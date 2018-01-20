传奇的故事少不了经典完结，那些令人难忘的三部曲电影最终篇

在电影的历史上，许多故事往往都是通过三部曲来讲述的。比如《黑客帝国》系列、《教父》系列、《异形》系列、《夺宝奇兵》系列……

三部曲电影通过“起始、高潮、升华”的节奏，将人物的魅力、故事的内涵讲述得完整而深刻，塑造了一个个电影史的传奇。

随着《移动迷宫3：死亡解药》的到来，反乌托邦青少年题材的《移动迷宫》也将迎来属于自己的传奇落幕。

劲爆的动作戏和快节奏的跑酷风是该系列留给人印象最深的元素，而故事离不开“末世、迷宫、丧尸”这三个元素。

被太阳烤焦的末世里，那些拥有病毒免疫的年轻人不仅仅要逃离机关重重的迷宫，更要在严峻的环境下保护自己免受丧尸的追杀。

反乌托邦的末日题材恰恰是最能考验人性。在这个系列里，是关于生存、关于友谊的故事。

主角们如何在最终篇里，为这段冒险故事书写一个传奇的结局，成为系列最终篇《死亡解药》的最大期待。

或许你会有疑惑，但是作为故事的最终篇，第三部往往能将故事升华到新高度，造就一代代的经典。

不信，我给你举几个经典！

《金刚狼3》：17年传奇的落幕

作为《X战警》里最受观众欢迎的超级英雄，也是唯一一个拍摄独立电影的角色，“金刚狼”的荧幕传奇一直以来都与其扮演者休·杰克曼有着密不可分的关系。

17年、9部电影的时光传奇，造就了“流水的变种人，铁打的金刚狼”。不仅仅是休·杰克曼为这个角色奉献的坚持和努力，更是塑造一个极具特色的荧幕形象。

作为系列的最终篇，《金刚狼3》抛开超级英雄电影惯用的特效大片，选择拍成一部文艺的公路片。

世态炎凉、英雄迟暮。当一个老去的金刚狼出现在我们目前时，心中的苦涩难以言表。当金刚狼为了下一代战死之时，我们终究无法接受他的离去。

《金刚狼3》用这样壮烈的方式，为休·杰克曼和帕特里克·斯图加特（X教授）两位演员献上最好的告别和完美的谢幕，成就了电影史上一段长达17年的传奇。

《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》：无法复刻的经典

诺兰版的《蝙蝠侠》三部曲以其独特的设定，成为了DC电影、乃至超级英雄电影史上一个无法复刻的经典。

与其说是超级英雄电影，不如说更像是黑色犯罪电影。

在奇峰突起的起始篇、惊心动魄的转折篇后，是深沉磅礴的最终篇。

我们看到了蝙蝠侠的归来和结局，看到了这位蝙蝠侠是如何以强大的意志力成就为一个伟大而动人的英雄。

在讨论人性选择与信仰危机的起始篇、讨论道德伦理与秩序的转折篇后，最终篇探讨了更深层次的问题：政治与社会。

诺兰通过《蝙蝠侠》三部曲，揭露了阶级分层带来的社会不公，批判了暴力革命的血腥，也对被利用的革命与革命者施以真切的同情。

深入人性的讨论使得《蝙蝠侠》系列成就了一代无法复刻的经典。

《猩球崛起：终极一战》：跳出科幻的史诗

作为21世纪翻拍的经典IP，《猩球崛起》系列对动态捕捉技术的运用到达了顶峰，以假乱真的猩猩更是在表情、眼神上充满了人性。

从第一部的觉醒、第二部的人猿冲突，再到第三部的种族延续问题，《猩球》三部曲有着深沉的人性讨论：面对异类，种族的延续问题该如何取舍。

作为系列的终结篇，《终极一战》不再将主角凯撒放在一个猿族“救世主”的位置。

它毫无保留地展现了凯撒的黑暗面，和人类上校内心的悲情。互换的人设带来的是情感转移，对于善恶之间的界定是否真的是非黑即白？

《终极一战》带着浓浓的厚重感，通过种族之间的矛盾，留下对人性和善恶的反思。作为终结篇，它已经跳出了科幻类型，成为了一部史诗。

《指环王3：王者无敌》：无法超越的中土传奇

能够将同名魔幻巨著《指环王》搬上银幕，彼得大帝可谓了不起。

作为系列的终结篇，本片狂揽11项奥斯卡奖，足以见其是何以的经典。

作为终结篇，《王者无敌》以近乎完美的姿态谢幕。恢宏的史诗气度、壮阔的战争画面、诡异的魔幻场景，都是这么的震撼人心。

它不仅仅展现了一个人类、精灵、矮人等等族群混居的中土世界，还讲述了有关爱与信任、恐惧与困惑、背叛与怀疑的故事。

这部史诗级巨作的故事，是不断挑战自我、寻找希望的过程，如何面对人生压力时，破除困惑、迷茫，这部电影给了人们太多的思考。

《移动迷宫3：死亡解药》上映在即，更丰富的人性挣扎将会带来更深刻的思考与情感体验，有媒体甚至评价：《移动迷宫3》是该系列电影中最完美的一部。