《移动迷宫》系列难忘瞬间

《移动迷宫3：死亡解药》将在1月26日与北美同步上映，作为本系列的最终章，延续之前两部紧张刺激的动作场面与悬念迭出的迷宫疑团。

《移动迷宫》系列电影改编自詹姆斯·达什纳撰写的同名反乌托邦科幻小说。描述着末世降临下的重重危机与乌托邦世界的混乱与邪恶。WCKD为寻找研制解药，将一群少年当作实验品，放入迷宫中。在主角托马斯的带领下，少年们逃出迷宫，逃出WCKD庇护所的冒险经历。

由于主演迪伦·欧布莱恩拍摄过程中受伤，第三部被延期推迟，影迷们期盼了这部续作2年之久。上映前，就让我们来一起回顾下前两部的精彩难忘瞬间。

第一部移动迷宫 The Maze Runner (2014)

未来世界，太阳异常，无数人被烧死，世界已成一片焦土。闪焰症病毒横行，感染者形如丧尸，无法治愈，直至新生代出现免疫者。WCKD（灾后世界狙杀平台实验处）组织负责研究免疫者，研制解药，将免疫者清除记忆放入迷宫。少年们则一直尝试离开迷宫，在Thomas带领下激战机械生物鬼火兽（Grievers），最终成功穿过变幻莫测的迷宫。

精彩难忘的瞬间：

高墙林立的迷宫中心

几十米高石墙中心的一片区域，赖以生存的栖息之地。原始，荒芜，颓废，少年们开始了种植，搭屋，劳作，自力更生，日复一日的通过阴森恐怖的入口探索迷宫三年之久。





杀死鬼火兽

Thomas作为一个新手菜鸟到来，在即将关闭入口的一瞬间冲破屏障，帮忙Minho救起了Alby，也在被鬼火兽追杀的过程中，利用变换的迷宫杀死了一只鬼火兽。

第7区的神秘之门

巨大的刀片（blades），钥匙的指引，开启了神秘的新区域。无法通过扫描，警报声响起，刀片变换着方向，巨大的石板轰然反转，第七区折叠关闭。







鬼火兽入侵

伴随着唯一的女孩Teresa的到来和新区域的开启，迷宫起了更多变化。入口迟迟不曾关闭，众人担心中，各个方向出现了鬼火兽，少年被四处追杀。

突围迷宫

随着迷宫的变化，人员的折损，Thomas带领着追随的同伴踏上离开迷宫之路。穿过布满藤曼的各个区域，一起抵御鬼火兽，通过迷宫顺序破解密码，最终冲出了迷宫，到达了外面的世界。







第二部移动迷宫2 Maze Runner: The Scorch Trials (2015)

众人被带到一座神秘的庇护所，Janson为他们提供安稳舒适的环境，并承诺更加安全的农场保护区。察觉事有蹊跷的Thomas发现这不过是WCKD的又一个试验，再次带领同伴逃出，进入焦土世界。躲避着WCKD的抓捕，遭遇着狂客（Crank）的追咬，最终投奔反抗组织右支（right arm）。Minho却因为Teresa的出卖被WCKD抓走。

精彩难忘的瞬间：

伪装的救援

Thomas等人逃出迷宫被军队带至一个焦土中的庇护所堡垒，直升机刚刚落地丧尸狂客便袭击而来。

实验室的阴谋

培养液里的鬼火兽，被带去农场安全区的同伴们被悬挂着制药，Thomas意外发现他们仍然身处WCKD的试验之中。

遭遇狂客

躲避WCKD的抓捕途中，众人躲进一个废弃建筑，里面布满丧尸狂客，众人在电梯和走廊间奔跑躲闪，Winston不幸受伤感染。

焦土世界

离开废弃建筑，呈现在众人眼前的是末世后的焦土世界，破败废弃的城市，残破倒塌的高楼，边缘是蔓延的沙漠，途中面临朋友的离去和风暴的袭击。









焦土收容所

躲避风暴误入焦土收容所，Jorge帮忙众人从高空索道逃离去往右支。WCKD抓捕中整栋收容所伴随音乐爆炸轰塌，Thomas和Brenda管道中遇到狂客。







第三部移动迷宫3：死亡解药 The Maze Runner: The Death Cure (2018)

众人在经历了迷宫逃脱和末日丧尸的生死考验后，终于迎来最后的正邪较量。Thomas将率领的伙伴们重回故地，誓要揭开WCKD人类实验计划的真相。

从预告中可以看出最后的城市（Last City）是WCKD大本营，被高墙围绕。城市外是被高墙阻拦的底层人群。

Thomas一行能否成功进入最后的城市？

底层人群能否突破高墙的阻拦？

又开启跑酷迷宫模式的Minho是否能被成功解救？

背叛众人的Teresa将何去何从？

Thomas最终能否战胜WCKD？

1月26日，最后的迷宫即将开启。