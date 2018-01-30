不在青春中荒唐，就在青春中成长

做为一部青春成长喜剧，《伯德小姐》真的非常幽默搞笑，Lady Bird也是最近看的电影里最难忘的一个角色。

很难想像当年让人讨厌的《赎罪》里阴风阵阵的熊孩子和《可爱的骨头》里楚楚可怜的小女孩儿罗南如今可以饰演这样一个阳光开朗又超有性格的女高中生角色。

Bird小姐就是那种特别古灵精怪的女孩，身上总带着一种执拗和严肃的幽默感，平凡却又不甘于平凡。

在青春期，她和所有人一样，躁动、叛逆、愤世嫉俗，丝毫不掩饰自己的勃勃野心，不乐意安于现状，觉得自己的才华和天赋无处施展。

她受不了自己家乡小城的闭塞，讨厌死板、枯燥、一成不变的生活，向往充满艺术氛围的大都市，想去更大的城市闯荡。

萨克拉门托毕竟只是加州最无名的首都，天主教学校又毫无乐趣可言，她在车上向妈妈大吼：我想去艺术氛围浓厚的东海岸，想去纽约上大学！无奈家境贫困，母亲希望她就近上学，于是她一言不合就从车上跳了下去。

导演格雷塔·葛韦格说，这是她的真实经历改编，只不过当时车是静止的。

Bird小姐的荒唐程度和《弗兰西斯·哈》里的傻大姐有一拼，可是她从不曾辜负自己的青春。这部电影之所以有趣又能引起很多人的共鸣，就是因为这种青春期的大条、敏感、自卑、自命不凡又意气用事我们都经历过。

Bird小姐火爆鲁莽的脾气和不可一世的性格在电影里承担了所有笑点。她那种骨子里的倔强、顽强、充满勇气、永不安于现状的生命力简直是美式精神的真实写照。

她在爱情上永远主动出击，看上帅哥就勇敢搭讪，小女生的羞涩一闪而过，取而代之的是直接上前握手问好，哪怕他们根本没有共同语言，也能拽两句“我生活在铁道的另一边”这样毫无逻辑的废话。这样的女孩儿活该不单身……

Bird小姐的第一个乖巧绅士的高富帅男友丹尼最后发现是个gay，她知情后大哭一场，果断分手，转而又看上了一个酷酷的摇滚乐队文艺青年凯尔。

她从做男生朋友的闺蜜下手，很快打入内部，一本正经地胡说八道大套近乎，还很虚荣地谎报家庭住址，终于在发生关系后发现对方不是第一次，而且太快了，恋情很快以失败告终。

可是她好像也没沮丧多久，反而越战越勇，片尾她已经来到纽约酒吧，意气风发地搭讪到新的男孩，可惜因为思乡借酒消愁，喝吐直接住院了。

看着这样的Bird小姐，会让我想起以前学校的一个女高中生，为了追男神，天天去吃饭时在他面前故意掉饭卡装邂逅，掉了十多次后，男神终于笑了，迟钝地反应过来，两人真的在一起了——虽然恋情只维持了两个月。

美国高中生的姐妹团经常组成各种小团体，拉帮结派，而Bird小姐的好友朱莉恰恰是最不起眼的。因为见色忘义，她目的性极强地去认识富家女珍娜，上演塑料姐妹花友谊。惹得朱莉吃醋，远离了她，很快她就发现自己还是和朱莉最聊的来，两人终于重归于好。小女生的友谊就是这么猜不透。

对于离开家乡，Bird小姐好像从来不曾放弃过努力。母亲强硬的态度，过度的控制欲让她只想赶快逃离。这种和家长的相处模式也像很多青春期遇上更年期的家庭，越吵感情越深，因为人们总是爱把最不好的情绪发泄给最亲近的人。她会对母亲说出养我花了多少钱，我还给你这样的话，也会在离别后想起母亲的好来。有的观众甚至觉得她们母女80%的对话和自己与母亲的对话一样。

在导演眼中，家乡是那个你在青春期最厌恶的一无是处的小地方，没有风景，没有文化，也是你逃离后最让你牵挂思念的地方。离开是为了更好的成长，而成长后我们才会重新发现家乡的好，与过去的自己握手言和。

西尔莎·罗南凭此片获得金球奖最佳女演员奖，95年的小鲜肉蒂莫西·柴勒梅德也靠此片和《请以你的名字呼唤我》成功圈粉无数，被粉丝亲切地称为甜茶。《伯德小姐》则获得音乐喜剧最佳影片，不久就会在国内引进，可以说是相当期待了~

影片台词

我们恐惧无法逃避过去，我们恐惧未来将带给我们什么。

我们恐惧无法进入想进的大学。

我们恐惧不能被爱，不被赞美，不能成功。

我生活在轨道的另一边。

你告诉我一个数字，一个你养我长大需要多少钱的数字，这样以后我可以把这些数字变成支票还给你。

有些东西只是看起来不太好，并不意味着在道义上是错的。

妈，我希望你喜欢我。

我当然爱你。

但是你喜欢我吗？

我希望你可以努力成为一个最好的你。

如果这已经是最好的我呢？





神乐电影

此公众号不定期更新

分享电影 动漫



喜欢的亲可以长扫二维码关注~



也可搜索kgfilm