《我，花样女王》：战胜这世界最好的办法，就是努力地活着

在谈谈《我，花样女王》之前，笔者先说一段自己的所见所闻。

1月14日，广东省普通美术高考术科统一考试，简称美术高考。而在美术高考前夕，笔者就以实习生的身份，跟组采访了在小洲村参加集训的艺考生们。

采访当天，考生们正在画室复习速写。画室传满了画笔的刷刷声。

看到考生们这么聚精会神地练习，笔者在敬佩他们的毅力的同时，也不禁在想：他们是否做好了即使如此努力也不能如愿以偿之后的打算呢？

《我，花样女王》讲的就是一个“即使如此努力也不能如愿以偿”的故事。





（左边是玛格特·罗比，右边是塔尼娅·哈丁）





这部电影的主演，就是因“小丑女”一角成名的玛格特·罗比。她饰演的角色塔尼娅·哈丁确有其人，是美国首位完成高难度冰上三圈半跳跃的花样滑冰选手选手，获得无数比赛冠军荣耀。

但1994年的一次体育丑闻断送了塔尼娅的前途——挪威冬季奥运前，她涉嫌与前夫密谋攻击对手南茜·克里根，从而被判终身禁赛。而在她的最后一次比赛上，失常的表现更为她的花样滑冰生涯画上了尴尬的句号。

（塔尼娅·哈丁向比赛评委哭诉自己的冰鞋坏了）

后来塔尼娅转往拳击、摔角领域，但职业生涯几年后也草草结束。之后她就逐渐消失在泯然众人的生活中。

（擂台上的塔尼娅·哈丁）

这是一个人才堕落的真实悲剧。但《我，花样女王》却用诙谐、讽刺、冷幽默的口吻讲了这个故事。

一方面，影片以不限于塔尼娅本人的各方人物的视角展开故事情节，有时还出现了双方阐述存在矛盾的滑稽状态，例如关于塔尼娅和前夫杰夫·吉卢利的夫妻关系的阐述，两人的讲述一对比，简直是互相打脸；另一方面，影片一开场就以伪新闻访谈的手法带出影片的主要人物——塔尼娅、母亲和前夫，之后全片伪纪录片/伪访谈录像和正常剧情片两种表现手法相互穿插，中间还时不时打破第四面墙，形成叙事上的间离效果。这样的表现手法不仅让人物立体全面、真实可信，将人物的小毛病暴露无遗；也让全片避免了伴随事件原型的各种意识形态，从而更利于大胆地对“美国梦”进行讽刺。

（塔尼娅她妈打破第四面墙吐槽戏份掉线）

当然，如果《我，花样女王》只采用线性叙事，仅仅以塔尼娅的视角展开情节，讲述塔尼娅在虎妈的管教下成长为一代花样滑冰奇才、又在丈夫和利欲的影响下一路走到黑直至被禁赛的故事，完成度也很高。但人才堕落的故事之前被很多人拍过了，这种故事已经没有更多挖掘人性的空间了。况且导演克雷格·吉勒斯佩和编剧斯蒂芬·罗杰斯的本意也不只是展现塔尼娅的悲剧人生，以塔尼娅为象征的“美国梦”的本质才是影片的主题。

塔尼娅从小开始学滑冰，成为花样滑冰运动员，仅仅是因为她的家庭只能给她这一条出路，但由于她天赋异禀，在赛场上取得惊人的成绩，于是成为了“美国梦”的典范。但“美国梦”原本对塔尼娅是抗拒的，花样滑冰在某种程度上，就是一个形象工程，经济条件良好、特别注重形象的人理论上更适合参与，而塔尼娅这种更注重花样滑冰本身、但无论家庭出身还是个人品行都很草根化的“异类”，本身就不是这个领域的宠儿。而令人发指的是，南茜·克里根作为塔尼娅原来的闺蜜，其实是趣味相投的，但因为她出身好形象佳，技能也过得去，就成了原本被官方扶持的“美国梦”代言人。“美国梦”的压力和自身的好胜心让塔尼娅多了南茜这一假想敌，接着前夫一来为了人情，二来为了继续在塔尼娅身上剥削名利，便“帮”她雇凶报复了南茜，才有了终结她职业生涯的丑闻。

“美国梦”嫌弃了塔尼娅，但它最终也没眷顾南茜，南茜没能在冬奥会为美国赢得冠军。而在现实生活中，被立起来又处于宣传需要或个人意外被推倒的“美国梦”代表不计其数。塔尼娅也好，南茜也罢，她们俩只不过和诸多所谓的“美国偶像”一样，是官方形象塑造和舆论宣传的牺牲品罢了。不只美国，任何国家——包括我国——的无数人都有属于自己的梦想，但“XX梦”并不真正属于咱们。

不过“XX梦”永远没有生活漫长，而只要一个人还活着，生活还要继续。塔尼娅被禁赛后，为了还清罚款欠下的债务，又转向搏击领域，靠职业搏击挣钱，在另一个天地崛起，尽管她在这个领域坚持不了多久。从她的近照看来，虽然早已没有了当年的风采，但至少她已经撑过了体育丑闻的阴影，在“美国梦”的蹂躏下活了下来。

（塔尼娅·哈丁近照）

走花样滑冰这条路，是为了活着；半途而废多时又重整旗鼓，也是为了活着；被禁赛后换一个方式崛起，还是为了活着，努力地活着。

这，也是笔者推荐《我，花样女王》的理由——即使你那么努力了，还是没能取得梦寐以求的成功，也请不要放弃努力奋斗，因为你努力奋斗，绝不只是为了一时的成功，而是为了战胜这个随时捉弄人的世界，不被这个世界上种种套路带进向死角。

无论你是学生还是就业者，无论你学什么专业，请记住，你学这些知识，不是为了炫耀什么，也不是为了应付什么，而是为了更扎实地掌握一种生存的方式，让自己更好地活着！

最后，谨以此文，向今年的考生们乃至已经为生活奋斗的读者们共勉。

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