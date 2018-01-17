《太空救援》：当蟑螂与人同类

太空英雄主义：当蟑螂与人同类

——《太空救援》的意识形态

文 = 空语因明

俄罗斯电影《太空救援》上演的是具有俄罗斯特色的美式英雄主义。它改编自真实的太空事故，要讲述现实的事情，同时它也要展现现实的人性，现实的英雄色彩。因此它把历史事件挖掘出来，然后放到组织和个人的矛盾中。组织和个人都是有缺陷的，组织没有伟光正光环，英雄个人也没有高大尚华冠；组织和个人是相互依赖的，组织在危机时刻需要英雄也会在必要时刻舍弃英雄，英雄个人热爱组织，却不会高喊着 “为了祖国的荣耀”之类的口号去炫耀这一点。它们共享着人性的善与恶，正是这样而显得感人至诚。

此电影基于的历史事件是前苏联末期的一场空间站事故。 1985 年，前苏联的空间站礼炮 7 号发生故障，不工作了。为了处理故障，组织派出联盟 13 号，承载着两个人和必备用品，去维修礼炮 7 号，让它正常运转。联盟号是专门把人和物资送上礼炮空间站的，它们需要对接成一个整体，才能把联盟号上的人和物送到空间站里面。原来对接的时候，都是联盟号和礼炮空间站“相互合作”，相互协调来进行的。而在这场事故中，礼炮 7 号不能运转，因此需要联盟 13 号单独和失控的礼炮 7 号对接，这在历史上还没有发生过。电影《太空救援》讲述的主要就是两个宇航员如何进行对接，并修复礼炮 7 号的过程。

根据目前的了解，电影《太空救援》为了凸显个人英雄主义，以及个人与组织之间的矛盾，对这个事件进行了改编。进行太空探索是一场极其复杂的工程，需要众多科技人员的配合。它在大部分情况下需要的不是个人英雄主义，而是众人的同心协力。关于联盟 13 号与礼炮 7 号的对接试验，电影更多展示了种种失败。据说实际上，当时的技术人员估计任务成功率在 70% 到 80% 之间。组织似乎不会为了完成任务而失去理智，虽然它往往对个人的理智施加压力。还有一个情节，是地面技术人员在争论两个宇航员能在礼炮 7 号停留多久，一个女技术员说顶多两天，而主管最后却允许两个宇航员停留五天。这可能只是为了制造悬疑气氛或紧张感，并不是要说主管人员有多么无情，不顾宇航员的死活。据说，在实际的历史事件中，两个宇航员停留了十几天，把礼炮 7 号修复好。

当然，为了凸显个人英雄主义的惊人之处，组织的无情仍然是必要的。《太空救援》制造紧张感的历史层面是引入前苏联和美国之间的冷战或太空争霸。故事里前苏联的领导者担心美国的挑战者号会偷走礼炮 7 号，从而急忙派出宇航员去修复。前苏联的领导们担心的是礼炮 7 号在国家层面的战略地位，在自以为有必要的时候甚至会选择牺牲掉宇航员。仅仅从结果的功利程度来看，组织因为考虑大局的胜利而牺牲掉个人，和个人通过英雄主义而牺牲掉自己，是相近的。但是，两种方式的情感价值却完全不同。电影里的美国媒体也在战略的意义上选择了一个无情的角色，他们热衷渲染礼炮 7 号事故的威胁，甚至渲染上面可能有核武器。敌对阵营的媒体不放过任何一个可以进行诋毁的机会。