这位螳臂挡车的费迪南，让《公牛历险记》兼具了童话的天真与力量

“鲜花要比子弹美好地多。”爱丽笙·克劳丝温柔地对大兵说，这位带着甜美笑容的19岁少女用一束鲜花铸成了人类历史上极具戏剧性的一幕，原本对峙着的国民警卫队与学生们，都因为这一束插进枪管中的鲜花舒展开了紧皱的眉头，那位队员回以的微笑在那么一刻令人相信这世界能像童话般美好。

这著名的一幕发生在1970年的5月4日，时任美国总统尼克松没有兑现当初的竞选诺言，即让美军从越战泥潭中撤离，而是变本加厉的加剧了对柬埔寨的入侵。在俄亥俄州州立肯特大学，反战示威的学生们勇敢的走到了权威面前争取和平。

那极具浪漫主义的一幕在那一刻绝不会令人联想到接下来发生的事，在愈演愈烈的混乱中传来了无情的枪声，而倒在血泊中的其中一位学生，正是爱丽笙。

《公牛历险记》作为一部标准的合家欢动画电影没能在笑料上或是情节设置上给我留下深刻的印象，毕竟这个看似简单的故事来源于罗曼·里夫在1936年写下的童话《公牛费迪南德》，且早在1938年迪士尼就已经将其改编成了动画短片。

在日后漫长的岁月中，涌现出了无数优秀的动画电影，费迪南的性格与他面对这个世界所做出的选择总会令我们感到似曾相识，有多少坚持自我坚定信念的角色或是真人在继承这样的精神。

但《公牛历险记》中唯独有一幕，值得我留在脑海中。

费迪南从心底喜爱花香，热爱和平，他不愿意参与到斗牛这项残酷的运动中来，即便他在长大之后力大无穷，庞大的身躯可以击败对他抱有敌意的对手与虎视眈眈的斗牛士，他仍然做出了平和的选择，在万人注视之下，他放过了高傲的斗牛士，坐在了地上用额头对着斗牛士的剑，隔在他们之间的恰巧也是一朵花。

一开始令费迪南显得与周围格格不入的就是一朵小花，而到了命运的交叉口，指引他做出选择的还是他所热爱的鲜花。

我想这就是童话美妙的地方吧，斗牛士手中的剑不会像《守望者》开篇中士兵的枪，无情的击碎美妙的幻想，花瓣凋零，希望消逝，斗牛士也没有像《角斗士》中残忍的皇帝在众人的欢呼之中对马克西蒙斯痛下毒手，最重要的是费迪南身边的人被他的执着所感染，被他的信念所吸引，而不是像当年发生惨案的肯特大学周遭冷酷的舆论。

影片中斗牛士与费迪南压轴的决斗没有我们想象中的激烈，最残忍的也不过就是费迪南身上的一道伤痕，这位自命不凡的斗牛士在此前短暂的出场也大多沦为了丑角，但在对决开始之前，影片却以不同时空的交叉剪辑制造了些许严肃的仪式感，毕竟对于其他所有观众来说，这都是一场庄重的谢幕表演。

这是费迪南的生死时刻，也是斗牛大师的最后一战。你会有趣的发现导演卡洛斯在决斗过程中仍旧延续了前面的喜剧元素，人斗牛在巧合之下变成了牛斗人，借角色互换在展现西班牙文化的同时也对这项残忍的运动狠狠地嘲讽了一把。

然而这样近乎恶搞的桥段却在费迪南席地而坐准备迎接死亡时戛然而止，蓝天工作室的动画不会像照明娱乐一样陷入疯癫，动物角色的拟人程度也被限定在了合理范围之内。在生死攸关的那一刻，斗牛士再次回到了统治地位，在斗兽场上掌握了权威，在这种情况下他选择听从了观众们的意见，以一个抱有尊严的方式退场。

童话所带来的美好不是廉价的宣泄，而是内敛的感悟，正如你在《公牛历险记》中感受不到当前迪士尼式的煽情与大彻大悟，而是一种自始至终的温暖，它以最简练的语言展现了最直接的动机，此为单纯，却又包含了每个人在历史中把握自己人生时的重要抉择，这便是力量。

《公牛历险记》再中规中矩，可有那么一个时刻却真切的让我感受到了童话的分量。在表面对“爱”与“善良”看似套路的浅显探讨之下，埋藏着更多可以思考的东西。

这是一个被鲜艳色彩与欢快气氛所装点的钢锯岭，角色所在的“安全区”之外是血淋淋的现实法则，社会给你提供两种选择，除此之外便是死路一条，想想那些肉牛的下场，我们谁也无法完全置身事外并轻松地掌控自己的人生，个人的力量即便发出再大的光亮也不过是历史烟尘转瞬即逝的小火花。

但这种童话又为什么能流传至今呢？

因为那正是理想主义鲜绿灵动的嫩芽，焕发着生机，要变成一颗参天大树怎能不受风雨洗礼，遭受风沙雕蚀，但这种单纯的理想主义，相信自己的力量，仍旧是枝丫蔓延中不竭的生命力。不愿战斗爱好和平的费迪南后来变成了非暴力不合作运动中的甘地、不费一枪一弹却拯救了数十条人命的戴斯蒙德·道斯、以及更多那些为了理想而甘愿牺牲自己的人。

我倒不是说希望每个人都能像费迪南一样挣脱束缚，毕竟在现实中总是会有更多的因素需要考虑。顺应规则也是一种有效的生存之道，但《公牛历险记》足以提醒我们，面对有所坚持之人，不要因为他的与众不同而去谴责，那可能是你无法拥有的信念，至少学会尊重他人所选择的道路，这样保住的绝不仅仅是一方的尊严。

我之所以会有这种联想，是因为最近确实发生了不少事，近两年世界各地发生的事情甚至让人开始怀疑如今的和平还能持续多久，人类需要前进便也需要矛盾的暴露与解决，这绝不意味着矫枉过正会带来什么良性结果，毕竟“矫枉过正”可能就是人类的一种本能，但一切的初衷都是通往更加美好的未来，这意味着双方都要保持基本的底线，在童话中难，更何况是现实呢？

可能是因为看的过程中总是止不住的去想这些问题，所以并不是很理解为什么坐在我旁边的一位姐姐会笑的极为夸张，毕竟在人物刻画和喜剧元素上还有有待迪士尼调教一番的。

说到这里必须得强调一下，《公牛历险记》仍旧是福克斯旗下蓝天工作室的新作啊！不要迪士尼迪士尼的，就从这个体型巨大的主角和搞笑人物配置上看，不觉得和《冰河世纪》系列非常相似吗？用这部去和《疯狂动物城》之类的进行比较肯定是算欺负人了，但《公牛历险记》合格线之上的水准和单独的故事看起来肯定要比续到最后灵魂尽失的《冰河世纪5》有意思的多。

其中一段颇有反乌托邦类型的感觉（那就《逃离克隆岛》吧，我才不想提《香肠派对》哈哈哈哈，什么电影？没看过的啦~~），“人造牛”也通过致敬《终结者2》贡献了不少笑点。

如果那三匹白马出现，请一定注意，简直是贱到起飞~！比起“可爱”，蓝天工作室在塑造这方面的角色真的天赋异禀。

《公牛历险记》和新版《勇敢者游戏》对我来说其实都算是小有惊喜，毕竟没怎么关注也就没太大期待，但两部大体无功无过略用心一点的商业之作再一次证明了好莱坞的“流水线”是非常值得我们学习的，如果还是带着有色眼镜去评判“流水线”级的合格电影，那对于中国电影工业化可以说是相当不利了，流水线式的娱乐可以量产，但“流水线”所在的水准高度？差别可就大了。（再继续说就真的扎心了）

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