成功脱罪了，最后来上一行字幕，说他因为良心的谴责去自首了，真是让人扫兴。

这部电影目前豆瓣得分7.2分，虽然分数远不如《看不见的客人》的8.7分，但质量真心不比它差，非常值得一看！





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