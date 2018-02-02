在极寒极险两个极端里，这爱情是真的爱情吗？

南极的瑰丽风光与恶劣生存环境让赵又廷杨子姗的恋爱扣人心弦——极境之下的爱情总是带着决绝的凄美，然而相忘于江湖不如相濡以沫的勇气，却写就了现代人强悍的爱情观。

提到南极这个地方，绝大多数人对于它的第一个印象就是荒凉，荒寒透骨的凉。这是一片从南极点逐渐延展出来的奇绝之地，是几乎全部被冰雪覆盖、平均海拔两千米以上的白色荒漠，但同时也是极昼极夜与绚丽极光的唯一发源之地。这里如此幽深冷寂，同时又如此神秘莫测，许多时候只能在纪录片与资料片的影像当中才得以瞥见真容，不由得令许多人心驰神往，从心底涌起了跃跃欲试的征服欲望与冲动。

作为电影史上首部在南极实地拍摄的故事长片，电影《南极之恋》和众多以CG、剪辑、特效取胜的电影相比，则显得极为特殊。整部影片通过最真实的镜头，将极地绚丽夺目的震撼景色与危机四伏的惊险处境完尽展现出来，不需要任何的渲染与煽情，从站在这逼仄凛冽寒风中的那一刻起，就足以深切地感受到大自然是何等的奇伟瑰怪，而作为人类的生命又是何其短暂，何其卑微。

这部改编自导演吴有音的同名小说、由关锦鹏监制、久石让配乐的爱情电影《南极之恋》将相恋的阵地放置于极寒极险的南极，让赵又廷和杨子姗在与世隔绝的冰雪中，完成一场从陌生到生死相守的“另类”爱情，并且通过这段惊世爱恋证明，在直面死亡的那一刻，只有爱能成为救赎，唯有爱使人得以永生。

看这部电影，最大的感触一个是两个“极端”，一个是环境的极端，另一个则是人性的极端——第一个极端，是因为爱情的发生与环境密不可分，人类已经在寻常的生活场景中，无法找到心动的爱情了，生活的压力以及唾手可得的艳遇，让人懒得再去承担爱情成本，《南极之恋》将两人置入绝地，必须相爱，否则绝无生还希望。

人性的极端，则是来自人物违反初衷的行为，即将上市的婚庆公司老板，一个以制造浪漫制造誓言为事业的人，骨子里却是极端现实极端自私之人，而他，最后忘死的为对方寻找一线生机，显然是“极端”的表现。而对土豪充满鄙夷的高空物理学家，却不得不让他脱下自己的衣服，帮自己接上砸断的胫骨，还要让他伺候自己大小便……最后，当发现他没有在极限时间内返家时，竟割腕“自己解决”，两个身世、想法都迥然不同、甚至缺乏共同语言的“绝缘体”在这片荒凉之境越走越近，显示出命运的阴差阳错，也显示出爱情的毫无道理可言。

——却也在感动之余，产生意思疑问：他们两人之间，到底是真的爱情吗？近到可以感受到凛冽寒风中彼此钝重呼吸的温度，近到可以执起彼此的双手，直面迢遥长路上彼此生死未卜的命运……为什么并不能让人相信这就是爱情？

​或许，正是寻常爱情还在束缚多数人的思维，让人以为爱情必须以什么模样出现，柴米油盐，朝九晚五，寻常生活中发生的一切总是日复一日鲜有波澜，偶有一段不长不短、不近不远的旅行便成了一种恰到好处的激动，然而，《南极之恋》中的两人，在如此极端境况下的相守，几乎用70天过完差不多一辈子的牵肠挂肚，确实该算是爱情了。

有时候爱情太激烈，反而不像爱情了。