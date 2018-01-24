领跑奥斯卡的人鱼恋？没看出爱情啊！

《潘神的迷宫》导演吉尔莫·德尔·托罗的《水形物语》以13项提名领跑奥斯卡，并获得了金球奖、金狮奖。

影片故事发生在美国20世纪60年代冷战时期，萦绕着美苏争霸剑拔弩张的压抑气氛。天气经常阴雨连绵，街上散发着《雨中曲》一样的霓虹光影。哑人女主艾丽莎的室友就像50年代的歌舞片一样睡在一张可以折叠到墙上的床上。

艾丽莎家住在电影院楼上，楼下是歌剧院一样奢华的电影院。政府研究所的器械则都很复古，人鱼男就关押在B级片诡异故事里常见的简陋复古水箱中。

影片讲述了一个哑女和一个半人半鱼两栖动物的爱情故事。如果你理解不了这个墨西哥导演对魔鬼怪兽的执着，可以用东方对魑魅魍魉的痴迷换位思考一下。

人兽恋的恶趣味在这里再次被正名。人鱼男这个“美丽的海洋生物”（完全没看出来），除了眼睛冒出水面暗中观察时好萌以外，你完全没有发现它可爱的地方。

他和艾莉莎相爱，可是爱情的表白却是由女主和室友直接自己说出来的。另一段表白则是女主和人鱼男吃饭时，突然脑洞大开跳起一段La La Land加《艺术家》式百老汇舞蹈，边跳边唱了出来。如果对百老汇歌舞不感冒，可能很难被影片感动。

《海上恋舞》

女主室友也说，这种爱情是在极致的孤独下，两个寂寞的灵魂一一被社会排斥的边缘人的惺惺相惜。可是女主觉得这是真爱：

当他看向我的时候

他看我的方式

他并不觉得我缺少什么

也不会觉得我是不完整的

他看到的我

是真实的我

他见到我很快乐

其他时候女主只是给人鱼男喂鸡蛋、跳舞听歌，救他回家，表示我们是好朋友，然后就突然脱光了要和人家一起洗鸳鸯浴，鱼水之欢后俩人就相爱了……毫无过渡啊！

另一角度上讲也算是人兽恋中对情欲描写最直接大胆的了，只是影片的这种大胆触怒了一部分观众。

豆瓣上人们对这个爱情片的几个差评也很有意思，感觉人们可以接受《美女与野兽》，却不接受人鱼男，就是因为两人交流太少，没有什么调情和戏谑的恋爱过程就相爱了，有失真实性。

比如当人类第一次看到一个人鱼男这样的生物，难道一点也不好奇他的腮吗，不会扒开看看吗？

而且在这个海洋生物身上，也很难看出他有性格，或通人性的地方，大部分时间他都一脸懵懂。除了拥有神力，可以身上亮起led灯让人生发、复活以外，人鱼男似乎脱水一段时间就会异常虚弱。

影片似乎没给他什么表达自身情感需求的机会，他的特征好像除了学习能力惊人，证明其有心智思维，就是失去控制回归野性时会咬掉猫的头。

虽然导演对美丽的怪兽的理解是有八块腹肌和翘臀，还有水汪汪的大眼睛，可是他真的看着黏糊糊的。如果让我选择，我宁可爱上吸血鬼、翼龙、野兽、尼斯湖水怪……

感谢导演男主不是《第九区》的虫子！

相比之下，这部电影的友情似乎比爱情更叫人感动。

黑人泽尔达作为女主的同事和唯一的好友，不仅学会了她的手语，还每天为迟到的女主打卡，帮她解救人鱼男，在上司面前撒谎，甚至受到大反派威胁也不说出人鱼男下落，还给女主通风报信告诉她快点逃跑。这样的友情不知道要比现在的塑料姐妹花高级多少。

这部电影获奖多少是因为它致敬了一波好莱坞老电影，或是它的剧本太政治正确，我们不得而知。

一个被人嫌弃排斥压抑自己情感的失业同性恋画师室友，一个话唠黑人死党，还有女主一个并不年轻貌美的哑巴孤儿，一起计划拯救一个神秘生物，仅仅因为女主爱上了他。这个故事看似很颠覆很离奇很诡异，其实又很四平八稳，甚至老套传统。

基本所有有趣和搞笑的桥段除了一些成人笑话，其余的都集中在迈克尔·珊农饰演的反派Strickland身上。

他有着玛丽·雪莱小说《弗兰肯斯坦·现代的普罗米修斯》中疯狂科学家的自恋气质，还有一种古典的迷之优越感。在那个白人至上的社会，他把黑人和哑女看得低人一等，觉得自己是更高贵，更接近上帝的物种。

他和科学研究室的其他上层人员否认神的存在，觉得南美洲的人把人鱼男当成神很可笑，他只希望快点把这个人鱼解刨，好尽快研究出对抗苏联的方法，升值加薪。

Strickland衣冠楚楚的完美形象，就是那个年代的美国梦，美国成功人士的理想典范——有房有车有贤妻有孩子的白人男性。

他在上厕所时对两个清洁工发表了一番真男人就应该上厕所不洗手的奇葩言论，还直接吃了块糖。也是因为不洗手，他的手指在伸到人鱼男的鱼缸中时就被折断了。

有趣的是，在不合理的时间地点上厕所总是用来表现一个男人的不羁、洒脱、真性情，但是好像所有文化都对不讲卫生的男人零容忍。

最近上映的印度电影《神秘巨星》里的家暴父亲也喜欢脱完袜子直接用手吃东西。

同样Strickland买凯迪拉克的情节也相当喜感。开凯迪拉克被认为是一个男人身份尊贵的象征，汽车销售员瞬间看穿了在店里闲逛的Strickland的心理，在他面前一顿鼓吹凯迪拉克是成功男人的象征，是美国梦的未来，下一幕我们就看到Strickland开着凯迪拉克行驶在公路上感受被美女和路人侧目的快感。

比起人鱼男，Strickland冷酷的行动，凶狠的目光，还有暴露的虐待倾向，都让他更像恶魔，但是导演对他的惩罚并不严厉，有时你会觉得这是个可怜甚至可悲的角色。

《水形物语》是导演献给怪兽的情书，用这部人兽恋的爱情电影表达自己对爱的感悟，爱可以拯救孤独，拯救恐惧，拯救一切。这种爱情可能不需要你看出来，只需要你去相信吧。

无法描述你的形状

我感觉到你围绕着我

因为你的存在我满眼都是你的爱意

心也变得柔软

你无处不在

fuck you 手语