【康熙王朝】活不下来，因为你不识大局

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《康熙王朝》中的李光地，本是福建乡下一介鸿儒，才华出众，聪慧过人。平生最怕做官，平生最恨做官。容妃回乡探亲时，李光地借孤儿请命，上奏康熙福建迁界禁海策略中各级官员贪污腐败，带来民不聊生，大批孤儿饿死。容妃将奏请带回北京，康熙很欣赏李光地，要赏他官做。

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第一份官职辅佐姚启圣和施琅收复台湾，李光地负责粮草工务等事。在姚启圣和施琅之间周旋得当，不偏不倚，公平公正，一心为国。康熙特意给李光地密奏权，监督姚启圣和施琅。李光地本无意做官，又未识得官场黑暗。初遇姚启圣和施琅，一个圣贤读书人，一个简单武夫，在他们之间，李光地的正直正见不仅未让自己受害，反而获得康熙的赏识和信任。

第二份官职由福建升到了京城。初上任第一天，康熙就告诉他，官场比战场更加残酷，天子脚下，非一般人能呆得久啊。李光地深知这个中深浅不是以往自己的天地，但因做官尝到了甜头，不知已经欲罢不能了。

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朝中重臣，纳兰明珠和索额图，一个是国舅，一个是国丈，又是辅前大臣，朝中多年，根深蒂厚。一个身后是太子，一个身后是大阿哥，同属皇亲国戚，同属天子眼前人。康熙既要倚仗他们，又深知两人早已盘踞朝延。是动不得手，是又爱又恨。

夹在这当中的李光地早已非当年福建乡下那个一穷二白一身正气的鸿儒。他跪求苏麻拉姑为他递话，告诉皇上他左右为难，生不如死，夜夜惶恐，难以度日。苏麻在宫中多年，能深得孝庄和康熙信赖，全凭她从不多言，从不失言，从不多事，从不管事。进退有余，保守安份。岂能替李光地递话。但李光地抬出他的旧师伍次友，苏麻还是给了李光地一个忠告，让他全盘向康熙托出，虽危险，也是唯一生路。

李光地递折子请罪，要求辞官返回乡下。康熙问因，李光地说出朝中两大党派之争，身在其中，左右都是性命攸关，难以为继。康熙关了李光地，撤了他的职。

李光地未死，已是康熙最大的厚爱。他岂有不知朝中两党相争，又怎么不知太子与大阿哥暗潮涌动，但外有葛尔丹心患，内患尚未成气候，只能忍下内患，牺牲李光地，先攘外为上。

李光地不冤。

做鸿儒本是他的长项，做官非他之能。做官做到欲罢不能，是他轻视了官场腐败，权力熏习的力量。最后自己成为了权力下的牺牲品，成为党争间的炮灰。只能说李光地做学问很好，做人还不够力量，远不如他的旧上司姚启圣，用之则行，舍之则藏。

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官场如职场，有人的地方就有党争。一个运筹帷幄的领导，不仅会用人，更懂得大局。有的人有才，却恃才生傲，不识分寸。领导关心企业前景，因为企业前景则是自己前景，能重用你，是因为你能带来价值利益。但即便你才华出众，专业过硬，不能深谙领导心意，也顶多走到副职，不能有更远的发展。

有才华的领导，需要有远见的下属。才华一般的领导，需要有远见且懂得深藏能力的下属。没有才华的领导，需要大智慧的下属，什么是大智慧的下属，朴实无华，大智若愚。

与有才华的领导共事，能学到所长，却也突破不了所长。因为他需要助手，不需要对手。与才华一般的领导共事，能突破成长，却发展有限。因为他不介意对手，却懂得压制。与没有才华的领导共事，不需要成长，却需要显拙，因为他既不需要助手，也不需要对手。他需要逢迎，更需要聪明的逢迎。

单位里有姑娘才华出众，能力过人，上能写方案，下能跑客户。在小部门的时候，遇到了有才华的领导，领导带姑娘从零起步，姑娘做到部门半个手臂的时候，领导又带起了新人，冷落了她。换了部门后，遇到才华一般的领导，资深员工，总是笑面迎人，从不以绩效压人。姑娘年年创优，年年不被提拔，在公司五年，依然是基层员工。领导逢年过节，会给姑娘单独发红包，请吃饭，姑娘收的手软，却苦不堪言。

公司重组后，姑娘升职了。领导是从总部空降过来，一无是处。姑娘协助于他，事事打理得当，业务精熟。领导不哼不咐，从无好脸。姑娘想辞职，念及在公司多年，又心有不甘。拼命了两年后，无功无过，姑娘终于心死了。嫁人生子，终日混迹。不想，领导反倒大会小会表扬，红包又发起来，甚至年底要提级。姑娘讶异，又仿佛才懂了职场，这一年，姑娘已经四十。