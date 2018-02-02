杨子姗用义无反顾的姿态，“坐实”了一场绝美《南极之恋》

神秘莫测的南极，广袤凛冽的极寒之地，曾经让无数纷至沓来的旅行者们望而却步却又心生无限向往。根据吴有音导演同名小说改编的爱情冒险电影《南极之恋》向观众展现了超脱于纪录片与想象之外的南极世界与男主角赵又廷的粗犷勇猛、重情重义，更让观众看到了女主角杨子姗的优雅洒落，刚中带柔，如同一枝在冰天雪地、萧瑟寒风里野蛮生长、傲然挺立的铿锵芳华。

正如导演吴有音所言：对于南极的展现，纯粹的自然之美与电影工业之美都不可或缺。两者的结合，让演员在真实环境中激发出最真实的情感，才能把《南极之恋》中真实的情感与不受限的想象力表现出来。这句话中的关键词，一个是美，另外一个是真实。的确，整个剧组千里迢迢远赴南极，就是为了追求镜头下的真实所带来的极致之美、纯粹之美，也正是因为南极极为震撼、摄人心魄的真实，才能够赋予电影中的情节与人物以非同凡响的惊世之美。

在电影《南极之恋》中，几乎从未“站起来”的杨子姗，却令人久久难以忘怀——从出场时坐在飞机中，到飞机失事后被重物砸中坐在地板上，被救出后坐在行李箱上被拖行，坐在雪地中，坐在赵又廷的背上，坐在废弃小屋的床上，坐在……杨子姗的荆如意就这么坐着，却演出了昂然的女性形象。

高空物理学家的职业，要求荆如意始终以绝对的客观理性支持生活，这个人物是个性鲜明、棱角分明的，看似平静如水，其实有着自己的矛盾与纠结。她时而泼辣直爽，骨子里带着十足的坚韧不拔劲儿，时而冷静沉着，有着超乎常人的想象力与判断力，即便在极地绝境之中，依然可以沉浸在自己深邃无垠的物理世界中“运筹帷幄”，自有一派潇洒劲头儿。

不过荆如意终究是女子，浪漫柔软、对于美好的不懈追求同样是她不可回避的天性，只不过在这长年累月的工作中被不断抑制而得不到抒发。在这次南极之行中，赵又廷饰演的婚庆公司老板吴富春成功激发了她的天性，让她真正意识到，在自己无懈可击的坚强外表下也有着极其柔软的、需要被抚慰的纯粹心灵。杨子姗将这个人物深层次的双重个性，恰如其分地呈现了出来，拿捏的特别得当。

在极为凶险的南极腹地无人区，是孤独与对陪伴的渴望让原本性格上水火不容的两个人逐渐相濡以沫，生死相依。“当我安息时，我愿你活着，我等着你。愿你的耳朵继续将风儿倾听，闻着我们共同爱过的大海的芬芳，继续踏在我们一起踏过的沙滩上。”在电影结尾，杨子姗以一段献给玛蒂尔德的情诗完成了自己对于这段南极之恋的最后独白，也让观众感受到，真正的爱情，其实蕴含着跨越死亡的力量。

​如果说当年杨子姗与赵又廷合作的《致我们终将逝去的青春》让我们一同走过了少女郑微的青春岁月，那么这部《南极之恋》无疑让观众看到了荆如意的温柔与坚持，看到了杨子姗独特的另一面。在奇幻爱情喜剧《重返二十岁》中，杨子姗对“奶奶”这个角色的细腻揣摩与生动刻画同样非常到位，温情满满，令人印象深刻。

至死不渝的深沉爱恋，最终能否敌得过自大然的未知与凶险？在这部《南极之恋》中，杨子姗会给你答案。